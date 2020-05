Normes per a casals i colònies i a punt el pacte Guanyem-PSC a Badalona per apartar Albiol de l’alcaldia: les claus del dia amb Antoni Bassas (12/05/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dimarts, 12 de maig de 2020. Ha de ploure avui? En general no, tot i que els núvols aniran a més amb el pas de les hores. Al vespre hi haurà alguns primers ruixats puntuals i de matinada els xàfecs s'estendran per moltes comarques, al sud fins i tot aniran acompanyats de tempesta.

1. En les últimes 24 hores han mort 88 persones, però es confirma la tendència decreixent de l'afectació de la pandèmia a Catalunya. En total, al nostre país han mort 11.248 persones. Des del principi de la pandèmia els hospitals han donat d'alta 34.785 persones, i ara mateix hi ha ingressats 386 malalts en estat greu. A més, del nombre total de positius arreu del país, 9.854 són professionals sanitaris.

Per cert, avui és el Dia Internacional de la Infermeria i amb aquest motiu, l’ARA presenta avui un reportatge de Gemma Garrido, Montse Riart, Maria Vergés i Natàlia Vila sobre la feinada que les infermeres estan fent aquests dies.

2. Ahir van obrir a Tarragona, dins les limitacions de la fase 1. Esther Mirall ens porta alguns testimonis. La Casa Pujol és una sastreria fundada fa vora 150 anys: “Hem de començar a perdre la por i recuperar la normalitat o no ens morirem per un virus, sinó de gana o de pena”. Els casaments i comunions del maig i el juny s’han suspès però ja han rebut “encàrrecs per a casaments a l’agost” i “molts s’han desplaçat a la tardor i l’hivern”. Tenen quatre dels onze treballadors fora de l’ERTO. Uns metres enllà hi ha la històrica Llenceria Amill: “Ara és la compra de necessitat i va força animada, esperem que quan comenci la de desig i capritx també vagi amb alegria”.

Calafell i Cunit són localitats contigües però només en una les terrasses estan obertes, i Mònica Bernabé hi va recollir el comentari següent: “No entenc que ells puguin obrir i nosaltres no”.

3. Alemanya reobre restaurants, gimnasos i apartaments turístics. En alguns lands han obert restaurants, cafeteries i pubs, tant en sales interiors com en terrasses, amb aforaments limitats. En molts casos es demana als clients que deixin les seves dades de contacte per si hi hagués un contagi i fos necessari rastrejar la cadena d’infecció.

4. Els casals i colònies seran en grups de 10 i s'hauran de mantenir dos metres entre infants. El sector del lleure avisa que és “antinatura” jugar amb distància. És un reportatge de Laia Vicens.

I aquí hi trobareu la llista de mesures que l’OMS demana a les escoles: llibres desinfectats i pupitres a un metre de distància.

5. Esquerra, el PSC i els comuns han recordat al president Torra el seu anunci que, un cop aprovats els pressupostos, caldria convocar eleccions.

6. Sobre la botzina, com comença a ser costum en una ciutat de bàsquet com Badalona (brillant comentari de Gerard Pruna), el PSC i Guanyem van reconduir ahir una negociació que semblava abocada al fracàs i, a falta de tancar alguns serrells, Rubén Guijarro i Dolors Sabater es repartiran l’alcaldia de la ciutat els pròxims tres anys. Així, barraran el pas per tercera vegada en cinc anys al líder del PP al municipi, Xavier García Albiol, que esperava que el desacord de les forces progressistes li entregués la vara d’alcalde en el ple d’aquest migdia. Amb tot, si això és bàsquet, hem d'esperar fins a l’última dècima de segon.

7. I a Madrid, Casado va anar a fer-se la foto amb la presidenta de la regió, Díaz Ayuso, que a més a més ahir va rebre el suport d’Aznar. Aznar va defensar les “altes qualitats” polítiques d’Ayuso: “No saps com t’envejo perquè els fills de Chávez t’insulten cada dia”.

8. Parlant de la dreta nacionalista espanyola, no us perdeu aquest article que l’historiador Joan B. Culla dedica al fins fa uns dies militant de Ciutadans Juan Carlos Girauta. Com tots els articles del professor Culla, està ple de dates i cites.

9. Als Estats Units, on ja han superat els 80.000 morts, el doctor Fauci anirà al Senat a avisar que si el país torna als negocis immediatament s’enfrontarà a mort i patiment innecessaris. I parlant de patiment, en una presó de Califòrnia s’han trobat que tot de presos han intentat infectar-se de coronavirus bevent del mateix vas i passant-se la mateixa mascareta perquè si s’infecten els deixen sortir de la presó.

I encara a Amèrica, una periodista americana d’ascendència xinesa ha preguntat al president Trump perquè presumeix dels testos que es fan als americans si continua havent hi casos. Resposta de Trump: “Això és una pregunta bruta, pregunta-l'hi a la Xina". I se n’ha anat.

The final minute of Trump's news conference this evening pic.twitter.com/m6oGh1q9VF — Axios (@axios) May 11, 2020

10. I a la crítica de televisió, Mònica Planas deixa molt bé el 30 minuts de TV3 d’abans-d’ahir, Residències, els grans oblidats, i diu hauria de ser la prova documental que servís per revisar el model assistencial del país, perquè quan ho veus amb els teus ulls i poses cara als avis se’t fa un nus a la gola.

Fins aquí les claus del matí, d’aquí una estona tornem amb l’anàlisi del dia.