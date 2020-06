Torra acusa Sánchez d’"asfixiar" Catalunya, i obren escoles, platges i centres comercials a Barcelona: les claus del dia amb Antoni Bassas (08/06/2020)

Bon dia des de l’ARA, i quan diem des de l’ARA volem dir des del plató que no trepitjàvem des del 12 de març, el dia que el diari titulava “Pandèmia: Catalunya declara l’alerta, el govern fa front a un brot a Igualada, on tanca tots els centres educatius”.

Contents de poder tornar on solíem estar, comencem preguntant pel temps. Ahir va ploure amb ganes. ¿Avui també plourà, Miquel Bernis? Avui els ruixats seran més puntuals. Apareixeran sobretot en comarques de Girona i de Barcelona, i a la tarda alguna tempesta encara serà localment forta. Dilluns amb més fresca que ahir, la temperatura no pujarà clarament fins al cap de setmana.

1. Barcelona i l'àrea metropolitana passen a la fase 2, cosa que permet obrir tots els centres comercials i que els restaurants puguin rebre clients dins de l’establiment. I el mateix passa a Lleida. A Girona i la Catalunya Central continuen a la fase 2 i el Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i l’Alt Pirineu i Aran passen a la fase 3.

A Barcelona ja és possible banyar-se al mar i prendre el sol a la platja (si el temps ho permet), però amb distàncies de seguretat. Pràcticament tots els grans centres comercials de Barcelona, a més, han posat en pràctica mesures similars: comptadors intel·ligents de persones per saber quan cal barrar el pas a més clients i punts on s’oferirà gel hidroalcohòlic.

Per cert, malgrat que dissabte la consellera de Salut, Alba Vergés, va obrir la porta a accelerar el pas a la fase 3 de Barcelona i Lleida, ahir va aclarir que no ho sol·licitarà avui en la proposta que farà al ministeri de Sanitat.

2. Avui reobren les escoles a Barcelona i Lleida, i ja estaran en funcionament els més de 5.000 centres educatius de Catalunya. No tornen les classes, sinó les tutories, les classes de selectivitat i altres activitats amb alumnes limitats.

La reobertura es produeix després que el sindicat de treballadors de l’educació de Catalunya (USTEC) impugnés l’obertura dels centres en fase 2 perquè considera que no es donen les mesures de seguretat.

3. Atenció perquè ahir el govern espanyol va anunciar canvis en el criteri de repartiment dels 16.000 milions postcovid a les comunitats autònomes, i el president Quim Torra va dir ahir al president Pedro Sánchez, a la videoconferència de presidents, que estava asfixiant Catalunya.

Quim Torra: "El factor temps és molt important, ho hem de sol·licitar ja, senyor president. Hauré de fer responsable el govern d'Espanya si no es prenen aquestes decisions ara mateix d'asfixiar a Catalunya i comprometre i entorpir la recuperació econòmica a Catalunya perquè amb el nostre pressupost no podrem fer front a totes les reclamacions i comprometre les polítiques socials necessàries per les nostres famílies".

La resposta de Sánchez és fàcil: mai s’han transferit tants diners a les comunitats autònomes. Sánchez: "16.000 milions d'euros de fons no reemborsable, sense condicions, són transferències. Són 9.000 milions d'euros per a despesa sanitària, 2.000 per a educació i 5.000 vinculats a la pèrdua d'ingressos. Entenc que els presidents autonòmics vulguin més i més, però jo crec que el govern d'Espanya està fent una transferència sense precedents a la història de la democràcia a les comunitats autònomes".

El vicepresident Pere Aragonès va piular que esperava a llegir la lletra petita.

El repartiment del fons covid és urgent. Hem de saber-ne ja la lletra petita veritable i el que ens correspon. I el més important: ha de ser proporcional a l’esforç sanitari, econòmic i social. No es pot regatejar l’esforç fet a Catalunya, que és altíssim. 16.000 és insuficient. — Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) June 7, 2020

La batalla pels recursos durarà una setmana perquè serà en el consell de ministres de dimarts de la setmana que ve que el govern espanyol haurà d’aprovar el decret de repartiment.

4. Avui es reprèn el judici contra el Major Trapero i l’anterior cúpula dels Mossos d’Esquadra amb les conclusions de la Fiscalia.

L’Ernesto Ekaizer explica que la Fiscalia donarà les opcions de sedició o desobediència per a Trapero.

Per què aquesta doble opció? Segons Ekaizer, reflecteix més aviat la rendició de la Fiscalia de l’Audiència Nacional davant l’evidència que el judici oral li ha sortit malament. Per tant, si la sedició no aconsegueix convèncer el tribunal, la Fiscalia, si no oferís cap altra opció, podria trobar-se amb una possible absolució.

5. Milers de persones van omplir la plaça de Sant Jaume, en una protesta en el marc de l’onada de mobilitzacions antiracistes a tot el món arran de la mort a mans de la policia de Georges Floyd a Minneapolis.

6. I us recomanem aquesta pàgina, els sindicats policials dels Estats Units es resisteixen als canvis. Les organitzacions protegeixen els agents acusats de mala conducta i obstaculitzen les reformes. Mentrestant, el general Colin Powell, que va ser secretari d’Estat amb George W. Bush, va acusar ahir el president Donald Trump d’haver-se “apartat” de la Constitució i va aplaudir el rebuig de la cúpula militar al desplegament de forces de combat per contenir la protesta al carrer.

7. L’ Àlex Gutiérrez es deté avui al “pareu Màquines” en com han explicat alguns mitjans el cas de l’accident de Pilar Rahola, que fa pocs dies va caure al carrer i es va trencar l’húmer. Rahola en va fer responsable una “andròmina” de l’alcaldessa Colau, un separador del carril bici que no va veure.

Fins aquí les claus del dia, tornarem d’aquí uns minuts amb l’anàlisi de l’actualitat.