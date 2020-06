La Fiscalia investigarà el rei Joan Carles per les comissions de l’AVE a la Meca i Salut tirarà enrere el contracte amb Ferrovial: les claus del dia amb Antoni Bassas (09/06/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dimarts, 9 de juny del 2020. Avui les temperatures han arrencat des d’un sol dígit a molts llocs del país. Destaquen, per exemple, els 7 graus d'Olot i de Solsona o els 8 de Girona. Avui tampoc faltaran els ruixats i tempestes de tarda, sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona. La temperatura pujarà molt lentament els dies vinents.

1. El Govern proposarà al ministeri de Sanitat que a partir de dilluns vinent, 15 de juny, només les regions sanitàries de Girona i la Catalunya Central passin a la fase 3 del desconfinament.

I, per tant, aquest seria el mapa de fases la setmana que ve: en verd fosc la fase 3.

651x366 MAPA DESCONFINAMENT CATALUNYA MAPA DESCONFINAMENT CATALUNYA

El Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i l’Alt Pirineu i Aran continuarien en la fase 3, mentre que Lleida, la ciutat de Barcelona i les regions metropolitanes nord i sud es mantindrien en la fase 2, juntament amb el Penedès i el Garraf, que avui s’han integrat dins aquesta zona per una qüestió de mobilitat.

Després de tres dies consecutius amb un sol mort per coronavirus a Espanya, el ministeri de Sanitat va informar ahir dilluns que no ha registrat cap difunt per la pandèmia en les últimes 24 hores. Ara, com que les comunitats autònomes i el ministeri no van alhora, de xifres de morts avui en tenim, més enllà del mapa de la Johns Hopkins, que li dona a Espanya 27.136 morts.

2. Mentrestant, a Salut tenen un problema: El 29 de maig i amb la firma del gerent del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) s’adjudicava el contracte per valor de 17,7 milions d’euros a Ferroser, filial de la multinacional espanyola Ferrovial, per externalitzar el “servei de seguiment dels contactes positius” de covid-19. Un contracte a dit i pel procediment d’urgència del qual es desconeix el contingut concret, com passa, d’altra banda, amb la resta dels que s’han fet per la urgència de la crisi sanitària.

Però l’allau de crítiques que han sorgit des que divendres passat El Confidencial va fer pública l’adjudicació ha generat la tempesta perfecta perquè, tot just deu dies després, Salut treballi ara per revertir l’externalització. L’anunci no el va fer ahir el departament de Salut ni ningú del Govern, sinó la portaveu d’ERC, Marta Vilalta: "Tot i haver-ho fet correctament ens hem conjurat per buscar alternatives i revertir aquest allargament de contracte que fins ara gestionava el 061 i fer-ho d'una manera molt millor per a la ciutadania i la gestió de la Generalitat".

3. Aquesta és una aula d’un institut de l’Hospitalet de Llobregat, ahir, que era el primer dia que obrien les escoles a l’àrea sanitària de Barcelona.

I, mentrestant, de les llars d'infants privades de Catalunya un 10% han hagut de tancar definitivament. Es tracta de cinquanta escoles bressol no integrades a primària i, a la pràctica, suposen 2.500 places que no existiran al setembre, així com l'extinció de 1.200 llocs de treball.

4. Avui a la portada de l’ARA hi tenim el major Josep Lluís Trapero saludat per un mosso a la sortida del Palau de Justícia, on el cap de la policia a l’octubre del 17 va sentir la petició dels fiscals: ja no l’han acusat de rebel·lió com inicialment volien (no hauria tingut sentit quan als presos polítics els van condemnar per sedició) però sí de sedició (i això serien 10 anys de presó), i perquè no l’absolguin en cas que el tribunal no vegi la sedició per enlloc, han demanat condemna per desobediència, que no comportaria entrada a la presó.

5. I un altre que diuen que pot tenir problemes és el rei Joan Carles de Borbó: un fiscal en cap del penal Tribunal Suprem l’investigarà sobre les presumptes comissions pagades en l’adjudicació del tren d'alta velocitat entre les ciutats de Medina i la Meca l'octubre del 2011 per valor de 6.736 milions d’euros. Una de les persones possiblement implicades en aquella operació, datada després del juny del 2014, és el rei Joan Carles quan ja no era rei i, per tant, estava fora de la inviolabilitat que la Constitució espanyola reconeix al cap de l’Estat. El pare del rei Felip i la seva examant, Corinna Larsen, hauran d’anar a declarar.

Diario 16 publica avui un secret a veus, i és que Joan Carles de Borbó podria instal·lar-se a una urbanizació de luxe a la República Dominicana.

I el rei Felip, que havia de ser hereu dels diners del seu pare, què en diu? “Espanya és un equip. Tots els espanyols, els 47 milions, som un gran equip i necessitem superar aquesta crisi recolzant-nos en aquests valors que us defineixen a vosaltres, els esportistes”.

6. La Mònica Planas fa la crítica de com van donar ahir la notícia les televisions espanyoles: de manera clara i objectiva, que no era la manera com van parlar del fet que la Fiscalia investigava altres casos.

No us podeu perdre, de debò, l’article de l’historiador Joan B. Culla, en què amb una ironia il·lustrada i demolidora se’n riu de la caverna mediàtica que ha intentat comparar el coronel Pérez de los Cobos amb el capità francès Alfred Dreyfus, que va arribar a ser desterrat a l’illa del Diable.

Acabem aquí, recordant que avui, 9 de juny, el president Jordi Pujol fa 90 anys. En parlarem a l’anàlisi de l’actualitat.

Gràcies per seguir les claus del dia i que tingueu un bon dimarts.