El Procicat decideix avui sobre les restriccions, amb visions diferents a Salut i Empresa: les claus del dia, amb Antoni Bassas (12/11/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dijous, 12 de novembre del 2020. Avui hi ha un cel més enterbolit que no evitarà que la temperatura s'acosti als 20 graus al migdia. Demà els núvols seran més espessos, i la nit de divendres a dissabte es podrien escapar quatre gotes a la costa, però el cap de setmana predominarà el sol.

1. Demà caduquen totes les restriccions vigents, llevat del toc de queda de les deu de la nit, prorrogat fins d’aquí dos dilluns. Sobre la taula del Procicat hi ha diferents propostes que van des de mantenir totes les restriccions durant 15 dies més –que és la idea que ha defensat el departament de Salut fins a començar a flexibilitzar-les–, i la idea del departament d’Empresa i Coneixement, que defensa la reobertura limitada de les terrasses de bars i restaurants –un dels sectors més afectats per les restriccions– a partir de demà mateix. Seguint aquest document, que es va presentar al departament de Salut la setmana passada, les terrasses podrien obrir al 50% de l’aforament a l’hora de dinar, entre les 13 h i les 16 h, “seguint totes les normes de seguretat per evitar l’expansió de la pandèmia”.

En la lluita contra la COVID-19, el @govern ha pres i prendrà sempre les resolucions oportunes en els òrgans pertinents de decisió després de veure i escoltar tots els experts i els escenaris d'incidència de la pandèmia per les properes setmanes. Sempre seguint criteris sanitaris — Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) November 11, 2020

El mateix vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, hi va carregar en contra i va censurar Ramon Tremosa, el conseller d’Empresa i Coneixement. “Obrir debats a través dels mitjans sobre què farà o deixarà de fer el Govern només genera confusió”.

No és només la restauració. Federacions, clubs, empreses, gestors d’instal·lacions, l’esport universitari i els col·legis professionals van fer una crida per reivindicar que l’esport incideix directament en la millora de la salut, en l’educació i la formació i en la inclusió social, a la plaça de Sant Jaume de Barcelona.

Tot plegat és el que porta el filòsof Daniel Gamper a escriure un article titulat "Campi qui pugui", un article desolat que afirma: “A qui no li agradi val més que s’hi acostumi perquè no vindrà ningú a donar-li un cop de mà. Que cadascú porti el pes de la seva independència”.

Avui sortirem de dubtes. Mentrestant, a Madrid, el govern espanyol va anunciar que abaixa l’IVA de les mascaretes.

2. La Comissió Europea ha comprat de manera anticipada 1.400 milions de dosis de vacunes contra el coronavirus a diferents farmacèutiques. L’última part l’anunciava ahir amb Pfizer-Biontech, la companyia que dilluns va afirmar que la seva vacuna té un 90% d’efectivitat, amb qui va tancar la compra anticipada de 200 milions de dosis ampliables a 300.

Aquestes s’afegeixen als 400 milions que ha adquirit anticipadament a Johnson&Johnson, 400 milions a AstraZeneca i 300 milions a Sanofi-GSK. Tot són acords en què s’anticipa la compra d’una eventual vacuna eficaç i, per tant, si les farmacèutiques no l’aconsegueixen no es materialitzen. La UE ha optat per diversificar l’adquisició de vacunes per assegurar-se que no quedarà fora de la cursa global.

3. Què passa amb els malalts amb símptomes de covid-19 persistent des de fa mesos? Són un terç dels pacients lleus o moderats.

El 79% de les persones afectades són dones i la mitjana d’edat dels pacients és de 43 anys. I la durada mitjana dels símptomes ja és de mig any. podria tenir a veure amb la diferent resposta immunitària o inflamatòria que tenen les dones .

4. Junts per Catalunya va fer ahir dos anuncis importants.

Puigdemont: “Tots sabeu que la repressió espanyola m’impedeix de ser el candidat a la investidura de la presidència de la Generalitat, i no ho seré. Però no renuncio a liderar el projecte”.

Borràs: “Avui faig un pas endavant per presentar-me com a candidata per Junts per Catalunya a presidir la Generalitat i ho faig demanant-vos que ho feu amb mi. Que us sumeu a un projecte basat en la força de la gent que pensa que cal perseverar per aconseguir la independència del nostre país”.

Tots dos es presenten, però Puigdemont no serà candidat ni simbòlic ni aspirant a efectiu. Laura Borràs sí que presenta la seva intenció de ser la candidata a la presidència de la Generalitat.

5. Mentrestant, a Madrid, al Congrés, es viu aquests dies una dura competició per saber quin soci acaba escollint Pedro Sánchez, per als pressupostos del 2021 i la resta de la legislatura. Després de parlar dimarts amb Pablo Iglesias, el líder d’EH Bildu, Arnaldo Otegi, avançava ahir al matí el seu sí als pressupostos “si les coses no es torcen”. El PP ho ha aprofitat.

Casado: “Ha tornat a decidir que el seu full de ruta és pactar amb els que volen destruir la nació que vostè, suposadament, ha de representar. Hi ha un conflicte evident entre el seu interès i l’interès d’Espanya”.

6. I per cert, la mesa del Congrés va rebutjar ahir amb els vots del PSOE, el PP i Vox la petició de JxCat perquè el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparegui a la cambra per donar explicacions sobre l’operació Volhov i la filtració de converses privades que no tenen cap objecte penal.

7. L’ONG catalana Open Arms va rescatar ahir, en dues actuacions diferents, 175 migrants que intentaven arribar a Europa a través del Mediterrani central. En el primer salvament l'entitat va rescatar 111 persones que anaven en una pastera que va naufragar en aigües internacionals prop de la costa de Líbia, però no va poder impedir que sis persones morissin.

Després de treure de l’aigua tots els supervivents i cinc cossos sense vida, l’entitat va precisar que sis persones, entre les quals un noi jove i un nen de sis mesos, necessitaven ser ateses amb urgència, i va demanar a les autoritats italianes que en facilitessin l'evacuació urgent. Tot i que el pla es va activar, el nadó, que es deia Joseph i era originari de Guinea, va acabar morint.

8. Si viviu o passeu per l’Eixample de Barcelona us interessarà saber que d’aquí 10 anys haurà canviat força.

Barcelona abandona la idea de crear superilles aïllades aquí i allà, i engega la transformació de tota la trama de l’Eixample seguint l’esquema dels eixos pacificats: un de cada tres carrers. La idea és convertir alguns carrers en vies amb més vegetació, espais de joc i circulació limitada que, quan es creuen amb un altre eix verd, generen una mena de plaça: un espai de mida similar a les places del barri de Gràcia (d’uns 2.000 metres quadrats). El projecte, del govern d’Ada Colau, ja té calendari i pressupost, i quatre eixos i quatre places es crearan aquest mandat. I la idea és desplegar 21 eixos i 21 places d’ara fins al 2030.

9. Un operatiu conjunt dels Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional ha detingut 99 grafiters per haver fet pintades i actes vandàlics en vagons de Renfe i metro de Barcelona durant els anys 2017, 2018 i 2019. Els danys pugen a 22 milions d’euros. Els detinguts haurien accedit a les instal·lacions del transport públic forçant panys i accessos, fent forats a les parets i inutilitzant sistemes de videovigilància. A més, el cos policial apunta que molts són multireincidents i assenyala que sovint aturaven trens en servei mitjançant les palanques de frens d’emergències, cosa que provocava “una situació d’alarma i inseguretat”.

10. Als Esports, el Barça femení de futbol va demostrar la seva superioritat en el clàssic contra l’Atlètic de Madrid batent rècords (3-0). Amb els gols de Patri, Jenni i Martens, el Barça va recuperar el primer lloc de la taula tot i haver disputat dos partits menys.

11. I acabem amb el Mirades, que ens porta a Mallorca, per veure un fenomen ben curiós que només passa dos cops a l’any, l’11 de novembre i el 2 de febrer: la llum del sol de primera hora del matí travessa la rosassa major i els vitralls de colors es reflecteixen tot just a sota de la rosassa de l’extrem oposat i formen el que anomenen l'espectacle del vuit.

Normalment la basílica s’omple de gent que ho vol veure en directe, però aquest any, a causa de les fortes restriccions imposades pel covid, només s’ha pogut seguir per internet.

