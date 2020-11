Biden està encara més a prop de la presidència dels EUA mentre Trump diu mentides sobre el recompte: les claus del dia, amb Antoni Bassas (06/11/2020)

Bon dia des de l’ARA. És divendres, 6 de novembre del 2020. Aquesta nit s'han acumulat fins a 150 l/ m² als Ports i al voltant de 90 a Tortosa i a Horta de Sant Joan. Avui gairebé no plourà, però demà entre el matí i el migdia els ruixats s'estendran a tot arreu; alguns podran deixar fins a 50 l/ m² i anar acompanyats de tempesta. El vent i la mala mar també marcaran l'inici del cap de setmana.

1. A les vuit del matí hora nostra encara no hi ha guanyador de les eleccions americanes, però Biden encara ho té més a tocar que ahir. A Nevada i Arizona va al davant, amb el 90% dels vots escrutats. Si guanya aquest dos estats ja és president, però és que a Gerogia i a Pennsilvània Trump va al davant però Biden li està reduint avantatge a cada moment.

L’aspirant va sortir ahir confiat en la victòria a la nit i va tornar a demanar paciència: “Als Estats Units el vot és sagrat. Així és com la gent d’aquesta nació expressa la seva voluntat. I és la voluntat dels votants la que escull el president dels Estats Units. La democràcia de vegades és desordenada, motiu pel qual de vegades requereix una mica de paciència. I no tenim cap dubte que, quan acabi la revisió dels vots, la senadora Harris i jo serem declarats guanyadors”.

Trump va aparèixer a la sala de premsa de la Casa Blanca per fer el joc que ja li coneixem: a les urnes guanyo jo, al vot per correu guanya Biden, per tant, el vot per correu és il·legal: “Si compten els vots legals, guanyo fàcilment. Però si compten els vots il·legals, poden robar-nos les eleccions. Si compten els vots que han arribat tard. Els estan revisant, però molts han arribat tard. Hem guanyat aquestes i moltes altres victòries, tot i les interferències dels grans mitjans de comunicació, el gran capital i les grans tecnologies”.

Penseu que ahir en algunes cadenes van interrompre el discurs del president per dir que estava mentint.

Fins i tot a la Fox, els especialistes diuen el que és evident per si mateix: en democràcia, tots els vots emesos legalment s’han de comptar. Per més anacrònic, complicat i infradotat que sigui el sistema electoral americà, a tot el món s’entén que val el mateix un vot a l’urna que un vot per correu que va arribar a temps.

De fet, els jutges rebutgen les primeres demandes dels republicans per frenar l’escrutini electoral.

2. Les gravacions obtingudes per la Guàrdia Civil a l’operació Volhov continuen portant cua. Un dels investigats per les seves relacions amb diversos membres del Govern és Xavier Vendrell, exconseller i exdirigent d’ERC.

Segons els atestats de la policia, va celebrar una trobada de tres hores amb la consellera de Salut, Alba Vergés, per aconseguir un “tracte de favor” i va comunicar a la seva dona que havia “anat molt bé”. Ahir Vergés va admetre en una entrevista a Ràdio 4 la trobada –per dinar–, però va negar qualsevol irregularitat. Va explicar que Vendrell era llavors una persona “enfadada” amb el departament perquè no havia obtingut un dels contractes que perseguia. Vergés va exposar que Vendrell sentia aquest enuig perquè “no té cap contracte amb Salut, n'havia tingut en el passat i li deu semblar injust”. La consellera es va mostrar convençuda que la investigació no anirà enlloc: “No trobaran res”.

3. Dani Gallardo va ser detingut el 16 d’octubre de l’any passat en la manifestació que es va organitzar a Madrid contra la sentència de l’1-O. Des de llavors compta els dies a la presó d’Alcalá-Meco, on va ser empresonat de manera preventiva després de la protesta per haver agredit presumptament un agent de la Policia Nacional. Poc més d’un any després, avui arrenca el judici. La Fiscalia reclama sis anys de presó per a aquest jove gadità de 23 anys –quatre per atemptat a l’autoritat i dos per desordres públics–, una xifra tan elevada per l'agreujant que l’acusació sol·licita pel fet d’haver picat presumptament amb un pal de fusta amb claus al casc de l’agent que retenia la seva amiga Elsa, també processada.

4. Com ja va avançar el Dr. Antoni Trilla a l’ARA, ens espera un Nadal sense grans celebracions, ni àpats amb la família àmplia o els amics, però salvant tradicions com les Cavalcades de Reis encara que sigui adaptades al distanciament físic. Les festes nadalenques seran diferents i “molt complicades”, en paraules de la consellera de Salut, Alba Vergés.

I una com un cove: el mal de cap funciona com un escut protector davant del covid-19 i ajuda els malalts a recuperar-se abans. Els pacients de covid que arriben a un hospital i necessiten ingressar triguen de mitjana 31 dies a recuperar-se, però els que presenten mal de cap de manera primerenca triguen fins a set dies menys. Així ho constata una anàlisi de l’Hospital de la Vall d’Hebron després d’estudiar 130 casos atesos a urgències entre el març i l’abril.

5. Mentrestant, la pandèmia està enfonsant l’economia. Brussel·les va anunciar ahir que la patacada del PIB espanyol és més del doble que la d’Alemanya.

651x366 Variació interanual del PIB Variació interanual del PIB

Vegin el gràfic: la caiguda al primer trimestre va ser a plom. Ara, al tercer trimestre, ens hem recuperat, però encara estem amb el PIB negatiu.

Què vol dir això en la vida real? Un exemple: de juliol a setembre a Catalunya un 54% més de concursos de creditors en empreses. El 25% dels processos corresponen a comerços. La indústria representa el 10% dels concursos, mentre que l’hostaleria (un altre gran damnificat de la crisi) suposa el 8% de les fallides. I, com veuen, el 60% de les empreses que fan fallida a Catalunya tenen menys de cinc empleats.

6. Una excel·lent notícia: les mil pàgines d’un dels clàssics més importants de la literatura catalana, gran exponent europeu de la novel·la cavalleresca i la nostra primera novel·la moderna, Tirant lo Blanc, per fi parlen un català comprensible per al lector modern.

Proa acaba de publicar la versió “completa, rigorosa i actualitzada” del Tirant, de l’obra de Joanot Martorell del 1490. “Si els lectors anglesos, alemanys, italians, francesos i xinesos poden llegir el Tirant en la seva llengua actual, per què no podem fer-ho els catalans?”, es va plantejar l’editor. L’escriptor, traductor, filòleg i verbívor Màrius Serra és qui va rebre el regal enverinat de traslladar el català medieval original al català del segle XXI, sent “el màxim de fidel a l’original”, “sense rebaixar-ne el nivell” ni renunciar a la seva refistolada “riquesa verbal”.

7. Als Esports, el Sabadell va perdonar l’Almeria i va perdre al minut 93 després d’un segon temps en què els arlequinats no van aprofitar el seu domini i la seva superioritat numèrica i fins i tot van fallar un penal que podria haver canviat la decoració del partit (1-2).

Al bàsquet, festival ofensiu del Barça a l’Eurolliga contra l’Alba de Berlín, molt tocat per la pandèmia (67-103).

Demà, Barça-Betis, a un quart de cinc de la tarda.

Fins aquí les claus del dia. Recordeu que des de les sis del matí d’avui estem tancats dins els nostres municipis i només en podem sortir amb les excepcions conegudes. Fins ara amb l’anàlisi.