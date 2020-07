Avui encara farà més calor que ahir, conferència de presidents amb Felip VI però sense Torra ni Urkullu i Trump diu ara que les eleccions no s’ajornaran: les claus del dia, amb Antoni Bassas (31/07/2020)

Bon dia des de l’ARA. És divendres 31 de juliol del 2020, Sant Ignasi de Loiola. Avui encara farà més calor que ahir i, per tant, seran més els termòmetres que fregaran o arribaran a superar puntualment els 40 graus. Diumenge començarà a recular la temperatura però la baixada no serà clara fins dilluns. Molt de sol i escasses tempestes de tarda al Pirineu. De cara a l'agost, el model europeu fa pensar que seguiran arribant calorades fortes i que l'agost encara ens farà suar de valent. El model americà, en canvi, entreveu més pluges del normal al Pirineu i una calor més moderada en general. De moment la setmana que ve tindrà una primera part fresca i una segona de molta calor.

1. L’ARA ha entrevistat la consellera Dolors Bassa, que diu que l’indult que la UGT ha demanat per a ella "posarà la pilota a la teulada del govern espanyol i li tocarà posicionar-se". No s’està d’afirmar que “la decisió de la Fiscalia sobre el tercer grau és un tema polític que depèn de la Moncloa” i també hi ha un calbot per als de casa: “No hi ha cap proposta ferma de l’independentisme més enllà del diàleg”.

El més curiós és que la presidenta Forcadell i la consellera Bassa mantindran el tercer grau, de moment. Així ho va decidir ahir el jutge de vigilància penitenciària número 1 de Barcelona, que va rebutjar la petició de la Fiscalia de suspendre immediatament la seva semillibertat. En canvi, el jutjat número 5 de Barcelona va acordar ahir retornar a la presó els exconsellers Josep Rull i Jordi Turull, que van ingressar al vespre al centre penitenciari de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, sense saber quan en sortiran.

2. Encara en clau político-judicial, avui tenim el punt final a la instrucció sobre el cas 3%, que queda ja a les portes del judici oral a l’Audiència Nacional. El jutge va proposar ahir jutjar els exgerents de CDC Daniel Osàcar, Andreu Viloca i Germà Gordó, així com l’exresponsable jurídic de la formació Francesc Sánchez. A més, processa també 28 persones físiques (càrrecs polítics i funcionaris) i 16 de jurídiques (empreses) per delictes d’organització criminal, frau a les administracions públiques, suborn, tràfic d’influències i blanqueig de capitals.

3. El president de la Generalitat, Quim Torra, no assistirà avui a la conferència de presidents autonòmics a la Rioja. Així l'hi va fer saber ahir en una misiva a Pedro Sánchez, després que el president espanyol rebutgés fer una videoconferència i li demanés també que assistís al conclave. El lehendakari, Iñigo Urkullu, també ha comunicat que no hi serà si el govern espanyol no fixa ja la data de la comissió mixta sobre el concert econòmic.

“Si bé la matèria de la reunió és del meu interès, la forma que heu volgut donar-li i la situació actual de la pandèmia a Catalunya em desaconsellen ser-hi”, va expressar Torra, que no vol contribuir a “blanquejar” la figura del rei Felip VI –que apareixerà al començament de la reunió per a la foto– i que lamenta que la reunió no s’hagi preparat.

4. Mentre la corba epidemiològica es comença a estabilitzar a Lleida, Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat i Badalona, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va alertar ahir que ara és a les ciutats de Figueres, Amposta i Castelldefels on cada contagiat infecta quatre persones més.

Per cert, que el doctor Argimon va comentar que els seus contactes li pregunten “quan ens confinareu” que l’objectiu és evitar el confinament “com sigui”, que no pot ser una profecia acomplerta, sinó que el confinament és evitable si se segueixen les recomanacions.

5. Mentrestant, el departament de Salut ha enviat una carta a la UEFA en què assegura que el partit Barça-Nàpols de Champions, de demà en vuit, es pot jugar a Barcelona sense problemes.

I és que el Nàpols ha demanat a la UEFA poder-lo jugar en un estadi neutral, perquè, diu el president del club napolità, “Barcelona és un territori on creixen els casos, no és segur. Seria normal anar a Portugal”, que és on es jugarà la fase final de la competició.

6. I un altre que ha parlat de canvis és el president dels Estats Units, Donald Trump, que ahir va suggerir ajornar les eleccions, previstes per al dimarts 3 de novembre. Ho va fer per Twitter, dient que si es generalitza el vot per correu perquè la gent no vagi als col·legis electorals hi pot haver un frau massiu. Que Trump demanaria ajornar les eleccions es veia de tres hores lluny, perquè va molt malament a les enquestes i perquè la que va molt malament és l'economia nord-americana i només cal girar la plana del diari per comprovar-ho.

A causa de la pandèmia, el PIB es contrau un 9% en el segon trimestre, la davallada més gran en 70 anys. Amb tot, Donald Trump ha sortit aquesta nit a dir que les eleccions no s’ajornaran, però ha insistit en la llauna del frau.

7. En efecte, l'economia cau a tot arreu. Avui publiquem aquesta crònica de l’Albert Llimós, una passejada que ha fet per l’Eixample, la “Barcelona trista i silenciosa”, on hi ha tot comerços amb les persianes abaixades. En dos quilòmetres d’Eixample es poden comptar 58 locals tancats. I els més veterans del mercat no recorden cap època amb menys clients.

En aquest punt té molt de sentit que la comissió d’hisenda del Congrés donés llum verda ahir al tràmit per aprovar l’impost sobre determinats serveis digitals, conegut popularment com a taxa Google, així com l’impost sobre les transaccions financeres, o taxa Tobin. 850 són els milions d’euros que el govern preveu recaptar amb la taxa Tobin, i 968 és la injecció de diners en milions que s’espera que deixi la taxa Google.