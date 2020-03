S’espera una escalada de contagis i a les 21 h parlarà Felip VI: les claus del matí, amb Antoni Bassas (18/03/2020)

Bon dia des de l’ARA, bon dia des de casa. És dimecres 18 de març del 2020. El dia ha començat encara amb molts núvols però avui farà més sol que ahir. Al migdia la temperatura pujarà per sobre dels 15 graus, i fins i tot s'arribarà als 20 en alguns cas. Divendres començarà la primavera amb més núvols i temperatures que, més que pujar, baixaran una mica.

1. Les autoritats esperen una escalada de contagis i un augment molt gran d’ingressats greus. Com ahir: a Catalunya, en un sol dia, es va més que duplicar el nombre de morts a Catalunya, 23 morts només ahir. Vam passar de les 18 a les 41 defuncions pel virus, tots amb patologies prèvies. Dels infectats, 65 persones estan greus i, entre el total d'afectats arreu del país, 98 són professionals sanitaris.

Hi ha hagut sis casos nous a Olesa de Montserrat i un mort. L'alt nombre d'infectats a Igualada ha fet que s'hi hagi hagut d'instal·lar un hospital de campanya d'emergència a l'antiga Mútua Igualadina. La conselleria de Salut ja té a la seva disposició els hospitals privats. En total, es calcula que el departament disposa de 1.000 llits en 40 unitats de cures intensives.

2. Tenim entrevista de la Lara Bonilla al doctor Benito Almirante, cap de malalties infeccioses de l'Hospital de la Vall d'Hebron: "El brot epidèmic segur que no remetrà fins d'aquí 6-8 setmanes", el confinament s'allargarà més enllà de dues setmanes. Que per Setmana Santa es prohibeixin els desplaçaments serà clau per contenir l'epidèmia.

3. Espanya és el quart país del món amb més casos, darrere de la Xina, Itàlia i l'Iran. Per això, ahir el president Torra va enviar una altra carta al president Sánchez i va parlar de manera vehement amb el ministre Illa per demanar que tanqui Catalunya, tot i que la resposta és que el virus no hi entén de fronteres: “Aquests dies he sentit a parlar molt de les banderes i les fronteres. Doncs vol que li digui una cosa? M’importen un rave les fronteres i les banderes. M’importa la salut i la vida de les persones”.

En canvi, el govern espanyol ha concedit l'aïllament a les Illes Balears. La presidenta Francina Armengol ha dit: “Queden prohibits tots els vols comercials o privats a ses Illes Balears sigui quina sigui la seva procedència, nacional o internacional. De sa mateixa manera se prohibeix el desembarcament de passatgers de vaixells de línies regulars amb excepció dels conductors dels camions de mercaderies. No podrà arribar cap passatger per via marítima”.

4. Mesures econòmiques. Les va anunciar ahir Pedro Sánchez: 200.000 milions d’euros mobilitzats, més de la meitat públics, en ajudes que tenim clarament explicades al diari d’avui. Preveu ajornar el pagament d'hipoteques, però no dels lloguers (tenim peça de la Natàlia Vila, “Què passa amb els lloguers?”) i més aviat va venir a dir que tothom hauria de fer un esforç econòmic, en aquest cas, els llogaters. Tenim explicades tots les mesures en una anàlisi de l’Àlex Font Manté, i una proposta del professor Andreu Mas-Colell: “I si reduïm les vacances?”

Aquest matí Pedro Sánchez intervindrà en un Congrés de Diputats que tindrà l'hemicicle buit, segurament per anunciar que l’estat d’alarma s’allargarà.

5. Cascada d’ajornaments i recol·locacions de calendari:

- La celebració de Sant Jordi ha quedat suspesa. La farem al maig o al juny.

- La selectivitat, que a Catalunya s’havien de fer entre el 9 i l’11 de juny, ha quedat ajornada, però no se sap fins quan. Dependrà de quant duri l’estat d’alarma, però es podria ajornar la selectivitat al juliol o fins i tot al setembre, en el pitjor dels casos.

-L'Eurocopa de futbol d’aquest estiu es disputarà el 2021.

6. I una previsió: Felip VI parlarà a les nou de la nit.

Es el segon discurs extraordinari que fa, després del que ens va dedicar el 3 d’octubre del 2017. Ahir Pedro Sánchez li va donar suport, però la crisi a la casa reial continua oberta. Un detall: ahir Vitòria li va retirar un carrer a Joan Carles I.

