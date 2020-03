El rei no parla del seu pare, enmig d’una cassolada, i el BCE injecta 750.000 milions d'euros: les claus del dia, amb Antoni Bassas (19/03/2020)

Bon dia des de l’ARA. Dijous, 19 de març de 2020. Sant Josep. Moltes felicitats als Peps, als Joseps i a les Fines. Avui és l'últim dia de l’hivern. Al voltant de les cinc de la matinada d'aquest divendres començarà oficialment la primavera. Val la pena intentar absorbir una mica del sol d'avui perquè el cap de setmana s'entreveu més enterbolit i i insegur. Els primers dies de primavera no seran més càlids, sinó més aviat una mica més freds.

1. Així va acabar el dia, amb una cassolada sonora contra Felip de Borbó i e l seu discurs, que va durar set minuts, va consistir en consolar afligits, lloar els sanitaris i demanar unitat. "Al llarg dels anys hem passat per situacions molt difícils, però, com les anteriors, aquesta també la superarem perquè Espanya és un gran país, un gran poble que no es rendeix davant les dificultats. Aquest virus no ens vencerà, al contrari, ens farà més forts com a societat, una societat més compromesa, més solidària i més unida. Una societat en peus davant de qualsevol adversitat".

No va dedicar cap paraula a la greu crisi que viu la casa reial, després que hagi transcendit que la Fiscalia suïssa està investigant desenes de milions de dòlars en probables comissions a Joan Carles I.

Doncs atenció. A l’entrevista d’Ernesto Ekaizer amb Carlos Cruzado, el president dels tècnics del ministeri d’Hisenda diu: “Joan Carles I és un ciutadà més i pot ser investigat” i ““El rei emèrit tenia l’obligació de declarar els béns a l’estranger el 2013”.

2. Parlant de diners, una bona notícia, molt important: aquesta matinada, i per sorpresa, el BCE de Christine Lagarde ha anunciat una macroinjecció de 750.000 milions d'euros (incloent-hi els 120.000 ja avançats la setmana passada). Uns diners que preveu gastar-se aquest mateix any i que destinarà a la compra de diversos actius, bàsicament deute públic i privat.

3. Sobre com ens afecten, i en alguns casos ens beneficien les mesures econòmiques, tenim una pàgina que firma l’Elisabet Escriche: els autònoms tindran atur si tenen pèrdues del 75% respecte a la mitjana del semestre anterior, així com els que suspenguin la seva activitat per la crisi de la Covid-19. Per acollir-se a l’atur, l’autònom haurà de complir dos requisits: estar afiliat i en alta a la Seguretat Social des que es va decretar l’estat d’alarma i estar al corrent dels pagaments.

4. Les xifres: 55 morts a Catalunya, tots amb patologies prèvies. Són 14 més respecte al dia anterior. L’increment, tot i ser notable, és inferior al que hi va haver de dilluns a dimarts, que va ser de 23 persones mortes. En canvi, augmenta la xifra de persones en estat greu: 92. El total espanyol és de 638 morts.

Esther Vera escriu avui “Protegir els que ens han protegit”, una columna dedicada a la crueltat amb què el virus s’està acarnissant amb les residències de persones grans, no només perquè ja ha fet morts aquí i allà, sinó perquè els avis no poden rebre la visita dels seus familiars.

Ahir vam entrevistar Magda Campins, cap d'epidemiologia de la Vall d’Hebron. Ella seria més partidària d’endurir el confinament, encara que tingui un impacte molt gran en l'economia, perquè si encara està permès sortir a treballar allargarem les setmanes de contagi.

5. Avui, a l’editorial de l’ARA ens preguntem: “¿S'està garantint correctament el subministrament de mascaretes? No ho sembla pas. El Govern denuncia requisa de material per part del ministeri i Madrid diu que és per comprovar-ne la qualitat".

La gent s’ha organitzat. Diversos grups estan intercanviant els models per fer amb impressió 3D mascaretes i fins i tot respiradors.

La UPC ha posat les més de 60 impressores 3D professionals que té a Castelldefels a disposició de les autoritats per començar a produir el que faci falta.

L’empresa Elements, d’Igualada, ha demanat a la gent de la zona que té màquina de cosir a casa que els ajudi, així com Robin Hat, de Rubí, especialitzada en fabricar casquets per a quiròfan.

Des del Col·legi de Farmacèutics avisen que tenen “zero estoc” de mascaretes, de gel desinfectant i alcohol. Recomanació dels farmacèutics: una solució d’aigua amb un 2%, de lleixiu, que pot tenir el mateix efecte a les mans. Però cal deixar-les humides cinc minuts.

6. Educació ha ajornat totes les preinscripcions a les escoles, però ha anunciat: “No patiu, ningú es quedarà sense plaça”.

El govern britànic ha ordenat el tancament d'escoles i guarderies des de divendres "fins a nova ordre".

Cada dia que passa és més evident que en tenim per dies a casa. Ànims i per a qualsevol novetat, ens trobareu aquí, a l' Ara.cat.