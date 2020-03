Esperant les mesures econòmiques i Trump admet que n’hi pot haver fins a l’estiu: les claus del matí amb Antoni Bassas (17/03/2020)

És dimarts, 17 de març del 2020. Encara cauen alguns xàfecs a Ponent i a la Costa Daurada, però avui les precipitacions es concentraran sobretot a les Terres de l'Ebre. El sol ja tornarà a entrar una mica per la finestra però serà sobretot demà quan els núvols minvaran de forma més clara.

1. El consell de ministres espanyol es reuneix avui i hauria d’aprovar les mesures econòmiques que permetin que d’una vegada la gent no vagi a treballar i no ajudi més a la difusió del virus, perquè dir-li a la gent que només vagin a treballar els serveis essencial no serveix, ja que per a qualsevol de nosaltres el nostre sou és essencial.

Precisament per això, perquè encara hi ha molta gent que va a treballar i surt al carrer, TMB va anunciar que incrementaria l’oferta de metro des d’avui a primera hora del matí, la franja amb més afluència, perquè la gent no viatgi tan a prop els uns dels altres.

2. Ahir Seat va comunicar un expedient de regulació temporal d’ocupació que afecta vora 15.000 treballadors.

3. Des d’aquesta mitjanit el govern espanyol ha tancat les fronteres terrestres per intentar aturar l’expansió del coronavirus, tenint en compte que Espanya ja és el segon país europeu amb més casos, darrere d’Itàlia, i el quart del món. Amb Portugal, a més a més, tampoc no hi ha vols comercials. La mesura no afecta el transport de mercaderies, que sí que pot circular. La Unió Europea també ha tancat les seves fronteres.

Òbviament, la mesura adoptada pel govern espanyol contradiu la seva pròpia afirmació que el virus no hi entén de territoris, un argument que el govern de Sánchez va esgrimir per negar a la Generalitat la possibilitat de tancar Catalunya o tancar Madrid. De moment, Euskadi i Galícia han ajornat les eleccions previstes per d’aquí tres diumenges.

4. La situació és molt delicada. Només ahir, a Catalunya es van detectar 491 casos nous, que eleven a 1.394 els casos de coronavirus confirmats al nostre país. Notin que la xifra pràcticament s'ha triplicat en un dia, ja que diumenge es van notificar 188 contagis. A Catalunya han mort 18 persones, de les quals sis van morir ahir i cinc s’havien contagiat en el brot originat a l'Hospital d'Igualada: dues dones de 84 i 67 anys i tres homes de 85, 84 i 85 anys, tots ells amb patologies prèvies. Això significa que la majoria (12) han mort a la conca d'Òdena. D'altra banda, el president Torra va donar positiu i treballa confinat a la Casa dels Canonges.

Torra: ”Vull explicar-vos que havent presentat alguns dels símptomes previstos m’he fet el test del Covid-19, que ha donat positiu de la malaltia. Us parlo des de la Casa del Canonges, on ja ahir em vaig instal·lar preventivament”.

És per això que ahir el ministre Ábalos ja va avançar que l’estat d’alarma durarà més dels 15 dies decretats inicialment, i per aquest motiu demà Pedro Sánchez anirà al Congrés. El mateix govern reconeix que la corba epidèmica continuarà pujant com fins ara ben bé fins a mitjans de la setmana que ve. Espanya passarà dels 10.000 casos.

5. A França, Macron es va adreçar als francesos ahir al vespre per dir-los “Estem en guerra”, però que no patissin per cobrar l’atur, pagar els rebut, els impostos o els lloguers.

6. I als Estats Units, Donald Trump va canviar el to i va arribar admetre que li diuen que la situació no tornarà a la normalitat fins al juliol o l’agost, i que el país pot entrar en recessió. Va ser admetre això i la Borsa de Nova York va caure com no havia caigut des del 1987. Aquest matí, la Borsa de Tòquio opera amb guanys moderats.

7. L’OMS alerta que el Covid-19 també afecta les criatures: “Sabem que els nens són susceptibles a la infecció, és a dir, poden ser infectats sense tenir símptomes, i sabem que tendeixen a tenir la malaltia de forma lleu, però hem vist nens morir pel coronavirus, de manera que no podem dir segur que tots els casos siguin lleus, i demanem que es protegeixi els nens”.

8. Una desena de partits, entre els quals ERC, JxCat, la CUP i Unides Podem, s’han conjurat perquè la tempesta del coronavirus no sigui l’excusa perfecta per oblidar i desar en un calaix l’escàndol que afecta la Corona espanyola: les finances tèrboles de Joan Carles I, el rei emèrit, que volia deixar milions, sembla que de comissions, al seu fill, el rei Felip de Borbó. Així doncs, des d’ahir aquests partits mantenen converses per “trobar vies d’investigació efectives”. Diu el professor de dret de la UPF Josep Lluís Martí: “No és suficient amb retirar-li l’assignació econòmica. Hem de saber quin judici, reconeixement i tractament públic li devem, quin és el grau de rebuig i crítica pública que mereix aquest senyor que ha ocupat el càrrec polític de més alta dignitat a Espanya durant quasi 40 anys".

9. A la contraportada, Salvador Cardús afirma que no cal “esperar al final de la crisi per estudiar el funcionament de tot el sistema". "Ara que li hem vist les entranyes convé saber en quin món vivim, amb totes les seves fragilitats i també amb les seves poques o moltes fortaleses”.

10. La fortalesa de l’ARA sou vosaltres, els subscriptors i els lectors, i els periodistes i tot el personal que el fa possible, encara que ara, com diu l a directora, Esther Vera, la immensa majoria del diari està fent teletreball i la redacció està deserta.

Recordeu que les últimes notícies les trobareu a l’Ara.cat