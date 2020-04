Dilluns podran obrir les botigues i Sánchez converteix les províncies en “unitat territorial ordinària”: les claus del dia amb Antoni Bassas (29/04/2020)

Bon dia des de l'ARA. Dimecres 29 d'abril del 2020. Quin temps ens espera avui? Un dia de sol, tot i que més enterbolit per núvols com més al nord. El vent moderat i sec farà que la temperatura fregui els 25 graus en algunes comarques del sud i de Ponent. Com més avanci la setmana més calor farà.

1. L'anunci de desconfinament de Pedro Sánchez té dos elements a destacar: un són les dates i l'altre que es farà per províncies. Exactament la frase va ser " la unidad territorial ordinaria será la provincia".

Pedro Sánchez: "Cadascuna de les fases de desescalada descrites tindran una durada mínima de dues setmanes. Dues setmanes perquè és el temps d'incubació del virus. Això vol dir que en el millor dels casos l'etapa de desescalada, de transició cap a aquesta nova normalitat, tindrà una durada mínima de 6 setmanes. Per tant, a finals de juny estaríem, com a país, en aquesta nova normalitat si l'evolució de l'epidèmia està controlada a tots els territoris".

Comencem per les dates:

La primera fase, la fase zero, comença dilluns que ve, dia 4 de maig. El comerç minorista i els serveis com les perruqueries poden obrir i rebre clients amb cita prèvia. Els més grans de 65 anys tenen preferència. Ni restaurants ni cafeteries poden servir a l'interior del local però els clients poden demanar productes per emportar-se. Es permet anar en bicicleta, córrer i patinar sempre que es faci individualment. A més, es comencen a autoritzar els entrenaments d'esportistes professionals i federats. Tothom ha de dur mascareta, especialment al transport públic.

Es recomana que les empreses mantinguin el teletreball i, si això no és possible, garantir entrades i sortides esglaonades dels centres de treball.

Tot això començaria dilluns que ve i duraria una setmana, fins a l'11 de maig. Dic duraria perquè si hi hagués un repunt de contagis no es podria passar a la fase següent.

A la següent fase, a partir de l'11 de maig, es permetria anar a casa d'un amic o un familiar, però millor que esperem a veure les concrecions perquè amb això hi ha embolic.

Tret dels centres comercials, els comerços podran aixecar la persiana de manera generalitzada a partir del dilluns 11. Les terrasses i els bars també, però únicament al 30% del seu aforament. Podran habilitar-se el 25% de les parades dels mercats a l'aire lliure. S'autoritzaran seminaris i congressos amb menys de 30 assistents. Obriran les esglésies, les mesquites i els llocs de culte en general, però només a un terç del seu aforament habitual per mantenir les distàncies de seguretat. S'autoritzaran els espectacles culturals en espais tancats, que es podran celebrar amb un terç del seu aforament. Reobriran les biblioteques i es reprendran activitats turístiques com visites a museus. Els hotels podran operar, però només les habitacions, no les zones comunes.

A la primera quinzena de juny, fase dos, obertura d'algunes escoles, viatges a la segona residència si és dins la mateixa província que la primera. Si no, caldrà que les dues províncies estiguin a la mateixa fase. I també casaments amb limitacions.

I a la segona quinzena de juny, fase tres, anar a veure la gent gran a les residències, discoteques, platges, públic en pavellons esportius i treball presencial.

Com sabrem que podem passar de fase? Perquè cada província haurà d'haver superat una sèrie de criteris recollits en un marcador. Aquests criteris tindran a veure amb els contagis, els ingressos hospitalaris, la pressió a les UCI, etc.

2. Però, com dèiem, l'altra notícia del dia és que el govern espanyol recupera la província com a unitat territorial de desescalament. El president de la generalitat, Quim Torra, va piular:

No han escoltat res. La "coordinació" és centralització i menyspreu a tot el que hem argumentat. Catalunya torna a 1833, a Lérida, Gerona, Tarragona i Barcelona. Tota l'experiència de gestió de la sanitat a Catalunya per regions i àrees sanitàries, a la paperera. Un greu error https://t.co/fFmiRfUGhP — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) April 28, 2020

I és que en el cas de la província de Barcelona, per exemple, la densitat de població i, per tant, la possibilitat de contagi, és molt més gran a l'àrea metropolitana que al Berguedà. D'això en parlem al nostre editorial.

"La provincialització de la desescalada", "el fracàs absolut de la cultura de l'autogovern a Espanya. Perquè no n'hi ha prou fent veure que escoltes: cal demostrar que es confia en l'administració més pròxima al territori".

3. Ja hem passat dels 10.000 morts a Catalunya. El departament de Salut va informar ahir de 150 noves defuncions, i en total han perdut la vida per complicacions associades al virus 10.073 persones. La majoria de les defuncions s'han produït en hospitals (5.835), però tres de cada deu morts corresponen a persones grans que vivien en residències.

4. Ahir informàvem de l'assassinat d'una persona que dormia al carrer a Barcelona, que ja era la quarta en un mes i mig. Doncs bé, els Mossos van detenir un home de 35 anys a les Planes, a Sant Cugat del Vallès, probable autor dels crims. La policia ho havia pogut determinar amb les imatges de càmeres de videovigilància i els testimonis. L'arrestat, de nacionalitat brasilera, només té un antecedent a Saragossa per un delicte contra el patrimoni. L'intendent dels Mossos va dir que, "tot i que respon les preguntes, té un discurs una mica incoherent". La policia estudia que pugui tenir una afectació de salut mental. La caravana que veieu era el lloc on vivia el detingut, a les Planes, just a l'altra banda de la serra de Collserola, a Barcelona, i els veins es preguntaven ahir "¿A les Planes hem estat convivint amb un assassí?" Sembla que havia entrat a robar en un pis i a un altre veí li va robar una bicicleta. Fa poc el van apallissar uns a qui havia robat i va acabar a l'hospital.

Fins aquí les claus del matí. A l'anàlisi parlarem de l'Espanya provincial. Que tingueu un bon dia.