339 morts a Catalunya i així seran els crèdits a autònoms i pimes: les claus del dia, amb Antoni Bassas (24/03/2020)

Bon dia des de l’ARA. Aquests dies es fa realitat la dita del “Març marçot”: aquest migdia la temperatura serà dos o tres graus més baixa que ahir, i entre demà i dijous el termòmetre baixarà encara més. Dimarts mig ennuvolat i només amb xàfecs aïllats al Pirineu i Prepirineu de cara a la tarda. Demà la neu s'estendrà pel Pirineu i dijous podria arribar a més comarques.

1. Continuen a l'alça les morts de pacients amb coronavirus. En les últimes 24 hores hem tingut 94 defuncions (el nombre més alt fins ara), i ara, a Catalunya, la xifra total s'eleva a 339 persones mortes.

Altes: 755 persones ja han pogut sortir de l'hospital des de l'inici de la crisi.

La situació és molt delicada perquè a Catalunya hi ha 658 malalts greus.

"Les pròximes tres o quatre setmanes viurem una gran pressió sobre el sistema", afirmen al Servei Català de la Salut. "Treballem per veure Catalunya com una única UCI", han dit al CatSalut.

Davant la saturació dels hospitals han començat els trasllats de pacients a diferents hotels de Barcelona que s'han habilitat per acollir els més lleus que han de continuar en aïllament. Salut vol desplegar aquest pla a tot el país.

Ahir també es va comunicar que a la residència d'avis de Capellades, molt a la vora d’Igualada, han mort 12 persones (dijous passat va informar-se que la xifra de difunts era de sis).

El Sistema d’Emergències Mèdiques decidirà quins hospitals han de començar rebent els primers respiradors fabricats en 3D. La iniciativa ha estat tan ben rebuda per tots plegats que han aparegut donants privats que posaran milers i milers d’euros per pagar les despeses d’aquesta fabricació.

A Espanya, anem pels 2.311 morts. I atenció al que va desvelar la ministra de Defensa, Margarita Robles: "L'exèrcit en algunes visites ha pogut veure ancians absolutament abandonats, fins i tot morts, als seus llits".

2. ERTO: 244.000 treballadors catalans ja estan sota un expedient de regulació temporal d’ocupació.

Sobre això, molt important, avui hi ha consell de ministres, i el govern espanyol anunciarà els detalls perquè autònoms, pimes i grans empreses puguin acollir-se a crèdits avalats per l’Estat. El govern espanyol i els bancs ja han arribat a un principi d’acord: els avals de l’Estat seran més elevats com més petita sigui l’empresa. Segurament els crèdits que demanaran pimes i autònoms tindran un aval de fins al 80% del crèdit que sol·licitin. Aquests crèdits antipandèmia no serviran per refinançar crèdits ja existents.

A la reunió del consell, no hi assistirà Carmen Calvo, que està ingressada.

3. El ministre de Transports, José Luis Ábalos, ha explicat que a partir de demà es tancaran moltes terminals dels aeroports espanyols, i l’oferta de places d'AVE quedarà reduïda al 10% de les habituals.

Així, l'aeroport del Prat acabarà funcionant només amb les portes A i D de la terminal T1. Per tant, tota l'anomenada espasa quedarà clausurada. A l'aeroport de Palma també s'acabarà operant només amb els mòduls B i D.

4. Una notícia que ha sobreviscut a pandèmia és el judici de l'assassinat del guàrdia urbà de Barcelona. Doncs bé, el jurat que ha jutjat el crim ha donat per bona la tesi de les acusacions i considera els dos processats, Rosa Peral i Albert López, culpables de l’assassinat de l’agent Pedro Rodríguez, parella de Peral, el cos del qual va aparèixer calcinat al pantà de Foix el 2017. El veredicte fet públic ahir no va ser unànime. Vuit dels nou membres del jurat es van decantar per la culpabilitat de Peral i set per la de López. Amb el pronunciament del jurat a les mans, les acusacions continuen demanant més de 20 anys de presó per a tots dos.

5. I acabem amb una una notícia de felicitat. L’Albert Llimós explica com és néixer en temps de coronavirus: “No podem compartir el dia més feliç”, diuen els feliços pares, malgrat tot.

Que tinguem un bon dia.