Pendents que el BOE precisi les mesures per tornar al carrer i a la feina, i Illa s’obre a revisar el criteri provincial: les claus del dia amb Antoni Bassas (30/04/2020)

Bon dia des de l'ARA. Avui acomiadem aquest abril tan plujós, amb aquesta Setmana Santa i aquest Sant Jordi tan estranys. Es confirma que ve la calor? Sí, i no arriba tímidament. A partir del cap de setmana entrarem en un període que pot ser d'uns set dies de temperatures clarament altes per ser principis de maig. Avui dia enterbolit, ventós i ja molt càlid a la costa. A la tarda cauran xàfecs a l'extrem nord.

1. Per avui s'esperen els primers detalls del desconfinament que va anunciar el president del govern espanyol Pedro Sánchez per a la sortida de demà passat, dissabte, dels adults a passejar o fer esport durant una hora. I estem pendents del BOE: la Moncloa prepara quatre ordres ministerials per concretar com hauran d'obrir dilluns els negocis amb cita prèvia, quan podrem anar a casa dels avis o amb quanta gent podrem seure en una terrassa a partir de mitjans de maig.

A més, explica Mariona Ferrer des de Madrid, hi ha nou comunitats autònomes que han demanat que la unitat administrativa de desescalada no sigui la província. Així per exemple Catalunya (independentistes), el País Valencià (socialistes) o Galícia (PP) han demanat que la tornada a la normalitat es faci basant-se en les regions sanitàries. El ministre Illa s'hi ha mostrat obert.

De fet, aquesta falta de diàleg explica, en part, la creixent fredor amb què Pedro Sánchez va ser tractat ahir al Congrés.

Casado a Sánchez: "Menteix quan diu que vol pactar amb una oposició que s'ha d'assabentar pels mitjans dels plans de desescalada i de pròrroga de l'estat d'alarma. ¿És aquesta la normalitat democràtica que vol? Deia Tarradellas que en política es pot fer de tot menys el ridícul, no ens demani que el fem amb vostè".

I el president del govern espanyol li respon: "Aquesta crisi no servirà d'excusa per abandonar agendes i retallar l'estat del benestar com van fer vostès quan van governar o estan fent en moltes autonomies on governen. No serà una excusa per seguir precaritzant relacions laborals i abandonar un sistema fiscal més just i un estat del benestar més just, i tampoc per abandonar els que estan patint les conseqüències de l'aturada de l'activitat".

El líder d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufían, retreu a Sánchez que hagin acabat amb les competències de les autonomies: "Seré molt clar i sincer, acabin amb l'estat d'alarma, retornin les competències a les comunitats autònomes i sobretot dialoguin, consensuïn. I els recordo que l'alternativa a nosaltres són ells, aquells que com a premi regalarien al treballador del mes una mascareta".

2. 138 catalans han perdut la vida en les últimes 24 hores per la pandèmia, dotze menys que el dia anterior. En canvi, han aparegut 2.652 casos confirmats, la xifra més alta des del 15 d'abril, i a Catalunya, que se sàpiga, hi ha 55.000 persones que tenen coronavirus. En total la pandèmia ha causat la mort de 10.211 persones a Catalunya.

Un que anat a la llista de curats és aquest senyor de la foto de portada de l'ARA d'avui. És Carles Gonzàlez, que fa el senyal de la victòria al sortir de l'UCI del Clínic, enmig dels aplaudiments dels sanitaris que n'han tingut cura. S'hi ha estat un mes i un dia. González és tenor de l'Orfeó Català, va contraure el virus a la vall d'Aosta, a Itàlia. Hi havia anat a cantar sota la direcció del veneçolà Gustavo Dudamel. Allà es va infectar. En Martí Molina l'ha entrevistat quan feia 36 hores que havia deixat l'UCI, on diu que ha superat el coronavirus pels pèls i que, mentalment, es va dedicar a "ordenar calaixos" vitals.

3. A mesura que ens acostem a les primers obertures tímides dels comerços ens trobem que l'hostaleria alerta que molts locals no podran tornar a obrir. En el cas de la ciutat de Barcelona, a més a més, han de fer fer front a la pujada del 66% de les taxes per tenir cadires en una terrassa que va aprovar l'Ajuntament al desembre, pensant, esclar, en una Barcelona plena de turistes. I també expliquem que la inconcreció de les mesures del govern espanyol genera preocupació en els àmbits culturals.

4. Aquest que puja les escales tan content és Boris Johnson. Venia de l'hospital, però no per tractar-se ell sinó per veure el seu sisè fill, que acabava de néixer de la relació amb la seva quarta parella. La criatura s'ha avançat i això va servir d'excusa a Johnson per no assistir a la sessió de control del Parlament, on s'hauria hagut d'enfrontar a preguntes molt incòmodes de l'oposició sobre la gestió de la crisi. Johnson ha anunciat que s'agafarà el permís de paternitat a final d'any, no pas ara.

I és que ahir el Regne Unit va superar els 26.000 morts comptant-hi també els de les residències, de manera que han superat Espanya i ja van darrere dels Estats Units i Itàlia en nombre de morts.

Al món ja han mort 227.000 persones, i als Estats Units ja han passat dels 60.000 morts, més que els que hi va haver a la Guerra del Vietnam. A Trump se li ha destruït una economia que havia reunit els millors indicadors en dècades. Però ara hi ha un fet que el pot afavorir: fa un mes, un treballadora del Senat dels Estats Units va acusat Joe Biden d'haver abusat d'ella fa 27 anys. Biden no n'ha parlat i hi ha nervis i pressions al partit demòcrata perquè aclareixi d'una vegada què va passar.

Fins aquí les claus del matí. D'aquí una estona tornarem a l'anàlisi del dia. Que passeu un bon dijous.