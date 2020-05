El ministeri de Sanitat anuncia avui quines zones passaran de fase dilluns i el món ha superat els 300.000 morts per coronavirus: les claus del dia amb Antoni Bassas (15/05/2020)

Bon dia des de l’ARA. Divendres, 15 de maig de 2020. Estem acabant la novena setmana de confinament. Plourà avui i aquest cap de setmana? Continuaran els ruixats i les tempestes intermitents, avui concentrats al Pirineu, a Ponent i a la Catalunya Central, però demà fins i tot també a prop de la costa. Diumenge hi haurà menys tempestes. L'ambient preestiuenc no tornarà fins a la setmana que ve.

1. El govern espanyol ha d’anunciar avui quines zones passaran a la fase 1 dilluns. Per a Barcelona, el Govern i l’Ajuntament han presentat la idea d’una fase 0,5, que consisteix a obrir comerços de menys de 400 metres quadrats sense cita prèvia, però terrasses encara no. L'alcaldessa, Ada Colau, deia ahir: “Passem a una fase 0 ampliada o avançada, no som a la fase 1 però fem un pas endavant perquè les dades són positives. Al mateix temps som prudents i estem d'acord a no passar completament a la fase 1. Estem treballant en positiu, no podran obrir les terrasses aquest dilluns però intentarem que sí el dia 25 de maig, i que també siguin possibles les trobades de nuclis familiars a dins les cases”.

De manera que tot el petit comerç de Catalunya ja podria estar obert dilluns que ve.

I aquest seria el nou mapa político-sanitari del país: en verd més fosc les regions que ja eren a la fase 1, en verd més clar les que hi entren, amb l’afegit de les zones que la Generalitat també proposarà que passin de fase 0 a 1 –el Baix Montseny, el Garraf i l’Alt Penedès–, i Barcelona i l'àrea metropolitana, que hauran d’esperar en aquest fase 0,5.

Per cert, la Generalitat vol que l’ús de les mascaretes sigui obligatori al carrer als municipis de més de 5.000 habitants, excloent els menors i les persones que surten a fer esport en les franges horàries especificades.

2. I les escoles, quan? Hi ha consens perquè 4t d’ESO, 2n de batxillerat i FP obrin abans que s’acabi el que queda de curs, però la majoria de comunitats es resisteixen a fer tornar a classe els menors de 6 anys perquè no es veuen amb cor de fer respectar les distàncies de seguretat a canalla tan petita. La conselleria diu que “aviat” explicaran el pla per reobrir.

3. L’Observatori de la Dependència d’ACRA, la patronal de les residències catalanes, ha impulsat amb l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron un macroestudi pioner al món en què vol implicar la majoria de les 1.073 residències de gent gran de Catalunya, on viuen unes 57.000 persones. Perquè hem observat que, com passa amb altres malalties, el covid-19 es presenta d’una manera diferent en la gent gran. La tríada de símptomes típics (febre, tos i ofec) no sempre s’ha observat, i en canvi sí que s’han donat altres símptomes, com diarrees o un estat de confusió. També hi ha molts casos asimptomàtics: avis que s’infecten i que, a diferència del que s’esperava, no presenten símptomes.

4. El món ha arribat aquesta nit als 300.000 morts, 302.000 concretament, dels quals 27.321 corresponen a Espanya, i dins dels quals hi ha els 11.440 de Catalunya. En les últimes 24 hores al nostre país han mort 37 persones, segons les dades dels serveis funeraris. És la xifra diària més baixa des del 15 d’abril.

5. Carrer Núñez de Balboa, Madrid, zona rica de la capital, rebel·lió dels coronapijos, explicada per Ot Serra en aquesta crònica. Diu que ahir sí que hi va anar la policia, però devia semblar una pel·lícula de Berlanga perquè es veu que la policia era aplaudida i escridassa simultàniament. Els policies advertien la gent: “Pot cridar «Fora, fora», però passegi, vagi fins a aquella cantonada, l’altra, i torni”, li deia un policia a una senyora que feia onejar la bandera.

6. La crisi accelera el pla del govern espanyol d’apujar l’IRPF als més rics. El vicepresident Pablo Iglesias creu que apujant l’IRPF no n’hi ha prou, i ahir va tornar a insistir en la necessitat de crear l’impost als més rics. Pablo Iglesias: “No crec que a ningú que tingui més d’un milió d’euros, amb la primera vivenda exempta fins a quatre-cents mil, li suposi un problema un exercici de patriotisme fiscal, que és el que està demanant el conjunt de la nostra societat”.

7. Per cert, Xavier Bosch carrega a la contraportada contra la pujada de l’impost de successions a Catalunya: “El greuge, per als hereus catalans, és triple. Els seus pares ja van tributar més que enlloc d’Espanya per la feina (IRPF), ja van pagar com ningú pel patrimoni, i ara torna la clatellada en el moment de la successió. La comparació amb Madrid és escandalosa”.

8. Males notícies. Cada cop està més clar que la planta de Nissan a la Zona Franca i, de retruc, la de Montcada tenen els dies comptats. Fonts del mateix Govern admetien ahir a l’ARA que la continuïtat és “complicada” i el diari japonès Nikkei donava per fet el tancament i el trasllat de la seva producció a fàbriques de Renault. Si s’acaba produint, segons els sindicats, més de 3.000 persones es quedarien sense feina i 20.000 llocs de treball indirectes es veurien afectats.

9. “Alliberades de les pressions estètiques”. No maquillar-se, no depilar-se, no tenyir-se i no portar sostenidors són alguns dels hàbits que moltes dones han adoptat amb el confinament. (Bé, l’hàbit de no tenyir-se potser a la força.) Però què passarà amb la tornada a la normalitat? Una pàgina que firma la Laia Seró Moreno.

10. Aquest any no hi ha Festival d’Eurovisió, però la Unió Europea de Radiodifusió (UER) celebrarà demà a la nit una gala que durarà aproximadament dues hores (la transmetrà La 1 de TVE) i on es podran sentir fragments dels 41 temes que havien de competir al certamen. Per cert, sabeu quina és la cançó més popular de la història del festival? Waterloo, la cançó amb què ABBA va donar la victòria a Suècia el 1974, més popular que Volare (Itàlia, 1958). Ho indica una enquesta sobre el festival duta a terme en 28 països de dins i fora d’Europa.

11. Acabem amb el Mirades d’avui. Al pòster central, el nostre cap de fotografia, Xavier Bertral, us ensenya la redacció de l’ARA, buida dels periodistes que treballem des de casa i des del carrer.

Fins aquí les claus del matí, bon dia.