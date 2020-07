Confinament al Segrià, restriccions a l’Hospitalet i a les residències, la Moncloa diu a Torrent que vagi al jutge a denunciar l’espionatge i el rei Felip no vindrà divendres a Catalunya: les claus del dia amb Antoni Bassas (15/07/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dimecres 15 de juliol del 2020. Quin temps farà avui? Dia mig ennuvolat en molts indrets de l'est. A la tarda descarregaran ruixats sobtats en comarques de Girona, al voltant del Montseny o al Maresme. De matinada i demà al matí fins i tot pot ploure al voltant de Barcelona. Pocs termòmetres passaran dels 30 graus.

1. A partir d’avui el Segrià té més restringida la mobilitat. El Govern aplica des de la mitjanit una nova resolució que limita les sortides de les persones als espais públics, però no prohibeix la totalitat dels desplaçaments. Bars i restaurants només podran atendre comandes i no es permeten grups de més de 10 persones.

El vicepresident Pere Aragonès va anunciar una dotació d’ajuts directes per valor de 4 milions d’euros al comerç i l’hostaleria dels vuit municipis del Segrià afectats per la pandèmia.

Per cert, tant si sou de Lleida com si no, us recomanem aquest article de Ferran Sáez Mateu sobre els estereotips sobre Lleidai els seus pagesos que hem sentit aquests dies.

I també hi ha noves restriccions a l’Hospitalet de Llobregat. Salut recomana “evitar sortir de casa” als barris de la Florida, la Torrassa i Collblanc.

Igualment, les persones grans que viuen en les més de 1.000 residències que hi ha a Catalunya no podran sortir dels centres a partir de demà dijous.

Hem entrevistat el doctor Manel Cervantes, cap de malalties infeccioses de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell. Deia això sobre els espais tancats: "Jo en espais tancats no m’hi estaria massa estona, t’ho dic sincerament. Jo crec que tota la por que no tinc a l’aire lliure, sí que la tinc als espais tancats. En aquest moment, uns dels enemics poden ser els espais tancats, no ventilats, perquè puguem posar-hi l’aire condicionat molt fort per estar-hi còmodes. Les nostres àvies, o almenys la meva, deien: «Ventileu». Doncs, segurament, hi hagi o no hi aire condicionat, haurem de continuar ventilant”.

El doctor Cervantes també va afegir que el fet que “en sis mesos en sapiguem tant sobre la covid-19 és un rècord”. “Ara comencem a no estar desorientats: sabem per a qui pot ser greu, o a qui li podem dir que estigui tranquil que això li passarà. El 80% de la gent que s'infecti no ha de patir per la seva vida”.

2. El mòbil del líder d’ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, també hauria sigut espiat. I, segons va publicar al vespre Eldiario.es, caldria afegir-hi Sergi Miquel, col·laborador de Carles Puigdemont, i el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró –en aquest cas no van aconseguir piratejar-li el telèfon–, en un cas que afecta persones d’arreu del món. Torrent va dir ahir que el cas és la confirmació que l’Estat espia rivals polítics i es va preguntar a quanta gent es pot estar espiant actualment de manera impune.

Però l’Estat no s’ho pregunta. L'editorial de l’ARA la titulem “La prova de la guerra bruta contra l’independentisme”, i hi qualifiquem la reacció d’ahir de la ministra portaveu, María Jesús Montero, de clarament decebedora.

Segons la portaveu del govern espanyol, Maria Jesús Montero: "El govern no té constància que el president del Parlament de Catalunya hagi estat víctima d'un hackeig del seu mòbil, i el procediment quan es produeixen qüestions d'aquest tipus és posar en coneixement de l'autoritat judicial que correspongui la intervenció de l'aparell perquè pugui investigar si s'ha produït i en quines circumstàncies, perquè qualsevol intervenció d'un mòbil requereix una autorització judicial".

“No n’hi ha prou amb dir que el govern espanyol no en sap res i amb instar els afectats a posar una denúncia al jutjat. El govern espanyol ha de ser proactiu en la defensa dels drets civils dels representants democràtics”.

3. Per cert que la ministra va expressar el desig del govern espanyol que el rei Felip VI es distanciï del seu pare i demostri que està per la transparència en els seus comportaments. Ahir va córrer un àudio de Corinna dient que el rei Joan Carles té una màquina de comptar bitllets a la Zarzuela.

I sobre el rei, TV3 ha informat aquest matí que els reis Felip i Letícia no vindran divendres a Catalunya i que la visita no té cap nova data.

4. Els nou presos polítics catalans accediran al tercer grau penitenciari un cop la Generalitat va ratificar ahir la proposta que fa menys de dues setmanes van fer les juntes de tractament de les presons. Ara seran els jutges els que decidiran si hi estan d’acord. Ara bé, abans que es pronunciïn, els presos polítics podran passar els caps de setmana a casa de manera immediata. I per a la majoria això significa tornar-hi després de més de dos anys empresonats.

5. A Economia tenim aquesta fotografia: Angela Merkel rebent Pedro Sánchez a Berlín, on el president espanyol va anar a demanar suport per al repartiment de fons de la Unió Europea. I aquesta notícia: Josep González, l’històric president de Pimec, prepara finalment el seu relleu després de tres dècades liderant aquesta patronal. Segons ha pogut saber l’ARA, González ha decidit que la persona que el substitueixi sigui l’actual secretari general de l’organització, Antoni Cañete, en una decisió que hauran de ratificar els socis de la patronal. La notícia la firma l’Àlex Font Manté.

