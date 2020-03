Preparem-nos per als pitjors dies: les claus del dia, amb Antoni Bassas (20/03/2020)

Bon dia des de l’ARA. 20 de març, fa molt poques hores que ha entrat la primavera. El matí és fresc, fins i tot ha glaçat al Pirineu i en algunes altres valls interiors. Al migdia avui l'ambient serà similar al d'ahir, però a llarg termini sembla que el fred hivernal s'accentuarà. Serà un cap de setmana mig ennuvolat, i diumenge fins i tot cauran alguns xàfecs intermitents.

El silenci espès dels carrers de Barcelona d’aquests dies permet sortir al balcó de bon matí i sentir l’esclat primaveral.

1. Entrem en un cap de setmana que serà dur. Ja anem pels 82 morts. El Govern ha dit que a ningú li passi pel cap anar-se’n a una residència de cap de setmana, i té assumit que serà a partir d’avui i demà que es donarà el pic màxim d’ingressos hospitalaris, molts dels quals casos complexos que necessitaran cures intensives i ventilació mecànica. Els hospitals catalans no dubten de la seva capacitat per atendre els casos que els arribin, però reconeixen que la situació fa vertigen.

Per això la nostra portada d’avui crida a evitar el col·lapse sanitari: Catalunya registra en un sol dia 27 morts ( 9 dels quals a Igualada). Els hospitals més petits comencen a patir, ho expliquen Gemma Garrido Granger i Lara Bonilla en aquest pàgina, on expliquem que fer ús de l’aplicació mòbil descongestiona el 061.

Ahir Quim Torra, entrevistat a la BBC, va insistir en demanar el confinament de Catalunya al govern espanyol. “El govern espanyol diu que és preferible mantenir oberts els aeroports i els ports. Nosaltres pensem que no és la millor solució. Creiem que només si ens confinem, si estem a casa i ens cuidem, podrem guanyar la lluita contra el coronavirus. Aquest cap de setmana el nostre sistema sanitari estarà molt tensionat i, probablement, la setmana vinent estarà col·lapsat”.

Ahir vam entrevistar el director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, que deia que “les mascaretes s’estan venent fins a un 400% més cares del seu preu habitual”.

Ja fa dies que l’OMS va declarar Europa el centre de la pandèmia del coronavirus. I ahir les dades ho van confirmar: el nombre de contagis de la Covid-19 al continent europeu ja supera els de la Xina. A Espanya ja anem pels 833 morts, més de 500 a Madrid, i no m'estranyaria gens que avui Espanya superi l'Iran en nombre de casos detectats i sigui el tercer país del món, darrere la Xina i Itàlia.

2. El tancament de les escoles s’allargarà, com també ho farà el confinament. El conseller d’Educació, Josep Bargalló, ho va donar per fet ahir a TV3, quan va assegurar que no es tornaran a obrir els centres educatius fins que s’acabin les limitacions de moviments arran de la crisi sanitària. L’ARA ha obert un mur de participació perquè docents d’escoles i instituts puguin penjar propostes als alumnes de totes les edats. “Mestres, alguna proposta perquè no se’ns rovelli el cervell?”

3. ERTOs: Desigual, Nissan, Vueling, Iberia, Inditex, H&M Espanya i Port Aventura són algunes empreses que ahir van acomiadar temporalment part de la seva plantilla o que ho faran aviat.

4. ERC, JxCat, el PNB, EH Bildu, la CUP, Compromís i el BNG van impulsar ahir una petició conjunta per investigar les comissions milionàries de Joan Carles de Borbó. La registraran al Congrés un cop s’hi sumi Més País, el partit d’Íñigo Errejón, que, per temes logístics, encara no havia pogut firmar el text.

I acabem amb la foto del Mirades d’avui, la doble central de cada dia de l’ARA:



“Malgrat tot, primavera”. Un home descansa als jardins de l’Institut Català d’Oncologia, a l’Hospitalet de Llobregat, en aquest imatge de Toni Albir, de l’Agència Efe.

Tornarem als parcs, però ara ens hem de quedar a casa. Que tinguem un bon dia.