A mitja nit s’ha acabat la fase 3 i “podem fer de tot”, amb distància, rentat de mans i mascareta: les claus del dia, amb Antoni Bassas (19/06/2020)

Bon dia des de l’ARA. És divendres, 19 de juny del 2020. Avui i demà encara descarregaran alguns ruixats i tronades de tarda, sobretot al Pirineu i Prepirineu, però també en punts de la Catalunya Central o les Terres de l'Ebre. Demà a tres quarts de dotze de la nit començarà l'estiu, i amb ell arribaran el temps tranquil i la calor.

1. La fase 3 ha durat fins a mitja nit, i des de les 12 ja som a la fase de represa. El president de la Generalitat, Quim Torra, va signar el decret per deixar sense efecte la fase 3 i recuperar les competències en Salut.

Fins després de Sant Joan, la Generalitat mantindrà les restriccions en els aforaments, que estaran limitats a un 50% als espais tancats i a un 75% als oberts. Alba Vergés: “Podem fer de tot, però no cal fer-ho tot de cop. Podem fer de tot, però tinguem aquestes precaucions. Podem fer de tot, però solidaritzem-nos amb les persones que davant d’un virus així són les mes vulnerables”.

Però el president Torra va fer un avís: "Els puc assegurar que no em tremolarà la mà per prendre les decisions que calgui per vetllar sempre per la salut de la població. Si malauradament ve un brot o una onada, no tinguin cap dubte que el govern de Catalunya reaccionarà immediatament".

2. I a Barcelona avui tornaran a estar oberts els parcs infantils. En aquesta pàgina de Maria Ortega trobareu les normes d’ús: mascareta recomanable a partir de 6 anys i neteja de joguines que la canalla hagi portat al parc.

3. I Pequín respira una mica més alleujada, després que les autoritats sanitàries xineses donin ja per “controlat” el brot de coronavirus que es va detectar en un mercat majorista de la ciutat, que ha fet tornar al confinament bona part de la capital. Les autoritats xineses admeten la falta d’higiene als mercats del país.

4. En plana política, l’ordenació de JxCat s'encalla en l’últim minut de la negociació. L’última reunió entre Jordi Sànchez, a la presó, i David Bonvehí ha acabat amb una proposta formal de coalició, a la qual ara han de contestar Jordi Sànchez i l’entorn de l’expresident Carles Puigdemont, que ha rebutjat integrar-se en una nova organització política.

5. I el Congrés va aprovar un dictamen favorable a aixecar la immunitat parlamentària de Laura Borràs i que, per tant, pugui ser jutjada pel tribunal Suprem. La decisió es va prendre amb els vots del PSOE, el PP, Vox i Cs, mentre que Podem es va abstenir. JxCat, igual que el PNB, hi va votar en contra, mentre que ERC i Bildu no van participar en la votació. Per què els republicans no van votar? Per “no triar entre anticorrupció i antirepressió”, van argumentar fonts d’Esquerra.

La decisió definitiva del Congrés per decidir si s’aixeca la immunitat de Borràs es prendrà dijous vinent, 25 de juny.

6. El fet que ara tothom tingui una càmera a la butxaca proporciona vídeos com aquest:

Un grup de gent disparant en una galeria de tir contra dianes amb les cares de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Irene Montero, Fernando Grande-Marlaska i Pablo Echenique.

La Policia Nacional ha localitzat aquesta galeria a Màlaga. Els autors s’enfronten a una acusació per un delicte d’odi.

7. Com està el món? Aquesta pàgina que firma Cristina Mas porta una resposta dura: rècord històric de refugiats al món. Gairebé 80 milions de persones, la majoria de cinc països en conflicte, han hagut de marxar de casa. Gairebé un 1% de la humanitat s’ha convertit en desplaçada forçosa, víctima de violència, persecució o opressió que amenaçava la seva vida. És l'estimació de l’ACNUR. Entre 30 i 34 milions d’aquests desplaçats són menors que han vist trencada la seva infantesa.

8. A Estils expliquem que una impressora senzilla de 3D per tenir a casa pot costar 90 euros i pot servir per crear gairebé qualsevol cosa, col·laborar a escala global amb projectes que volen canviar el món. A la foto, una samarreta feta amb una impressora 3D.

9. AlsEsports, el Madrid va guanyar per 3 a 0 el València i l’Alabès es va imposar per 2 a 0 a la Reial Societat. De manera que la classificació, acabada la jornada, continua tenint el Barça com a líder i el Madrid segon, a dos punts. El Barça visita aquesta nit el camp del tercer, el Sevilla. Serà a les 10 de la nit.

I a la cua, l’Espanyol és penúltim, a tres punt de la salvació.

Esclar que ahir la notícia va ser l’anunci de Juan Carlos Unzué que té esclerosi lateral amiotròfica. Ho va fer públic en una roda de premsa a les instal·lacions del Barça, envoltat d’excompanys i futbolistes del primer equip.

10. I acabem amb la contraportada de Xavier Bosch, que a propòsit de l’estat de la llengua catalana recorda que el nombre d’habitants de Catalunya que tenen el català com a llengua primera és el més alt dels últims quinze anys. Ara som 2.186.000 parlants inicials de català. I es calcula que ara hi ha 121.000 persones més que el 2013 que parlen en català amb els seu fills. Més sorprenent és saber que Inditex etiqueta els productes en català des de l’any passat. Plataforma per la Llengua els va perseguir, els va persuadir i el grup d’Amancio Ortega els va fer cas. La llei els hi obligava i ara la compleixen.