Dues setmanes confinats: de 6 a 880 morts i 2.384 curats: les claus del vespre, amb Antoni Bassas (27/03/2020)

Bona nit des de l’ARA. Donem ara un ràpid cop d’ull a les notícies d’aquest divendres, 27 de març del 2020. El temps: aquest cap de setmana hi haurà més núvols que clarianes, però les pluges seran escasses. Les temperatures es recuperaran clarament, sobretot diumenge. Dilluns entrarà una altra massa d'aire fred i podria tornar a nevar fins als 500 metres en algunes comarques.

1. No hi ha hagut una jornada amb tantes persones mortes a Espanya: 769 en 24 hores. (A Catalunya també vam tenir ahir la xifra més alta de la sèrie.) El total espanyol és de 4.858 víctimes mortals, 4.934 al mapa actualitzat de la Johns Hopkins.

Per contra, la corba d'infectats perd pendent lentament. Fernando Simón ha assenyalat en roda de premsa que sembla que Espanya s'acosta "lentament" al "tan desitjat" pic de la corba d'infectats.

9.357 persones s'han recuperat.

2. Hem parlat de tot això amb el Dr. Marc Ramentol, especialista en medicina interna i director general de Professionals de la Salut de la Generalitat de Catalunya, per donar resposta a les preguntes de diversos lectors del diari ARA.

I ha afirmat que encara en tenim per 20 dies en què el nombre de casos diagnosticats anirà creixent, fins a arribar al seu pic màxim a mitjans d'abril.

Algunes respostes destacades: la malaltia no només afecta la gent gran, la mitjana d'edat dels pacients ingressats en algunes de les unitats de cures intensives (UCI) de Catalunya és de 47 anys. Pel que fa als tests ràpids per detectar el coronavirus, avui divendres n’han d'arribar uns 50.000, i la setmana que ve, 200.000 més. "Els dedicarem als col·lectius prioritaris, com els professionals sanitaris". “L'ús de mascaretes a la població general sense símptomes no el recomanem”. “Hem de deixar clar que els infants no estan exempts d’infectar-se de coronavirus. Tenen un quadre molt lleu que no ens crida l'atenció, però això no vol dir que no puguin infectar-se i que no puguin transmetre el virus. Sabem que tenir la canalla tancada a casa tants dies és una situació molt dura, però és important fer-ho; recordem que els nens solen tenir pitjors hàbits higiènics i això pot facilitar la transmissió. No és el moment de rebaixar les mesures, sinó el contrari".

3. Una setantena d'experts, entre els quals l'infectòleg Oriol Mitjà, asseguren que per frenar el col·lapse del sistema sanitari entre el 26 de març i el 24 d'abril cal autoritzar el confinament total en aquelles regions amb més casos per cada 100.000 habitants. Aquest cop, però, han internacionalitzat aquesta petició i l'han demanat en una carta pública a la prestigiosa revista científica The Lancet.

I, de fet, el govern espanyol estudia mesures de confinament més dures i espera instruccions de Sanitat.

4. La ministra de Treball, Yolanda Díaz ha informat que el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) pagarà l’atur amb normalitat el dia 10 de cada mes. El nombre de treballadors afectats per expedients de regulació temporal d'ocupació a Catalunya és de 459.182.

La directora gerent de Fons Monetari Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ha assegurat aquest divendres que "ja està clar" que l'economia mundial ha entrat "en una recessió, igual o pitjor que la del 2009".

5. Boris Johnson, primer ministre britànic, i el seu ministre de Sanitat, Matt Hancock, han revelat que tenen coronavirus. Segons ells mateixos han afirmat, tenen una mica de febre i de tos persistent, fet que els permet continuar treballant.

6. Acabem. El divendres 13, a aquesta hora, milers de catalans començàvem el confinament. A Catalunya teníem 509 casos i ja havien mort sis persones. I en quinze dies mirin com ha pujat la xifra d’encomanats, fins a enfilar-se als 12.940. Hem de lamentar 880 morts, però 2.384 recuperats.

Per fer baixar la corba, quedem-nos a casa.

Bona nit i que descansin.