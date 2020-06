Probable condemna a Trapero per desobediència, rebrot a Pequín i entrevista a Bob Dylan: les claus del dia, amb Antoni Bassas (16/06/2020)

Bon dia des de l’ARA, dimarts 16 de juny del 2020. Els ruixats intermitents i de poca durada aniran apareixent durant diversos moments del dia i a la tarda aniran fins i tot acompanyats de tempesta en algun cas. Aquest matí no ha fet més fresca, però al migdia sí que es notarà una baixada d'entre 2 i 5 graus.

1. Tal com s’havia anunciat, el Govern va demanar al ministeri que Barcelona i Lleida puguin passar de fase aquesta setmana, dijous concretament.

I els turistes alemanys de què parlàvem ahir ja són a Mallorca, enmig dels aplaudiments dels treballadors dels hotels on estan allotjats i d’una expectació mediàtica exagerada. Franzina Armengol: "Passem d'una situació molt complicada a poder reobrir les nostres illes al turisme internacional i fer-ho de manera segura i poder recuperar activitat econòmica".

Com diu Sebastià Alzamora, semblava Bienvenido, Mister Marshall amb una diferència, “i és que la magnífica pel·lícula de Berlanga és divertida". "Seria bo tenir en compte que el monocultiu turístic té una relació directa amb el fet de ser una de les regions d’Europa amb més fracàs escolar, amb més precarietat laboral i amb més desigualtat social. Però no feu cas dels errats de comptes i sigueu bons mallorquins: quan veieu turistes, per favor, aplaudiu-los”, afegeix.

2. Però atenció: preocupa la Xina, concretament Pequín. El cap de setmana les autoritats van detectar un brot de covid-19 al gran mercat central de la ciutat, el més gran de l’Àsia, on treballen diàriament més de 10.000 persones. Des de llavors el degoteig de nous contagis ha sigut constant i ahir, a l’hora de tancar aquesta edició, l’OMS informava que ja hi havia més de 100 casos confirmats. Aquest nou brot de covid-19 ha posat fi a 56 dies sense que la capital xinesa informés de cap cas de la malaltia. I, esclar, si tot el que passa amb la covid-19 comença a la Xina, estem avisats.

3. Tenim crònica de la divisió social que hi ha a Premià de Mar per l’atac racista a uns joves immigrants. Els Mossos mantenen que els nois agredits no són els autors d’una agressió al port. La pàgina que firma Natàlia Vila porta tots els matisos d’una situació complicada.

4. I el conseller d’Interior, Miquel Buch, ha anunciat que compareixerà al Parlament per explicar el cas dels sis mossos que van agredir i vexar un detingut a Sant Feliu Sasserra, amb expressions que degraden la policia. Buch: “Estem esperant quina és la resolució judicial per poder actuar amb tota la fermesa contra els agents que tenen actituds racistes o xenòfobes i que, per tant, no dignifiquen el cos dels Mossos d’Esquadra”.

5. Sobre la condemna de figures com Colom o Churchill per racistes vistes amb els valors d’avui, Joan B. Culla torna a fer diana amb un article ple d’exemples, titulat “Racistes ho eren tots”.

6. I en aquest punt és oportú oferir-vos aquestes dues planes: entrevista del New York Times a Bob Dylan, amb traducció de Jordi Nopca. Com és la vida! Dylan, que a Els temps estan canviant va escriure “Veniu, pares i assenyats de tot arreu del món. Els vostres fills i les vostres filles ja parlen diferent, no podeu seguir el nostre pas”, diu en aquesta entrevista: “Al món d’ara hi ha més ansietat i nervis que abans. Però això només ho experimenta la gent d’una determinada edat, una edat com la nostra. Els joves no. Tot el que saben és el que veuen i senten: s’ho creuen tot. El nostre món ja és obsolet”.

7. El Tribunal Constitucional es reuneix avui per decidir si els líders independentistes empresonats poden tornar a casa mentre estudia els recursos d’empara a la sentència de l’1-O. (espòiler: dirà que no), i això que hi ha pronunciaments a favor d'Amnistia Internacional, el Consell d’Europa i el grup de treball de les Nacions Unides perquè alliberin els presos. L'eurodiputada d’ERC Diana Riba, parella de Romeva, va dir ahir que “és igual qui governi: el problema són les estructures de l’Estat”. “Dolors Bassa i Raül Romeva han estat 80 dies empresonats amb un govern del PP, 600 amb un del PSOE i uns 200 amb un del PSOE i Unides Podem”.

8. I ahir els fiscals del judici al major Trapero i la cúpula dels Mossos van demanar per a l’un sedició i per a l’altra, desobediència.

Convé llegir Ernesto Ekaizer, que escriu: “Fonts judicials consultades per l’ARA assenyalen que la Fiscalia de l’Audiència Nacional ja sap, per indicis, que el tribunal no comprarà el delicte de sedició. I, per tant, tal com van reconèixer ahir, acusen per desobediència perquè no volen córrer el risc que el tribunal absolgui els acusats, és a dir, que els fets quedin “impunes”, va dir ahir Rubira. Ja han vist com els seus col·legues del Suprem es van obstinar a acusar exclusivament només per rebel·lió i el tribunal del Procés va absoldre per aquest delicte i va condemnar per sedició, l’acusació que feia l’Advocacia de l’Estat”. Avui les defenses reclamaran l’absolució.

9. Els lletrats del Congrés es tornen a oposar del tot a la possibilitat que s’investigui el rei Joan Carles de Borbó. La mesa de la cambra debatrà avui la creació d’una comissió d'investigació sobre la monarquia. El PP, Vox, Ciutadans i el PSOE s’hi oposaran. Els lletrats del Congrés, en un informe al qual ha tingut accés l’ARA, defensen que les “prerrogatives d'inviolabilitat”, tot i tractar-se de fets posteriors a l’abdicació, no vencen.

10. Sabem més detalls del pla del govern espanyol per ajudar el sector de l’automòbil. Hi posarà 3.750 milions. Pedro Sánchez preveu ajudes als particulars de fins a 4.000 euros per l’adquisició d’un vehicle amb etiqueta ambiental Zero –elèctrics– i de fins a 800 euros en cas de comprar un cotxe de combustió. Es tracta d’anar a la renovació del parc automobilístic, de gairebé 13 anys d’antiguitat mitjana.

11. Una notícia que fa millor el món: el Tribunal Suprem dels Estats Units han conclòs que la la llei de drets civils que protegeix un treballador de la discriminació laboral per motius de sexe, raça, color, nacionalitat o religió empara igualment homosexuals i transgènere. És a dir, el Suprem entén que el concepte de sexe no es limita a la seva definició biològica, sinó que empara l’orientació sexual i la identitat de gènere. L'administració Trump s’hi havia postulat en contra.

12. Avui torna a jugar el Barça: a les 22 h contra el Leganés. L’Espanyol jugarà a les 19.30 h al camp del Getafe. Ahir, Llevant 1 - Sevilla 1 i Betis 2 - Granada 2.

13. I acabem amb el record a Manuel Cuyàs, columnista d' El Punt Avui, que va morir ahir als 67 anys. Àlex Gutiérrez el presenta com el “prosista lluminós”. Cuyàs era un gran conversador que gaudia amb el contacte humà.