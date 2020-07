Ple al Parlament sobre la gestió del covid-19, Nissan podria salvar 400 treballadors i Barça 2 - Atlètic de Madrid 2: les claus del dia, amb Antoni Bassas

Bon dia des de l’ARA. És dimecres, 1 de juliol del 2020. Avui el termòmetre fregarà els 40 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre, i en general serà el dia més calorós de l'estiu fins ara. A la tarda hi haurà tempestes al nord del Pirineu però en general els núvols seran escassos. Divendres l'ambient ja serà molt més fresc.

1. Que no estem bé és una evidència, i el Banc d'Espanya hi ha posat xifres: la caiguda de l'ocupació ha tingut un impacte “més elevat” en el sector dels serveis, sobretot l’hostaleria, i també en el sector de les arts. Recull que són sectors ocupats majoritàriament per dones, joves menors de 35 anys i treballadors amb rendes baixes. Tots pagaran de manera “més elevada les conseqüències” del confinament, cosa que suposarà un “augment de la desigualtat”, per tot plegat.

El dèficit de l’Estat es dispara i el Banc d’Espanya diu que caldran pujades d’impostos i reformar la Seguretat Social.

Per cert, una mitja bona notícia: els representants de Nissan i del comitè d’empresa van fer ahir la primera reunió per negociar l’ERO. La trobada va tenir una petita sorpresa, ja que la companyia japonesa ha obert les portes a donar una “possible continuïtat” al seu centre de recerca i desenvolupament. Això vol dir que podrien mantenir el seu lloc de feina 400 empleats dels 2.900 afectats directament pel tancament.

2. Avui serà notícia el Parlament, perquè començarà el ple monogràfic sobre la gestió del Govern de la pandèmia del covid-19.

3. L’Audiència Nacional va decretar ahir llibertat amb càrrecs però sense mesures cautelars per a quatre dels CDR investigats per terrorisme.

El 23 de setembre la Guàrdia Civil va detenir nou CDR. Set van ingressar a presó, però van ser posats en llibertat provisional entre el desembre i el gener, tot i les greus acusacions que requeien sobre ells. Els altres dos imputats aleshores no van arribar a entrar a la presó. La setmana passada l’Audiència va reactivar la causa investigant quatre membres més dels CDR, que havien de declarar ahir juntament amb aquests dos.

L’advocada va lamentar que la causa judicial “segueix avançant” i que l’Audiència Nacional vulgui “estirar aquest xiclet per atemorir la població i evitar que la gent es mobilitzi”.

4. I parlant d’atemorir la població i evitar que la gent es mobilitzi, la Xina. Pequín ha aprovat a correcuita la nova llei de seguretat nacional per a Hong Kong, que condemna els delictes de secessió, subversió i terrorisme i retalla els drets civils a l’excolònia. La llei entra en vigor coincidint amb l’1 de juliol, el 23è aniversari de la tornada a sobirania xinesa. És una data amb molt significat polític a Hong Kong, ja que des de fa anys es convoquen manifestacions multitudinàries a favor de la democràcia. La d’enguany ja s’ha prohibit. A les xarxes socials molts activistes han esborrat els seus perfils i tancat els grups de treball per evitar ser denunciats. I els grups de Telegram han aconsellat eliminar contactes i dades dels mòbils en previsió de detencions.

5. Per això, el Sebastià Alzamora parla del fiscal Zaragoza a Hong Kong. Recorda Alzamora que la Comissió de Dones de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona han abandonat el Congrés de l’Advocacia que se celebra a Barcelona en protesta per la presència d’aquest fiscal.

6. En canvi, Felip, el rei dels belgues, ha demanat disculpes pel colonialisme, per carta, al president de la República Democràtica del Congo, Félix Tshisekedi, amb motiu del 60è aniversari de l’alliberament del país.

“En l’època de l’Estat Independent del Congo es van cometre actes de violència i crueltat que encara pesen en la nostra memòria col·lectiva. El període colonial que la va seguir també va causar patiment i humiliació. Vull expressar el profund penediment per aquestes ferides del passat, el dolor del qual encara viu avui per la discriminació, que encara és massa present en les nostres societats”.

7. I encara en aquesta esperança sobre la capacitat del món de reaccionar a les injustícies, a Facebook li està costant cara la inacció per aturar la difusió de discursos que inciten a l’odi. Puma, Adidas, Ford i HP es van sumar ahir a la llista de companyies que han decidit retirar la publicitat de la plataforma per denunciar que determinats missatges d’aquesta mena hi circulin lliurement. Les accions de Facebook no han parat de caure en una setmana. Coca-Cola, Starbucks, Levi’s o Unilever ja havien comunicat que durant tot el juliol la seva publicitat no apareixerà a Facebook.

8. El Barça va tornar a empatar ahir a la nit contra l’Atlètic de Madrid, 2-2, i per això diu el Toni Padilla que la Lliga es converteix en una llarga agonia. Va ser un partit amb tres penals, un dels quals l’àrbitre va fer repetir, a instàncies de Mateu Lahoz des del VAR, perquè Ter Stegen s’havia mogut. És correcte, però infreqüent. És el quart empat seguit del Barça, que està posant la Lliga en safata al Madrid. Messi va marcar el seu gol 700 amb un penal llançat a l'estil Panenka. I té Quique Setién a la corda fluixa: “Sento el suport del vestuari. La reunió amb la directiva no revelaré com va desenvolupar-se ni el que se'n va dir. No me'n vaig satisfet del tot perquè no hem guanyat i a mi m'agrada guanyar, però me'n vaig content perquè la gran majoria de jugadors han fet un gran partit contra un rival molt difícil”.

La nit blaugrana ja havia començat malament perquè just abans de començar el partit del Camp Nou, el Barça de bàsquet va perdre la final de la lliga contra el Baskònia. L’Àlex Gozalbo us porta tots els detalls per entendre que un barça que guanyava de sis a la mitja part cabaés perdent per 67-69.

9. I acabem amb la crítica de la Mònica Planas, en què parla del el drama s’ha desfermat a les xarxes perquè s’ha emès una sèrie bilingüe a TV3. Però que sigui bilingüe és, en realitat, un mèrit. perquè qui l’ha pagat és Televisió Espanyola que ha respectat íntegrament l’ús del català. Tant de bo això passés més sovint en les produccions d’àmbit estatal.

La sèrie confirma l'esplèndida actriu que és Elisabet Casanovas. La sèrie posa en valor un star system català que, en bona part, ha nascut en produccions de ficció de TV3. Unes produccions que ara estan en perill de desaparèixer. I aquest és l’autèntic drama de TV3.

Fins aquí les claus del dia. Tornem més tard amb l’anàlisi, avui des de la parròquia de Santa Anna, a Barcelona, on tenen una bona notícia.