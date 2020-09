La Fiscalia s’inclina per arxivar la causa oberta al rei Joan Carles, confinaments perimetrals a Madrid i vaga dels MIR, 5 Emmy a 'Succession': les claus del dia, amb Antoni Bassas (21/09/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dilluns 21 de setembre de 2020. La tardor està a punt d’arribar. Oficialment arribarà demà a dos quarts de quatre de la tarda, però no la notarem fins al cap de setmana, quan un canvi de temps farà baixar la temperatura entre 5 i 10 graus. Aquesta tarda els ruixats i tempestes sobtats afectaran moltes comarques i seran localment forts.

1. Comencem amb una exclusiva de l’ARA: La Fiscalia del Tribunal Suprem s’inclina per arxivar la causa a oberta al rei Joan Carles de Borbó per un presumpte delicte de suborn en l’adjudicació de l’obra de l’AVE a la Meca, a l’Aràbia Saudita, en el qual hauria participat el 2008 quan encara era el cap de l’Estat. Segons la investigació que està fent Ernesto Ekaizer, i que va avançar en l’entrevista que li vam publicar ahir, la inviolabilitat de la qual gaudia el llavors rei, en exercici fins a la seva abdicació, el 2014, és una mena de muralla infranquejable per exigir-li responsabilitats penals. Tot i que encara no s’ha pres cap decisió, aquesta és l’orientació que sembla que prendran els fiscals.

I parlant del monarca emèrit, el Premi d’Economia Rei Joan Carles, el de més prestigi que es concedeix a Espanya per als economistes, deixarà d'existir en el format que ha tingut des que es va instaurar fa més de tres dècades. Ho explica Àlex Font Manté. De moment, s’ha ajornat durant uns mesos. El més probable és que també se li canviï el nom. El premi està molt ben dotat: 72.000 euros que no posa l’Estat sinó la Fundació José Celma Prieto, un tortosí que va morir al març als 95 anys, molt ben relacionada amb el franquisme i que va fer diners gràcies al fet que se li van adjudicar assegurances en el sector públic.

2. Ahir va fa tres anys de la manifestació davant el departament d’Economia, que va acabar portant a la presó Jordi Cuixart i Jordi Sànchez unes setmanes més tard. Avui expliquem que ja fa més de 50 dies que els presos polítics tenen el tercer grau suspès, després que el Tribunal Suprem va canviar les regles del joc i el tercer grau, del qual no feia ni dues setmanes que gaudien, va quedar en suspens, així com també el 100.2 per sortir a treballar. Amb una diferència: a causa de la pandèmia, ara no poden fer cap vis-a-vis i l’únic contacte que poden tenir amb la família és a través de les trucades diàries de vuit minuts i del vidre del locutori: una visita de 40 minuts a la setmana amb un màxim dues persones.

I llavors, el president Sánchez va aquest dissabte i diu a La Sexta: “Em crida l’atenció que l’independentisme català sempre exigeixi a la política espanyola desjudicialitzar el conflicte. Però qui insisteix en judicialitzar el conflicte és l’independentisme. Perquè la inhabilitació de Torra era absolutament innecessària si hagués complert la llei i els requeriments que els tribunals sistemàticament li estaven fent. Hi va haver conselleries que van retirar aquestes pancartes”.

I el president de la Generalitat, Quim Torra, li va contestar ahir amb un insult que fa anar de corcoll els traductors: “Els senyors Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, dos honorables líders civils d’aquest país, tenien tot el dret a expressar-se lliurement com ho van fer. I són a la presó. I és una vergonya que l’estat espanyol, hi mani qui hi mani, encara continuï tenint els nostres companys a la presó, líders polítics a la presó, i continuï judicialitzant una causa política, que és la causa de l’independentisme. Doncs si m'ho permeteu, i en homenatge al gran Joaquim Ventalló, la meva resposta al president Sánchez és que és un bon tros de quòniam”.

El terrassenc Joaquim Ventalló i Vergés va ser el traductor del Tintín al català, i al capità Haddock li feia dir expressions com “tros de quòniam”.

De fet, tindrem més casos judicials amb pancartes, perquè Impulso Ciudadano i Societat Civil Catalana preparen nous recursos per presentar a partir de l’octubre. Argumenten que les institucions “no tenen llibertat d’expressió”.

3. De les pàgines d’Internacional destaquem que Donald Trump no ha deixat passar ni 24 hores des de la mort de la jutge del Tribunal Suprem Ruth Bader Ginsburg, llegenda de la justícia nord-americana i icona del feminisme, per anunciar que pensa col·locar una jutge del seu tarannà al Suprem i consolidar així la majoria conservadora de l’òrgan, que passaria a tenir sis jutges conservadors d’un total de nou. Els demòcrates s’hi oposen amb l’argument que hi haurà eleccions d’aquí menys de dos mesos, i que s’hauria d’esperar a veure després del 3 de novembre qui serà president.

4. Els parcs naturals es preparen per limitar l’allau d’excursionistes. L’augment dels visitants després del confinament fa créixer les cues, els rescats i les deixalles a la muntanya, incloses les mascaretes.

5. Del virus: la Guàrdia Urbana de Badalona va dissoldre dissabte a la nit un botellón en què participaven unes 400 persones, mentre que a Madrid van sortir milers de persones al carrer a favor de la “dignitat del sud” i en contra dels “confinaments segregadors” del govern del PP i Ciutadans. Centenars de veïns de les 37 zones on s’han decretat restriccions van sortir al carrer ahir per criticar que les mesures anunciades per la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, són ineficaces i discriminatòries. Convocats per associacions veïnals, denuncien que les limitacions (sobretot de mobilitat), que comencen avui, perjudiquen només les zones humils, i reclamen recursos sanitaris i de transport públic per als seus barris.

I uns 3.500 metges interns residents (MIR) dels hospitals i CAP de Catalunya faran vaga des d’avui i fins dimecres per denunciar unes condicions “precàries” que “s’han agreujat” amb la crisi del covid-19. Cal recordar que després de deu anys d’estudiar, els nous metges cobren uns 16.000 euros bruts anuals en el cas dels residents de primer any.

6. A Cultura tenim una entrevista amb l’actor David Verdaguer, perquè en només deu dies han arribat a la cartellera dos films seus: Salir del ropero, que és l’últim treball de Rosa Maria Sardà, i Uno para todos, un drama juvenil sobre educació en què l’actor exerceix de protagonista absolut. La coincidència és símptoma del bon moment professional de Verdaguer, però també de la seva capacitat per alternar registres interpretatius. A l’entrevista, Verdaguer té un record per a Carles Capdevila, que el va llançar a la fama com a Reporter del Bigoti de l’ APM?.

7. Als Esports hi tenim dos empats a zero, el de l’Espanyol, a casa amb el Mallorca, i el del Madrid al camp de la Reial Societat. El Barça començarà la Lliga jugant diumenge que ve, a les 9 del vespre, al Camp Nou contra el Vila-real.

8. I acabem amb una notícia d’aquesta matinada, el lliurament dels premis Emmy de Televisió als Estats Units, amb dues sèries com a grans guanyadores: Succession , de la HBO, com a millor drama, i la canadenca Schitt’s Creek, com a millor comèdia.



Succession s’ha endut cinc estatuetes: millor sèrie, millor direcció, millor actor principal (Jeremy Strong), millor actriu principal (Cherry Jones) i millor guió.



Per primera vegada, la cerimònia s’ha celebrat de manera virtual, amb els nominats i premiats seguint la gala des de casa seva.

Fins aquí les claus del dia. Tornem d’aquí uns minuts amb l’anàlisi de l’actualitat.