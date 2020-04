Torra renya els que trenquen el confinament i els EUA superen Espanya en nombre de morts: les claus del dia, amb Antoni Bassas (09/04/2020)

Bon dia des de l’ARA. És Dijous Sant, 9 d’abril del 2020. Aquesta Setmana Santa el temps serà força tranquil, tot i que a partir de dissabte els núvols aniran a més i el temps serà cada cop més insegur: ruixats de tarda al Pirineu i temperatures que es mantindran estables o fins i tot una mica més baixes.

1. A les deu de la nit, el president Quim Torra va penjar aquest tuit:

Ja són massa amics que m’alerten que hi ha més gent al carrer que dies abans. És un disbarat que TOTS podem pagar molt car. Això va de solidaritat amb els altres. De compromís cívic. De compartir sacrificis. La situació al país és crítica. Seguiu el confinament total. — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) April 8, 2020

“Ja són massa els amics que m’alerten que hi ha més gent al carrer que dies abans. És un disbarat que TOTS podem pagar molt car [...] Seguiu el confinament total”.

I és que ahir es va percebre clarament aquest creixement de gent que surt de casa.

I, per segon dia consecutiu, el trànsit a l'àrea metropolitana de Barcelona ha pujat. Fins ahir a la tarda s'havia registrat un augment del 8,2% de sortides respecte al dimecres de la setmana passada, i del 5,5% d'entrades, tal com expliquen Germán Aranda i Pau Esparch en aquest reportatge.

Això passa just quan el Govern ha demanat a Madrid que prorrogui el confinament total i l'OMS reclama als països europeus que no relaxin ara les mesures de limitació de la mobilitat, perquè hi pot haver una recaiguda i serà pitjor.

2. En aquest sentit, no us perdeu aquest interactiu de la Lara Bonilla i el Toni Pou. Així frena els contagis de coronavirus el confinament. El distanciament social és clau per aturar l’expansió del virus, tal com demostra aquesta simulació en què es compara la taxa de contagis amb les mesures d’aïllament adoptades.

3. Aquest matí Pedro Sánchez explica al Congrés detalls sobre l’extensió i la intensitat del confinament, que ja va anunciar que allargaria fins al 26 d’abril.

4. Cal remuntar-se a fa més de dues setmanes, fins al 23 de març, per trobar un nombre de víctimes inferior a les 107 que es van notificar ahir per covid-19 a Catalunya.

Morts ahir 107

Morts total 3.148

Les dades indiquen una tendència a la baixa pel que fa a morts diàries d'una pandèmia que a Catalunya ja s'ha endut 3.148 ciutadans.

Entre els sanitaris hi ha 5.000 infectats.

I, per cert, que aquesta nit els Estats Units han superat Espanya en nombre de morts: 14.817 en aquest moment.

5. Els afectats per ERTOs han de pagar IRPF i hauran de fer la declaració de la renda l’any que ve, perquè hauran rebut diners de dos pagadors: de la seva empresa i de l’Estat. I les empreses hauran de pagar retroactivament si la inspecció troba que l'ERTO no era de força major. Ho explica l'Àlex Font Manté en aquest tema.

Aquelles persones que estiguin sotmeses a un expedient de regulació temporal cobren, en el millor dels casos, 1.300 euros mensuals. Però aquests diners no són nets, sinó que han de tributar l'IRPF, de manera que l’Estat recupera una part dels diners. “L'Estat podria decidir que qui rebi ajudes per la crisi del covid-19 estigui exempt d’IRPF, però de moment no ho ha dit”.

6. Dimiteix el cap del comitè científic de la UE, Mauro Ferrari, entre crítiques dels seus col·legues. Ho explica la Júlia Manresa des de Brussel·les: acusa la UE de descoordinació. Només li faltava això, a una UE que no sap donar una resposta unida a la dimensió econòmica de la crisi.

La Carme Colomina ho explica en aquest article: “ Europa i el virus de la desconfiança”.

7. Aquest matí també us expliquem que el precandidat més a l’esquerra de la política nord-americana, el senador Bernie Sanders, ha plegat i no disputarà la candidatura demòcrata a la presidència dels Estats Units a Joe Biden, que va ser el vicepresident d’Obama.

8. I tenim un espai per a la ruïna completa en què Josep Maria Bartomeu ha convertit la gestió del Barça. Ahir el seu vicepresident (nomenat fa pocs mesos i que havia de ser el seu successor a les eleccions, Emili Rousaud) explicava les irregularitats que Bartomeu havia comès en la contractació de l’empresa que havia de monitoritzar les xarxes socials.

9. Aquests dies de confinament moltes famílies estan dedicant hores i hores a la cuina. La Trinitat Gilbert us fa una pregunta: us atreviu a fer a casa la mona i l’ou de Pasqua? Els pastissers expliquen com es fan aquests dolços i s’organitzen també per enviar-los a domicili.

10. I acabem amb les fotos del nostre pòster doble central, el Mirades, dedicat a la superlluna d’aquests dies, el fenomen que es produeix quan el nostre satèl·lit és més a prop de la Terra que mai.

Que tingueu un bon dia.