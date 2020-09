Què diu la llei de lloguers, 53.266 euros de fons reservats per espiar Bárcenas, mor el pare Manel i inaugurada la Setmana del Llibre en Català: les claus del dia, amb Antoni Bassas (10/09/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dijous, 10 de setembre del 2020. Avui començarà un cap de setmana llarg i aquests dies el sol guanyarà protagonisme. Tan sols quedaran restes d’inestabilitat avui dijous i demà a la Diada de Catalunya que faran créixer nuvolades en sectors de muntanya del país on podran caure alguns ruixats al Pirineu, al Prepirineu, així com en altres punts de les comarques de Girona i de Barcelona. Pel que fa a la temperatura, anirà pujant amb un ambient estiuenc entre dissabte i diumenge.

1. “Tenim el plaer i la felicitat d’anunciar que hem arribat a un acord. Avui els quatre grups impulsors de la llei per regular els lloguers a Catalunya han dit que sí a aquesta llei”, va dir Jaime Palomera, portaveu del Sindicat de Llogateres, celebrant l’aprovació de la llei que limitarà el preu del lloguer a Catalunya. Trobareu explicat què diu la llei i què es fa en matèria de lloguers per Europa en aquesta notícia.

En resum: el Govern elaborarà un preu mitjà per metre quadrat que és el màxim que els llogaters haurien de pagar. L’import que hauria de tenir un habitatge serà en funció de la localització del pis, la planta d’altura, la superfície, l’any de construcció, l’estat de manteniment, si disposa d’ascensor, si està moblat o si té consergeria, entre d’altres. Amb aquestes dades, si els inquilins paguen més, tindran dret a exigir una rebaixa. Si el preu és inferior a l’índex, el propietari no els podrà apujar el lloguer.

En contra: Ciutadans, el PSC i el PP i diputats del PDECat i de Demòcrates. Alejandro Fernández: “Defensarem aquests propietaris i, repeteixo, aquestes esmenes no són del PP, sinó el que diu el Consell de garanties, així que no serà acceptat. Portarem això al TC en breu, que em temo és el que estan desitjant”.

A favor, Junts per Catalunya, Esquerra, Comuns i la CUP. La consellera Capella: “És la primera vegada a Catalunya i al conjunt de l’Estat que es fa una llei que regula els preus dels lloguers. I malgrat aquells que voldrien que ens haguéssim quedat de braços plegats, no podem més que reafirmar-nos en la necessitat de limitar l’augment dels preus dels lloguers al nostre país”.

2. A poc a poc es van coneixent més detalls de l’escàndol del cas Kitchen, l’entramat d’espionatge polític que el PP presumptament va muntar per robar a l’extresorer Luis Bárcenas documentació compromesa per així amagar-la de la justícia.

Un mínim de 53.266,22 euros procedents dels fons reservats del ministeri de l’Interior, que liderava Jorge Fernández Díaz, és el que hauria costat l’operació. El llavors president espanyol, Mariano Rajoy, n’estava al corrent, segons un informe de la unitat d'Assumptes Interns desvelat per Eldiario.es. Segons aquest document, “l’Asturià i el Llarg” tindrien coneixement de l’operació.

Del cas se’n va parlar ahir al Congrés, els socialistes avalaran la creació d’una comissió d’investigació del cas Kitchen. A la sessió d’ahir, Sánchez va marcar distàncies amb Ciutadans per l’aprovació dels pressupostos i Rufián va dir a Podem que si ells aguanten i no pacten els comptes amb Ciutadans, Esquerra també aguantarà.

3. Dues notes greus a Internacional. Un incendi va engolir ahir Mória, el camp de refugiats més gran d’Europa i on prop de 13.000 persones feia anys que malvivien, privades de creuar qualsevol frontera de la Unió Europea malgrat que la majoria fugen de conflictes tan crus com el de Síria o el de l'Afganistan. El foc va començar a la nit i, durant la matinada i avivat pel fort vent que bufava a la zona, va devorar el campament, aixecat majoritàriament a base de precàries tendes de campanya i lones de plàstic construïdes pels mateixos refugiats, amuntegades les unes sobre les altres, sense cap tipus de sistema sanitari –també ara enmig de la pandèmia–, sense llum, sense aigua corrent, sense electricitat, que s’inundaven quan plovia i que es convertien en calderes asfixiants quan la calor era intensa. Un desastre sobre un desastre.

Svetlana Aleksiévitx, una premi Nobel de literatura bielorussa, va atendre els mitjans a la porta de casa seva per denunciar que el règim del president Lukaixenko l’està atemorint i que si no li fa res pitjor és perquè tenen por de l’escàndol internacional que hi hauria.

4. Enmig de tanta desgràcia, una bona notícia, una descoberta en la lluita contra el càncer: el bloqueig d’una proteïna limita la formació de tumors.

Santiago Ramón y Cajal Agüeras, cap del servei d’anatomia patològica de l’Hospital de la Vall d’Hebron –i nebot besnet del Premi Nobel del mateix nom–, ha fet la descoberta: Pot ser una proteïna que participa de la comunicació entre cèl·lules sanes i canceroses i la que determinarà les condicions del microentorn on arrelarà i creixerà el nou tumor. Les característiques d’aquesta proteïna, anomenada Integrina B3, es van publicar ahir a la revista Nature Communications.

5. Ahir es va inaugurar la Setmana del Llibre en Català, que us espera fins diumenge.

La fira, l’aparador més gran de llibres en català, ha canviat d’ubicació –de l’avinguda de la Catedral al Moll de la Fusta–. “És l’edició més necessària de la nostra història”, han dit els organitzadors. A la fotografia, el poeta Enric Casasses, en l’acte d’inauguració.

6. Als Esports, Toni Padilla afirma que la moció de censura contra el president del Barça Josep Maria Bartomeu demostra que el club està molt viu.

La recollida de firmes va a un ritme que fa pensar que l’objectiu d’assolir les paperetes necessàries abans de dijous que ve és possible. Fins i tot el The New York Times en va parlar ahir, d’aquesta singularitat de control democràtic blaugrana.

7. I acabem amb un recordatori ple d’agraïment i d’emoció per la vida i l’exemple del pare Manel, que va morir ahir sobtadament a Barcelona als 75 anys. El pare Manel, rector de parròquia, un home que va treballar per als més pobres i per als presos que no tenen ningú, rep avui a les pàgines de l’ARA l’homenatge d’un altre capellà que el coneixia bé, l’Enric Canet, que li adreça aquestes paraules: “El Cel del pare Manel, que és aquí a la terra, al bar i a la presó, al Verdum i a la Trinitat, a la Barceloneta i al Casal. El Cel que fem quan, mirant als ulls, sense cap distinció, sense fronteres de dogmes de fe, transformem la terra habitable i sostenible des de la justícia i la dignitat”.

Fins aquí les claus del dia. I si no ens tornem a veure, bona Diada.