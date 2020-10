Esperant l’anunci de confinaments a Catalunya; l’ambaixada russa se’n fot de la macrocausa; Juventus 0 - Barça 2: les claus del dia, amb Antoni Bassas (29/10/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dijous 29 d’octubre del 2020. El temps no s'embolicarà fins dimarts que ve. Avui farà sol, tot i que continuaran circulant bandes de núvols prims que entelaran el cel a estones. A la costa i al prelitoral al migdia l'ambient serà una mica menys càlid que ahir.

1. Nova macrooperació de la Guàrdia Civil contra l’independentisme: David Madí, Xavier Vendrell, Oriol Soler i Xavier Vinyals, entre els 21 detinguts pel cos armat.

651x366 David Madí arribant a la seu d'Aigües de Catalunya escortat per la Guàrdia Civil / MARC ROVIRA David Madí arribant a la seu d'Aigües de Catalunya escortat per la Guàrdia Civil / MARC ROVIRA

Aquest és Madí, caminant al darrere d’un guàrdia civil pel passeig de Gràcia, camí del seu despatx.

Com diu el Pau Esparch a la seva crònica, es fa difícil definir l’abast d’una operació amb 21 detencions i més de 30 escorcolls que impliquen empresaris, càrrecs públics i persones vinculades amb l’independentisme i amb Carles Puigdemont. Però el cas és tan dispers que la investigació parla tant d’uns terrenys de Cabrera de Mar que afecten una escola concertada com del Tsunami Democràtic i la suposada col·laboració del Kremlin en el Procés. Es tracta d’una nova macrocausa que sorgeix de dos àudios trobats en un mòbil.

L’advocat de l’editor Oriol Soler, Benet Salellas, va explicar que el mateix jutge deia que ordenava la detenció de Soler a l’espera de saber què deien els arxius que li havien anat a buscar, cosa que va portar l’advocat a dir això: "Si no fos independentista avui Oriol Soler no estaria detingut i això ho diu la mateixa resolució quan ha de justificar que no s'estigui detenint Oriol Soler per les seves idees polítiques”.

L’operació ha estat batejada per la Guàrdia Civil com operació Volhov, que és un topònim rus. A Volhov, durant la Segona Guerra Mundial, soldats espanyols de Franco, enquadrats a la División Azul ( azul per la camisa dels feixistes de la Falange), van lluitar al costat de les tropes de Hitler. I és que el jutge investiga la pista russa: “Bàsicament el que es descriu és un relat absolutament kafkià vinculat a la participació del govern del Kremlin en l'estratègia independentista. Es diu que l'Oriol Soler, que sabeu que és un empresari vinculat al món de la comunicació i de la cultura, s'hauria reunit amb Julian Assange i Edward Snowden, i conjuntament amb determinats actors vinculats al govern rus haurien dissenyat una estratègia de desestabilització en la guerra de la informació. Aquest és un dels càrrecs principals que tenim al damunt de la taula”.

Es veu que al sumari parlen d’una conversa en què es parla del fet que Rússia portarà 10.000 soldats a Catalunya i que Moscou comprarà deute públic en cas d’independència.

Tot plegat sembla una pel·lícula d’espies, de manera que ahir al vespre, cap a les 8, l’ambaixada russa a Madrid va fer aquest tuit en el seu compte oficial:

‼️ Ojo: La información aparecida en los medios 🗞️ españoles 🇪🇸 sobre la llegada de 🔟 mil soldados rusos a Cataluña está incompleta 👇👇👇 pic.twitter.com/Y7v3GjlYVm — EmbajadaRusaES (@EmbajadaRusaES) October 28, 2020

¿No dirà res el govern espanyol sobre el fet que la Guàrdia Civil posi noms que invoquen el passat feixista de l’estat que porta a una cancelleria estrangera a fotre-se’n?

2. Esclar que ahir va ser un mal dia per als de l'“ ¡A por ellos!” La Fiscalia de l'Audiència Nacional va anunciar que no recorrerà la sentència contra el major Trapero. Després d’analitzar durant gairebé una setmana el text de la sentència, els fiscals han decidit no recórrer-la per la seva solidesa i les dificultats per apel·lar contra una absolució. Haurien d'al·legar que s’hagi fet una valoració de la prova “irracional o absurda” i el ministeri públic constata que no considera que el tribunal ha valorat les proves “d’acord amb la seva consciència i el seu lleial saber i entendre”, amb una fonamentació “clara i precisa en cadascun dels punts objecte de debat, cosa que fa [la sentència] difícilment revisable en una segona instància”.

I mentrestant, l’Audiència Nacional torna a arxivar la peça contra Corinna. El jutge no té proves del suposat encàrrec per espiar una dona. La investigació contra Larsen s’arxiva provisionalment però segueix viva la que la Fiscalia del Tribunal Suprem manté contra el rei emèrit, Joan Carles I, per les presumptes comissions de l’AVE a la Meca.

3. I ara, anem al tema. Avui ens anunciaran noves mesures. Tancaments, gairebé segur. Falta per concretar l’abast d’aquest tancament, que no seria de tot Catalunya, sinó que podria limitar-se a les zones més afectades pel covid-19, ja sigui per comarques, regions sanitàries o fins i tot municipis. Estigueu pendents d'aquesta pantalla.

I és que els hospitals comarcals de Girona són al límit, en general a Catalunya els centres grans encara aguanten però l’activitat ordinària penja d’un fil.

Els professionals del CAP Passeig Sant Joan de Barcelona van treure les consultes al carrer per denunciar que les instal·lacions on treballen són del tot insuficients i per reclamar un nou equipament que l’administració es va comprometre a edificar fa més de deu anys.

A Alemanya, Angela Merkel va anunciar el tancament de la majoria de locals públics durant un mes, i a França Emmanuel Macron va decretar un nou confinament domiciliari. Els francesos (i ho expliquem perquè Espanya té tendència a copiar França, com s’ha vist amb el toc de queda) només podran sortir de casa per anar a treballar, anar al metge, donar assistència a una persona pròxima, anar a comprar productes essencials o fer un passeig a prop de casa. Bars, restaurants i comerços no essencials hauran de tancar, però en canvi es mantindran obertes les escoles i instituts (però no les universitats, que hauran de fer les classes a distància). La continuïtat de l’activitat educativa és una de les grans diferències amb el confinament de la primavera que va assenyalar Macron.

Mentrestant, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va demanar ahir “perdó” per haver assistit dilluns a l’entrega d’uns premis organitzats per una empresa privada: “Després de l'entrega del premi, potser molts de vostès no ho saben, me'n vaig anar. No em vaig quedar a sopar. Molts ciutadans no ho han entès, i vull dir que tenen raó. És veritat que es complien amb les regles i les distàncies, però tenen raó. Fins i tot en els actes en què es compleixen tots els requisits, fins i tot en aquests casos és millor evitar-los”.

L’alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, també va demanar fer “autocrítica” per l’assistència de polítics a aquest tipus d’actes.

4. Ahir a les nou del matí estava previst que s’obrís la presentació de sol·licituds dels ajuts de la Generalitat de 1.500 euros per als restauradors i centres d’estètica, però una “incidència tècnica” va impedir la petició d’aquestes subvencions durant tot el dia. S’obrirà un nou termini avui a partir també de les 9 del matí.

Al mercat laboral, el Banc Sabadell retallarà la plantilla en 2.000 persones, amb un programa de prejubilacions i baixes incentivades.

I en canvi, signes dels temps, la companyia catalana de carregadors per a vehicles elèctrics Wallbox des del gener passat ha contractat 150 nous treballadors. Per als pròxims dos anys, la previsió és que s’incorporin 550 empleats més a l’actual plantilla, formada per 332 persones. Fundada el 2015, Wallbox va néixer amb el llançament d’un prototip de carregador de paret per endollar vehicles elèctrics en entorns residencials.

5. Aquesta és la crònica de Toni Padilla des de Torí: el Barça va guanyar per 0-2 al camp del Juventus, amb gols de Dembélé i Messi de penal, en el millor partit de l’era Koeman: to físic i actitud durant tot el partit, possessió i ocasions. Als italians els van anul·lar tres gols de Morata, tots tres per fora de joc.

I avui es constitueix la comissió gestora del Barça, un òrgan de caràcter provisional que bàsicament s’encarregarà de convocar les eleccions a la presidència, que es podrien celebrar just abans de Nadal. Per ara hi ha dues propostes: el cap de setmana del 19 i 20 de desembre o bé a mitjans de gener. Convocar els socis abans de Nadal permetria que la nova directiva estigués legitimada per intervenir en el mercat de gener i també perquè és durant el primer mes de l’any que s’abona gairebé la meitat de la fitxa dels futbolistes.

Mentrestant, l’Espanyol va guanyar per 2-0 al Ponferradina, el dia que els blanc-i-blaus complien 120 anys. El Sabadell s'enfrontarà aquesta nit a dos quarts de 10 al Leganés a la Nova Creu Alta.

6. La periodista Mònica Terribas ha fitxat per Mediapro per dirigir documentals de l’àrea de continguts de no-ficció. Terribas compaginarà el projecte amb la docència al departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. Terribas, a més, prepara un programa de caràcter social amb qui va ser un gran rival seu a les ones, Jordi Basté, que es començarà a emetre d’aquí pocs mesos.

Fins aquí les claus del dia.