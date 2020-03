262, la xifra més alta de morts a Catalunya en un dia, i divendres podria arribar el pic d’infeccions: les claus del dia amb Antoni Bassas (31/03/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dimarts, 31 de març del 2020. Avui farà força menys fred tot i que no se n'aniran els núvols. Continuaran els ruixats intermitents, sobretot a les Terres de l'Ebre, on es poden acumular fins a 100 l/m2 al final del dia. El sol no el tornarem a veure fins divendres.

1. Ahir a aquesta hora els deia que començaven les dues pitjors setmanes als hospitals. I aquí ho tenen. Catalunya ha assolit, en les últimes 24 hores, les xifres més elevades de la pandèmia: 2.616 casos nous i 262 morts en un sol dia. Fins ara al nostre país han mort 1.672 persones. Hi ha més de 1.600 pacients hospitalitzats en estat greu, la majoria intubats i connectats a respiradors. I hi ha uns 3.000 sanitaris encomanats. Això sí, des del començament de la pandèmia s’han comptabilitzat 4.966 altes.

Cap on anem? Si Catalunya manté l’actual ritme de contagis, divendres es podria assolir el desitjat pic d’infeccions. Doctor Antoni Trilla: “Hem de ser molt prudents però sembla que baixa la velocitat dels contagis. I això és gràcies a l’actitud dels ciutadans”. “Una pandèmia no té un comportament lineal i és molt inestable”, apunta. L’estadística és un retrovisor: avui es coneixen les dades de fa cinc dies. Ara es coneixen les proves de pacients que es van infectar fa una setmana o com a màxim dues, i únicament amb motius clínics.

I avui us recomanem molt especialment que aneu a la pàgina web de l’ARA, on trobareu de seguida aquest mapa:

El mapa del virus per municipis. En verd, els municipis on no hi ha cap cas de coronavirus. I, en vermell, les zones amb més casos. En verd, sense cap cas, ahir encara hi havia 170 municipis a Catalunya, que en conjunt sumen més de 215.000 habitants. Es concentren sobretot a l'extrem nord i sud, a les comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Tarragonès, l'Alt Camp, el Baix Camp i el Priorat. Per exemple, Tarragona i Reus, amb més de 100.000 habitants cadascuna, tenien aquest dilluns al matí menys de 50 casos confirmats. Figueres, amb prop de 50.000 habitants, tenia només 6 casos confirmats, i Palafrugell i Roses, amb al voltant de 20.000 habitants, només un cas confirmat. Torroella de Montgrí i Calonge, tots dos amb més de 10.000 habitants, encara no tenen cap cas confirmat. En canvi, en vermell, pobles i ciutats de l’àrea metropolitana de Barcelona i Igualada. Però fixeu-vos que el covid-19 s'ha escampat de manera significativa per uns quants municipis de la Noguera, l'Urgell, el Pallars Jussà i la Segarra. A la Noguera destaquen Balaguer i Àger; a l'Urgell, Tàrrega, la Fuliola i Cervera, amb 20; a Osona, després de Vic, Manlleu i Torelló, destaca Sant Hipòlit de Voltregà.

2. Avui entra oficialment en vigor el confinament general decretat pel govern espanyol. Avui hi ha consell de ministres i segurament s'hi aprovarà alguna ajuda per pagar els lloguers, però no sembla que sigui a base d’endeutar-se, sinó amb una línia de microcrèdits avalats per l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) de 100 milions per als llogaters de petits propietaris, que podrien tornar en terminis de sis anys, prorrogables quatre anys més, i a interès zero.

I, per cert, la ministra de Treball, Yolanda Díaz, va demanar perdó ahir pel retard amb què es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el decret en què es donaven a conèixer els detalls sobre quines empreses s’havien de paralitzar teòricament a partir d’ahir, a canvi que els seus treballadors rebin un permís retribuït recuperable.

3. I és que, com diu Jordi Cuixart: “Ara estem salvant vides, però d’aquí a un mes i mig haurem d’estar salvant famílies senceres”. Ahir vam entrevistar Jordi Cuixart aprofitant una de les trucades de vuit minuts que pot fer des de la presó, perquè Òmnium ha posat en marxa una marató per recaptar diners per ajudar investigacions, comprar material i menjar per als banc d’aliments. Per cada euro que hi posem nosaltres, Òmnium en posarà un altre.

4. Aquests dies, el món fa molt mala cara. El govern hongarès de l’ultraconservador Viktor Orbán ha aprofitat la pandèmia de covid-19 per anul·lar l’oposició i la premsa. El Parlament va promulgar ahir una nova llei que inclou penes de presó per a qui difongui notícies que “desinformen”. La mateixa llei permetrà a Orbán governar per decret durant un període il·limitat. Suspèn de facto el sistema democràtic i dona poder absolut al primer ministre.

5. Acabem tornant a l' entrevista amb Jordi Cuixart. Li vaig comentar que devia ser surrealista viure una pandèmia mundial a la presó. "Les coses no passen perquè sí. Havia de ser així i ens ajudarà a ser més bones persones. Estic convençut que en sortirem enfortits com a societat, pagant-ne un preu molt alt, això sí. Ep, que ara es tallarà. Us estimo molt!"

Que tinguem un bon dia i moltes gràcies per aquesta gran comunitat de lectors que esteu fent cada matí.