Puigdemont i els presos polítics deixen el PDECat, mascareta obligatòria a les universitats i la desprotecció dels autònoms: les claus del dia, amb Antoni Bassas (01/09/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dimarts, 1 de setembre del 2020. E ls diversos models insinuen un setembre que seria força més sec del normal. En qualsevol cas, ja veurem si tenen raó, perquè aquesta tarda hi haurà alguns ruixats a la Catalunya Central que durant la nit s'estendran per la Costa Central i la Costa Daurada. A la resta el cel es mantindrà mig ennuvolat. La temperatura màxima serà força semblant a la d'ahir, amb una calor molt moderada.

1. El president Puigdemont va donar-se de baixa del PDECat després d’una tortuosa negociació amb David Bonvehí, que havia portat JxCat als tribunals pel control de les sigles.

La baixa de Puigdemont va generar una onada de baixes al partit: Jordi Turull, Joaquim Forn i Josep Rull i tots els consellers de l’actual govern menys la titular d’Empresa, Àngels Chacón.

Mentrestant, ningú no sap quan seran les pròximes eleccions al Parlament. Ningú excepte qui les ha de convocar, el president Torra. Ahir, tot i que no va revelar les seves intencions, sí que va donar algunes pistes. La principal és que va considerar que si el Tribunal Suprem l'inhabilita mentre encara ocupa el càrrec, ni JxCat, ni ERC ni la CUP haurien de presentar un candidat a la investidura.

Torra no pensa definir el calendari electoral abans del 17 de setembre, que és la data en què el Tribunal Suprem celebrarà la vista sobre la seva inhabilitació: ”Si inhabiliten el president de la Generalitat, espero que cap partit presenti un altre candidat".

2. L’ARA publica avui un altre reportatge d’investigació amb les firmes de Llimós, Moldes, Mascaró i Orriols: la direcció general de Funció Pública investiga l’anterior delegat de la Generalitat a Suïssa, Manuel Manonelles, per un possible cas d'assetjament laboral.

De les quatre treballadores que van coincidir amb ell a Ginebra, dues van marxar pel mal ambient de treball i les altres dues van agafar la baixa per motius laborals –una d’elles també ha acabat plegant–, segons expliquen diverses fonts a l’ARA.

3. La mascareta serà obligatòria a les classes presencials a totes les universitats espanyoles i, “per descomptat”, també als espais comuns, com ara la biblioteca, la cafeteria o els passadissos de les facultats. Aquest és un dels canvis fonamentals anunciats ahir pel ministeri d’Universitats, després d’una reunió amb les comunitats autònomes, en què també es va acordar intensificar la ventilació de tots els espais almenys 10 o 15 minuts a l’inici i al final de la jornada, i a les aules després de cada classe lectiva. De fet, es recomana mantenir les finestres obertes sempre que sigui possible.

Mentrestant, la ministra espanyola d’Educació, Isabel Celaá, va demanar ahir des del Congrés un “esforç” de tots els actors educatius perquè les escoles “funcionin, s’obrin i es mantinguin obertes” tot el curs.

4. I encara sobre la pandèmia, només un 5% dels autònoms han cobrat aquest agost la prestació per caiguda d’activitat, només 148.000 del total de més de tres milions que hi ha a tot Espanya. En parlem a l’editorial.

Quin és el motiu? Doncs les condicions draconianes que es demanen per complir els requisits. Només es pot cobrar si pots acreditar una baixada de la facturació de més del 75% respecte a la mitjana del semestre anterior. Això en deixa fora, per exemple, algú que hagi tingut una reducció de la facturació del 50% o el 60%, unes xifres catastròfiques per a qualsevol economia. Si a això s’hi suma que no hi ha hagut moratòria en el pagament de les quotes, la situació és dramàtica. La conseqüència d’aquest abandonament dels autònoms és que un un 10% afronta un risc real d’haver de tancar el negoci de manera imminent.

5. El president Donald Trump té previst viatjar avui a Kenosha, la localitat de Wisconsin on fa poc més d’una setmana un policia va disparar set trets per l’esquena a Jacob Blake, afroamericà de 29 anys, que està hospitalitzat i amb el cos paralitzat de cintura en avall, segons la família. El governador de l’estat li ha demanat que no hi vagi, perquè Trump no hi va a consolar la família de Blake, sinó a reunir-se amb la policia local, responsable del tiroteig, i amb propietaris d'establiments afectats pels desperfectes en les protestes posteriors.

Trump ha decidit una estratègia molt perillosa: que com més violència i caos millor, perquè es pot presentar com el candidat de la llei i l’ordre, tot i que Biden ja li ha dit que si ell és el president de l’ordre per què hi ha desordres.

6. Aquest és el primer entrenament del Barça de l’època Koeman. No hi va anar Messi, que, com explica Toni Padilla, continua tancat a casa seva, a Castelldefels, esperant la negociació entre el seu pare i el president Bartomeu que tindrà lloc a partir de demà.

Mentrestant, ahir es va publicar el calendari de la Lliga de la pròxima temporada, de moment sense públic. I això ha permès deduir que com que Bartomeu va anunciar que convocaria les eleccions a partir del 15 de març, durant el primer partit que disputés el conjunt blaugrana al Camp Nou, les eleccions se celebrarien coincidint amb el Barça-Valladolid del 3-4 d’abril, durant la Setmana Santa.

7. Ja està en marxa una segona moció de censura contra Bartomeu. Els impulsors d’aquesta nova moció van anar a buscar ahir a les oficines del club les paperetes en què hauran d’estampar les 16.520 firmes necessàries dels socis (el 15% del cens electoral) per aconseguir tirar endavant el procés amb la pandèmia i sense partits a l’estadi. Cal aconseguir les firmes abans del dijous 17 de setembre.

Fins aquí les claus del dia. Tornem d’aquí uns minuts amb l’anàlisi de l’actualitat.