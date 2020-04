La Moncloa explica avui com desconfina i un altre sensesostre assassinat a Barcelona: les claus del dia amb Antoni Bassas (28/04/2020)

Bon dia des de l'ARA. És dimarts 28 d'abril del 2020. Ha plogut aquesta nit a Barcelona. Aquesta tarda només rebrotaran els xàfecs al Pirineu, a la Garrotxa o a l'Empordà. En general farà més sol que ahir i la temperatura repuntarà lleugerament. Els dies vinents seran mig ennuvolats a l'espera de la calor d'estiu, que arribarà dissabte.

1. Avui hi ha consell de ministres i el govern espanyol ha d'aprovar el pla de desconfinament, que està previst que expliqui el mateix Pedro Sánchez. Fa dies que la Generalitat reclama fer les sortides al carrer per franges horàries. Doncs bé, el govern espanyol, que va començar dient que no, ara ho està estudiant.

I, de fet, Catalunya no està sola en la reclamació.

També les Balears, Galícia, Andalusia, Múrcia i Extremadura van reclamar ahir que les sortides previstes a partir de dissabte es facin per torns, separant els adults dels menors, perquè una de les mesures de prevenció més efectives és que coincideixin el mínim possible els adults que surtin a passejar o a fer esport i les famílies amb infants.

La casuística és molt diversa. Al País Valencià, per exemple, durant les dues últimes setmanes no s'han detectat casos positius de coronavirus al 62% dels municipis.

2. Ahir 159 persones més van morir a causa del virus, cosa que situa la xifra de morts total a Catalunya en 9.923 persones des que va començar la pandèmia. Catalunya ja té més de 50.000 infectats per covid-19 detectats. La bona notícia és a les UCI, on l'ocupació dels llits destinats a malalts per covid-19 és del 52% del total.

3. Aquesta nit el món ha superat la barrera dels 3 milions de casos confirmats a tot el món. Allà on el color és més fosc, hi ha més casos. Espanya, amb vora 230.000 positius, ocupa el segon lloc del dramàtic rànquing, encapçalat pels Estats Units amb gairebé un milió.

El coronavirus ha matat més de 211.000 persones a tot el món.

4. Us recomanem aquest reportatge de Mònica Bernabé sobre com treballen les infermeres a la unitat de cures intensives de l'Hospital de la Vall d'Hebron: li han dit que "ara les altes es viuen com no s'havien viscut mai".

5. Com serà comprar una camisa o uns pantalons quan tornin a obrir les botigues? El pla de Mango és que cada peça que s'emprovi un client o que hagi estat retornada es desinfectarà i es guardarà en una bossa de plàstic abans de tornar-la a posar a la venda, es retiraran tots els productes que fins ara es podien provar, com les colònies, i als emprovadors, si es dona permís per reobrir-los, s'alternarà un d'obert i un de tancat, per garantir la distància de seguretat.

Per cert, que els petits comerciants veuen amb por una onada de descomptes de les grans empreses quan s'acabi el confinament. Les grans cadenes preparen promocions agressives a mesura que les autoritats permetin tornar a sortir als carrers i el sector adverteix que això, en la situació actual, podria portar al tancament de moltes empreses petites.

6. Una persona que dormia al carrer ha estat assassinada aquesta nit a Barcelona. És el quart assassinat d'aquestes característiques que es produeix a Barcelona des del 19 de març, segons ha informat Ràdio Barcelona. El crim d'avui ha tingut lloc a prop de la cruïlla de Rosselló i Sardenya, al barri de la Sagrada Família. La víctima tenia uns 30 anys hi hauria rebut diversos cops presumptament amb un martell.

Fins aquí les claus del matí.