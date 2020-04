Espanya torna a la feina parcialment i com ens hem de posar les mascaretes: les claus del dia amb Antoni Bassas (13-04-2020)

Bon dia des de l’ARA. És dilluns, 13 d'abril del 2020, Dilluns de Pasqua. Avui fa un mes que centenars de milers de catalans estem confinats. Ens hem llevat amb cel tapat i fins i tot amb pluges. Aquestes pluges ens han d'acompanyar durant bona part de la jornada d'avui. Unes precipitacions que han començat pel litoral i el prelitoral, s'aniran endinsant cap a l'interior del Principat i, això sí, de cara a la tarda de mica en mica tendiran a minvar. Tot plegat, amb una temperatura que serà més baixa.

1. Aquest dilluns milions d'espanyols que treballen en activitats no essencials i on avui no és festiu tornen a la feina.

La Generalitat calcula que demà tornaran a la feina a Catalunya un milió de persones, i ho veu una irresponsabilitat. Per això, ha anunciat que s’augmentarà la freqüència de pas del transport públic per evitar aglomeracions. I en un consell executiu celebrat ahir al vespre, va aprovar una estratègia d'actuació davant la nova realitat laboral que s'obre avui a Espanya. L'estratègia, però, ve emmarcada per l'epígraf "proposta", perquè la Generalitat no en té les competències.

Es va reunir també el Consell de Relacions Laborals, que asseu a la mateixa taula Govern, patronals i sindicats. En va sorgir un document amb un seguit de consells als empresaris, destinats a facilitar que els treballadors preservin la distància de seguretat.

2. Sobre seguretat, el govern espanyol va anunciar ahir que havia enviat a Catalunya 1.714.000 mascaretes perquè es distribueixin entre els usuaris del transport públic que hagin d’anar a treballar a partir de demà. Però no va especificar en quins punts de la xarxa de transport es podran trobar. La falta de concreció va despertar les crítiques del president de la Generalitat, Quim Torra, i d’homòlegs d’altres comunitats autònomes durant la reunió virtual amb el líder de l’executiu espanyol, Pedro Sánchez.

3. Sobre l’autoprotecció: quins tipus de mascareta hi ha i com me l'he de posar i treure?

El Col·legi de Metges de Barcelona publica un vídeo didàctic amb l'actor Queco Novell sobre l'ús d'aquest material de protecció.

El vídeo insisteix que més important que la mascareta és rentar-se contínuament les mans i mantenir la distància de seguretat d'1,5 metres. I després explica quins tipus de mascaretes hi ha, com protegeixen i com ens les hem de treure i posar.

4. Mentrestant, dades d’ahir a la nit a Catalunya: han mort 96 persones en les últimes 24 hores i, per tant, han baixat les víctimes. En total, al nostre país ja han mort 3.538 persones, i més de 15.000 han estat donades d’alta.

A les residències de gent gran o provinents de la residències, han mort 1.825 persones.

I al món, comptem més de 22.000 morts als Estats Units, gairebé 20.000 a Itàlia, 17.200 a Espanya i 10.600 al Regne Unit.

Precisament, el primer ministre britànic, Boris Johnson, ja ha rebut l’alta i així que va arribar a casa va enviar aquest missatge:

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.



The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5 — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 12, 2020

A la mateixa hora, en una basílica de Sant Pere del Vaticà buida, el papa Francesc va celebrar la missa del Diumenge de Pasqua i, en acabat, al seu tradicional missatge, llegit a l'interior i no des del balcó exterior perquè la plaça també estava buida, va dir: “La Unió Europea, que no perdi l’ocasió per demostrar la solidaritat, fins i tot recorrent a solucions innovadores. És l’única alternativa a l’egoisme dels interessos particulars i a la temptació de tornar al passat, amb el risc de posar en una dura prova la convivència pacífica i el desenvolupament de les generacions vinents”. Va acabar impartint la benedicció urbi et orbi, a la ciutat i al món.

5. Ja veieu quin panorama. Com estem? Una enquesta de l’ARA amb més de 16.000 respostes detecta diferències petites però significatives: les dones i els joves són els més afectats pel confinament. Les dones senten més incertesa, són menys optimistes, estan més ansioses, enfadades o tristes, se senten menys capaces de manejar la situació i dormen pitjor. Però, en canvi, són les que més mantenen les rutines i les que més donen i reben suport.

6. Per tot plegat, els experts avisen que “canviaran les relacions socials, sobretot en entorns amb molta gent”. Ho explica Lara Bonilla en aquesta entrevista.

7. I sobre el cop econòmic, per exemple en el turisme, us recomanem l’article de Sebastià Alzamora, en què celebra que la petició matinera de la presidenta Francina Armengol de tancar les Illes hagi funcionat però afegeix: “A les Balears, on el turisme és un monocultiu, la intempèrie serà crua. I hauria d’arribar el moment que l’Estat recordi que les Balears existeixen: però no per endur-se’n diners, sinó per injectar-n’hi”.

Avui fa un mes que centenars de milers de persones ens vam confinar. L’ARA us continuarà acompanyant.

Que tinguem un bon dia.