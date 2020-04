Finalment la canalla podrà sortir a passejar, i l’alcalde de Badalona, detingut: les claus del dia amb Antoni Bassas (22/04/2020)

Bon dia des de l’ARA. Dimecres, 22 d’abril del 2020. Ahir al vespre el Daró, a Girona, baixava embravit, i a les claus del vespre Miquel Bernis ens deia que Barcelona ha batut el rècord de pluja del mes d'abril. Aquest matí encara plou a l'Empordà i en diverses comarques de Girona. Rius com l'Onyar i el Ter tenen cabals per sobre del nivell de perill però no han arribat als pics del temporal Gloria. La pluja té les hores comptades en aquests sectors: aquesta tarda fins i tot s'obriran clarianes i els pròxims dies entrarem en una fase amb més sol, tempestes de tarda, sobretot al Pirineu, i temperatures més altes.

1. El govern espanyol ha rectificat. Ahir al migdia, la portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero va dir que els menors de 14 anys podrien acompanyar un adult al supermercat, a la farmàcia o al banc. Ningú, ni els socis de govern de Pablo Iglesias, va entendre que la tan esperada sortida dels nens consistís en tancar-los en un recinte on, a més, coincidirien amb gent gran.

Total, que a quarts de nou de la nit el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va comparèixer i va dir: “Aquest és un govern que escolta, i els anuncio que aquest mateix cap de setmana emetré una ordre perquè els menors de 14 anys puguin fer passejos. Donarem a conèixer els detalls concrets de com s'han de fer i les recomanacions per a aquests passejos, ho estem treballant amb diferents membres del govern espanyol”.

Precisament avui Pedro Sánchez ha d’anar al Congrés a demanar que li votin la pròrroga de l’estat d'alarma. Junts per Catalunya canviarà de l’abstenció al no.

2. Mentrestant, han mort 404 persones per coronavirus a Catalunya en les últimes 24 hores. És un augment molt gran (ahir eren 168), potser per l’efecte de reunió de suma de xifres del cap de setmana. Aquestes morts fan créixer la xifra de víctimes mortals de la pandèmia a Catalunya fins a les 8.845.

En números rodons, a Catalunya unes 5.000 persones han mort als hospitals, unes 2.500 han mort al seu geriàtric i unes 500 han mort a casa.

Per cert, que durant més de tres setmanes el Registre Civil de Barcelona no va poder inscriure ni una sola de les defuncions que s’han produït perquè s’havia reduït el personal a causa del confinament.

Al món ja anem pels 177.000 morts, 45.000 dels quals als Estats Units.

3. L'alcalde de Badalona, Àlex Pastor, ha sigut detingut aquest dimarts al vespre a Barcelona. Els Mossos l’han parat al carrer Consell de Cent de la capital, al veure que conduïa un cotxe fent esses. Pastor es va negar a fer-se la prova d'alcoholèmia que li va ser reclamada, ja que presentava símptomes d'embriaguesa. Segons publica el diari TOT Barcelona i ha confirmat a l'ARA, Pastor va arribar a enfrontar-se als agents i finalment va quedar detingut per agressió a l'autoritat. Minuts després de fer-se pública la notícia, el PSC va anunciat que suspenia Pastor de la militància i li demanava la renúncia a tots els seus càrrecs públics.

La notícia pot comportar la formació d’un nou govern a Badalona.

4. Seat reprendrà la producció a la planta de Martorell dilluns que ve, i en un únic torn, per evitar la presència d'un gran nombre de treballadors a la planta. L'empresa farà 3.000 tests als seus treballadors per saber si estan contagiats o no.

5. El Camp Nou tindrà un cognom comercial per primer cop en la seva història la temporada que ve, i els ingressos aconseguits es destinaran a la lluita contra el coronavirus, un acord que seria només d’una sola temporada, la 2020-21.

És un imaginativa i profitosa decisió, que té el gust de “més que un club”, però, alhora, és una hàbil maniobra d’imatge perquè el referèndum sobre l’Espai Barça es va celebrar el 2014 i les obres encara no han començat. Encara no s’ha pogut trobar un patrocinador definitiu i, de fet, caldrà fer un nou referèndum sobre el futur de l’estadi.

6. Us recomanem l’article de Ferran Sáez Mateu sobre les residències, la gent gran i els anys que vivim. Es titula “La longevitat no és el problema”. L’obsessió per la longevitat hauria de ser substituïda per l’intent de millorar el cicle vital de les persones.

I també un article molt entenedor de Xavier Sala i Martín sobre com funciona el mercat del petroli, on s’han d’anar a buscar els barrils, on es guarden i perquè, ahir, et pagaven per comprar-ne un.

I us recomanem també uns consells d’Aure Ferran que us aniran bé si aquests dies heu decidit endreçar fotos, tant si són de paper com en format digital.

7. Acabem. Demà és Sant Jordi

Fins aquí les claus del matí, que tingueu un bon dimecres.