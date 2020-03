516 morts a Catalunya, i preocupeu-vos només si sentiu ofec: les claus del dia, amb Antoni Bassas (25/03/2020)

Bon dia des de l’ARA. Fa un dia d’hivern, avui. De fet, està nevant al Pirineu i fins i tot en punts de la Catalunya Central. El fred d'hivern s'allargarà fins divendres. Tant avui com sobretot demà, aniran apareixent ruixats intermitents que podran ser de neu fins als 500 o 600 metres.

1. Els pronòstics s’han complert, a Catalunya. En només una setmana:

-La xifra de malalts greus s’ha multiplicat per 10.

-Només ahir es van notificar 177 defuncions.

-Això fa que el total de morts, a Catalunya, sigui de 516.

-Des de l’inici de la pandèmia s’han comptabilitzat un total de 1.274 altes hospitalàries, però Catalunya viu ara el punt més complicat, tal com vaticinava la mateixa corba epidemiològica. Serà qüestió d’hores que se superin les 10.000 infeccions i res fa pensar que el ritme de casos s’alenteixi.

El 70% de les morts a Catalunya són a Barcelona i la corona metropolitana. La Catalunya Central en concentra el 17%, mentre que Girona n'ha notificat un 8%, i Lleida i Tarragona 3% i 2% dels casos, respectivament.

Llegiu-vos amb calma aquest informació de Gemma Garrido: Els aïllats a casa només s’han de preocupar si senten que s’ofeguen. Els símptomes més comuns són febre, tos persistent i un malestar físic generalitzat, com ara mal als músculs o a les articulacions. La tos és recurrent però no és una raspera superficial, sinó una tos seca que prové des del pit. També és habitual que pateixin febre (entre els 37,7 i els 39 graus), ja que el cos es defensa del virus escalfant-se. Els pacients lleus també poden patir diarrees i dolors abdominals, així com pèrdues transitòries de l'olfacte i el gust, sentits que es recuperaran un cop se superi la malaltia. El 80% dels malalts de Covid-19 es recuperen a casa seva, amb descans, hidratació i analgèsics. La recepta és senzilla: descans, hidratació i analgèsics o antitèrmics com el paracetamol. Com que la malaltia no la causa un bacteri, sinó un virus, no es poden fer servir antibiòtics.

2. Al planeta Terra, gairebé 4 de cada 10 habitants està tancat a casa. L’OMS ha dit que els Estats Units es convertiran aviat en el focus mundial de la pandèmia. Cal tenir en compte que no tenen un sistema públic de salut, la gent ha de pagar fortunes per anar al metge i tenen un president capaç de dir que li agradaria que per Pasqua les esglésies estiguessin plenes.

L’Índia ha confinat 1.300 milions de persones fins al 14 d’abril.

3. Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, ha participat en la campanya de donació del Col·legi de Metges de Barcelona i la Fundació Àngel Soler Daniel amb una aportació d'un milió d'euros per a l'adquisició de material sanitari. I segons ha avançat Mundo Deportivo, Leo Messi també ha donat un milió d'euros. Una part dels diners aniran a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'altra, a un centre mèdic de l'Argentina.

4. Avui al Congrés es celebrarà un altre ple, mig presencial, mig telemàtic, per votar la prolongació de l’estat d’alarma quinze dies més.

5. I pel que fa a la butxaca, a Catalunya s’han presentat més de 30.000 expedients temporals de regulació d'ocupació, que afecten prop de 271.500 treballadors.

6. Ahir a la nit vam entrevistar Joan Antoni Samaranch Salisachs, vicepresident del COI, sobre l’ajornament dels Jocs de Tòquio, que se celebraran l’any que ve, el 2021: “Cancel·lar els Jocs hauria tingut unes implicacions brutals”, i afegeix: “És gairebé poètic: la flama es queda a Tòquio, no s’apaga, i tirem tots endavant, amb els japonesos que volen donar al món l’oportunitat de tornar a respirar amb una gran festa que compensi, gairebé espiritualment, el mal que ens ha causat a tots el virus”.

7. I un adeu nostàlgic: ahir Albert Uderzo, el dibuixant d’Astèrix, Obèlix i tota la colla de gals irreductibles. Tenia 92 anys i va morir a casa seva, a Neuilly, a conseqüència d’una crisi cardíaca sense relació amb la Covid-19.

En resum, com diuen la majoria de consells per a aquests dies: respirar bé, evitar pensaments negatius i parlar-nos bé a nosaltres mateixos i als altres. Respirar, pensar i parlar correctament. Com deia Helenio Herrera, “no hi ha res difícil, n’hi ha prou amb començar”, i “no busquis fer-ho tot alhora, que t’estressaràs".

Bon dia.