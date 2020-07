El mòbil de Torrent va ser espiat per un programa que només es ven a governs, la Generalitat insisteix en el confinament de Lleida, i Carme Portaceli, directora del TNC: les claus del dia amb Antoni Bassas (14/07/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dimarts, 14 de juliol del 2020, festa nacional de França. Avui els xàfecs de tarda no arribaran amb tanta facilitat a la costa, però tornaran a ser localment forts al Pirineu, al Prepirineu i en punts de la Catalunya Central. Aquest migdia seguirà la tendència a la baixa de la temperatura i avui farà menys calor que ahir.

1. Atenció, perquè aquest matí comencem per un cas d’espionatge polític. Segons el que publiquen aquest matí The Guardian i El País, el telèfon mòbil del president del Parlament, Roger Torrent, va ser espiat l’any passat a través d’un programa que només poden comprar governs.

El programa es diu Pegasus, està desenvolupat per una companyia israeliana, NSO, i els governs i les policies el fan servir per combatre el crim i el terrorisme.

El programa va entrar al mòbil de Torrent a través, probablement, d’una trucada perduda de WhatsApp que Torrent ni tan sols devia contestar.

Es veu que WhatsApp va veure intrusions a 1.400 telèfons de tot el món i va portar els números a un laboratori de Toronto, al Canadà, que va descobrir aquesta entrada al sistema. Entre els 1.400 números hi havia el del president del Parlament.

El programa permet escoltar converses, llegir missatges, accedir al disc dur, fer captures de pantalla, revisar l’historial de navegació i activar per control remot la càmera i el micro.

Entre el telèfons que també haurien pogut ser hackejats per Pegasus hi ha el de la dirigent de la CUP Anna Gabriel, actualment a Suïssa, i el de l'afiliat de l’ANC i el PDECat Jordi Domingo.

L’empresa israeliana diu que només treballa per a governs. Preguntat el CNI espanyol sobre si van contractar aquest servei, la resposta ha sigut de manual: no. “Actua sempre amb ple sotmetiment a l’ordenament jurídic”.

2. La Generalitat portarà avui al jutjat contenciós de Lleida una nova resolució, després que ahir els jutjats de Lleida tombessin l’ordre de confinament domiciliari. A causa de la impossibilitat de multar l’obertura dels locals de restauració, el president Quim Torra va anunciar que es faria un decret llei: “Com que no accepten la decisió judicial, el govern de la Generalitat pren la iniciativa i en el pròximes hores, amb la celebració d’un consell executiu extraordinari, aprovarà un decret llei per establir el pla de rebrots i poder actuar amb tota la contundència en funció de les dades d’evolució epidemiològiques”.

Amb el decret llei, que el consell executiu va aprovar ahir al vespre en una sessió extraordinària, s’ha modificat una llei de salut pública perquè en situacions de pandèmia o epidèmia es pugui limitar l’activitat o el desplaçament de persones o la prestació de serveis.

Molts establiments de Lleida van obrir amb normalitat, a l’espera d’unes ordres clares, i per això la crònica des de la capital del Segrià es titula “Entre el desconcert i la rebel·lia”.

3. Mentrestant, la xifra de positius de coronavirus a l’Hospitalet de Llobregat és molt més alta del que s’havia dit: ahir el còmput ja era de 300 casos, i no de 30 o 107. Així ho va detallar al migdia l’alcaldessa del municipi, Núria Marín, que va comparèixer, igual que l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i totes dues van preguntar-se en veu alta per la falta de rastrejadors. Marín: “Demano i he demanat a la Generalitat fer un esforç. Crec que és important que sapiguem d’on provenen aquestes infeccions per tal d’evitar-les”. Ada Colau: “D’una setmana a una altra hem gairebé triplicat els nous contagis que es produeixen a la ciutat de Barcelona i, evidentment, aquesta és una dada que ens preocupa”.

4. Qui són i com treballen els rastrejadors? Ho explica Maria Garcia en aquest pàgina, que diu que actualment n’hi ha uns 300 però que en caldrien uns 2.000.

Per cert, que després que Catalunya declarés obligatòria la mascareta s'hi han sumat Extremadura, les Illes Balears –on la norma va entrar en vigor ahir mateix– i Múrcia. Des d’aquesta mitjanit la mascareta és també obligatòria a l’Aragó i a la Rioja, i el govern de Cantàbria va dir també que ho aprovaria de manera “imminent”, igual que Astúries.

5. Tenim article de David Fernández sobre com el virus ataca els més pobres, on hi diu que “el virus deu ser igual davant tothom, però no tothom és igual davant el virus, per condicionants socials i econòmiques”.

6. Un advertiment del doctor Simón, sobre el fet que hi ha més casos entre joves i que l’edat mitjana dels contagis ha baixat fins al 50 anys: “Jo faria una crida al joves perquè entenguin que la nova normalitat no vol dir tornar al mateix de sempre. Tampoc vol dir no divertir-se, vol dir divertir-se d’una altra manera: si ara t’has de divertir en grups més petits, doncs et diverteixes en grups més petits”.

7. I atenció si heu passat la covid-19: la immunitat al covid-19 es perd en pocs mesos, ho sosté un estudi del King’s College de Londres, que diu que els malalts són susceptibles de recontagiar-se. Ho explica el Quim Aranda en aquesta pàgina.

8. Diumenge, el PP i Ciutadans es van enfonsar al País Basc, on el PNB va quedar primer i EH Bildu segon. A Madrid, el PSOE i el PP s’han llençat el resultats pel cap: el PSOE diu que l’estratègia de Casado “ha fracassat” i el PP i Cs acusen Sánchez de “blanquejar” EH Bildu.

Podeu complementar aquesta informació amb l’ article de Joan B. Culla, titulat “La derrota d’Aznar”.

9. Carme Portaceli serà la nova directora artística del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) i la primera dona que ocuparà aquest càrrec des de la fundació de l’equipament el 1996. Portaceli n’assumirà la direcció a partir de l’1 de setembre d’aquest any, quan començarà a treballar per programar la temporada 2021-22 del teatre, i fins a la temporada 2026-27.

10. Als esports, el Madrid va guanyar ahir al camp del Granada per 1 a 2, aquest cop sense penals ni VAR, i si guanya demà passat al Vila-real, a casa, ja serà matemàticament campió de Lliga, a falta d’una jornada per acabar.

El Manchester City podrà jugar la Champions la pròxima temporada. El Tribunal d’Arbitratge Esportiu (TAS) va revocar la sanció de dos anys sense poder jugar a Europa imposada per la UEFA el febrer passat. Com que creu que el City va fallar en el moment de cooperar amb les autoritats de la UEFA li ha quedat una multa de 10 milions de lliures esterlines. Ahir el Pep estava molt content.

Fins aquí les claus del dia. Tornem de seguida.