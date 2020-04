Crides a fer una sortida amb la canalla més responsable que ahir, i Abertis reclama que li compensin el descens de trànsit: les claus del dia amb Antoni Bassas (27/04/2020)

Bon dia des de l'ARA. És dilluns 27 d'abril del 2020. Avui la festa de la Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya. I per celebrar-ho els escolans han gravat, cadascú des de casa seva, la interpretació d'aquesta peça composta per Pau Casals, Nigra sum. El pare abat de Montserrat, Josep Maria Soler, ha reclamat unitat a tots els partits polítics i institucions "per mirar de trobar tots junts una sortida a la situació".

Donem ara un cop d'ull al temps. Com pinta la setmana? Avui serà segurament el dia amb més ruixats dels pròxims set. Al matí afectaran sobretot l'oest, però a la tarda i nit avançaran cap a la costa. Xàfecs curts però intensos. A llarg termini estem pendents dels primers dies de calor d'estiu, que arribaran a partir de dissabte.

1. Catalunya ha registrat 118 víctimes per coronavirus en les últimes 24 hores. És la xifra més baixa des que Salut fa servir les dades de les funeràries. En total, a Catalunya han mort 9.764 persones per covid-19, n'han estat donades d'alta 27.849 des de l'inici de la pandèmia, mentre que hi ha ingressades només unes 800 persones.

Un 60% de les defuncions han tingut lloc als hospitals, un 30% a les residències de gent gran, un 5% a casa, i el 5% restant estan pendents de classificar-se per falta d'informació.

Al món ja han mort més de 200.000 persones, unes 206.000. Als Estats Units vora 55.000, a Itàlia 26.000, a Espanya 23.000, a França gairebé també 23.000 i al Regne Unit més de 20.000, on, per cert, aquesta nit el primer ministre Boris Johnson ha tornat a la seva residència oficial de Downing Street a Londres.

2. Si no hi ha res de nou, dissabte que ve els adults serem autoritzats a sortir de casa. Ahir van deixar sortir la canalla, i la impressió general és que hi va haver de tot, gent que complia la norma i gent que no, i al migdia algunes acumulacions de gent. El govern espanyol va donar per bona l'experiència, la Generalitat va posar l'accent en el fet que moltes famílies van coincidir a sortir a la mateixa hora.

A Europa hi ha calendari de desconfinament: Itàlia reobrirà fàbriques d'avui en vuit i França obrirà les escoles d'avui en 15.

3. Avui l'editorial de l'ARA es titula "Coordinar no és centralitzar", i diu que "demà el govern espanyol ha d'aprovar el seu pla de desconfinament sense haver-lo pactat amb les autonomies. És a dir, que quan es parla de coordinar en realitat el que es vol dir és centralitzar".

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha qüestionat avui la utilitat de les reunions de Pedro Sánchez amb els líders autonòmics dient que s'han convertit en "l'eco dels dissabtes". Torra: "Si alguna cosa ha quedat clara de la fase del confinament és que la centralització no ha funcionat".

El lehendakari Iñigo Urkullu ha demanat a Sánchez "més criteris i menys tuteles" per abordar la desescalada i ha insistit en treballar des d'un model "de codecisió com el d'Alemanya, que comparteix els criteris generals respectant els marcs competencials d'un estat compost".

La resposta del govern espanyol ha estat que les decisions continuaran sent centralitzades.

4. Atenció al que publiquem avui: Abertis reclama allargar la concessió de l'AP-7 per compensar el descens de trànsit. Això significaria que els peatges de l'AP-7 (Tarragona-la Jonquera), l'AP-2 (Barcelona-Saragossa) o la C-32 (Barcelona-Palafolls) no s'acarien l'1 de setembre de l'any vinent, que és quan expiren els contractes, sinó més endavant. Els decrets de l'Estat exclouen les autopistes de les empreses amb dret a indemnització pel covid-19 perquè han continuat operant, ja que formen part dels serveis essencials. Ho firma l'Àlex Font Manté.

I ja que parlem de diners, el primer indicador borsari de la setmana, el Nikkei, registrava aquest matí guanys de més del 2'5%. La pujada matinal de les borses asiàtiques marca un punt de confiança de sobre els plans de desconfinament.

5. I mentre el govern espanyol diu que encara no és l'hora de parlar de la represa de la Lliga de futbol, el primer ministre italià, Giuseppe Conte, ha anunciat que d'aquí tres setmanes es permetran els entrenaments esportius d'equip, però no s'ha atrevit a donar una data per a la represa del campionat de lliga de futbol i les competicions d'altres esports.

