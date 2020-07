Lleida en confinament, 320 milions en adjudicacions urgents i el VAR torna a ajudar el Madrid: les claus del dia, amb Antoni Bassas (06/07/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dilluns, 6 de juliol del 2020. Serà una setmana d'alts i baixos en el termòmetre. Avui la sensació tèrmica arribarà a superar els 35 graus al migdia, jornada de calor intensa, però demà la temperatura tornarà a baixar. No es descarten ruixats aquesta tarda al Pirineu, o de matinada al voltant de Barcelona.

1. La consellera de Salut, Alba Vergés, no descarta que el confinament al Segrià s’allargui més de 15 dies. Els ingressats per covid-19 als hospitals de Lleida s’eleven a 49 i hi ha 6 persones greus a les UCI. En les últimes 24 hores s’han detectat fins a 140 contagis nous. L’alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, va lamentar que el Govern no els hagués donat més temps per preparar-se: “Més temps ens hauria anat bé a tots”.

2. Hi ha dues dates al calendari polític que estan pendents. Una és el dia de les eleccions al Parlament, que ha de convocar el president Torra. Tot fa pensar que serà a l’octubre. I l’altra és quan es reunirà la taula de diàleg, que serà després de les eleccions basques i gallegues, que se celebraran aquest diumenge. En parla el vicepresident, Pere Aragonès: “Demano que es reuneixi la taula de diàleg i s'abordi l'amnistia i que l'Estat emeti la seva proposta per resoldre el conflicte amb Catalunya”.

Per cert, que avui publiquem que la Generalitat ha fet, per via d’emergència, més de 3.000 adjudicacions amb un valor de 320 milions. Els contractes d’emergència s’adjudiquen sense les garanties habituals. Antifrau i Competència reclamen més control dels contractes covid.



3. Hem entrevistat la reelegida presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie. Confia en revertir la frustració de les bases independentistes i reactivar la via unilateral si se supera el 50% del vot a les eleccions al Parlament. Però avisa del perill de l'abstenció: “Ara hi ha una clarificació d’espais polítics perquè s’ha de veure com s’ha digerit tot el que ha passat i un espai amb bastantes contradiccions internes que està en procés de clarificació. Que es clarifiquin ens anirà bé a tots".

"Aquest és un risc. Per això, per contrarestar aquest risc, tampoc veig tan negativa la pluralitat d’opcions. És important no perdre ni un vot i que tots sumin el 50%, independentment del pes que tinguin i de si entren o no al Parlament.”

4. Els llibres crítics amb el règim xinès o d’ideologia pro democràcia ja no estan disponibles a les biblioteques de Hong Kong.

Desenes de llibres apareixien ahir mateix a les webs de les biblioteques públiques de l’illa com a “pendents de revisió”, ja que s’ha iniciat el procés d’anàlisi per veure si els continguts s’adapten als criteris de la nova llei. En parla la Carme Colomina a la contraportada: “La policia arresta els que porten símbols en favor de la independència de l’antiga colònia britànica. Parlar de “consciència” es considera una “incitació a la subversió”. Pequín ha institucionalitzat l’aniquilació cultural i política”.

5. El Barça va guanyar ahir per 1-4 a Vila-real, en un partit que per fi va dominar de principi a final, en què per fi Griezmann va marcar (un golàs, a més a més). El problema per al Barça és que va tard: queden 4 partits i el Madrid li porta quatre punts de d’avantatge. El Madrid no va fallar en la sortida més difícil que li quedava: va guanyar a Bilbao per 0-1, esclar que novament els àrbitres del VAR van escombrar cap al Madrid. I, per això, al final del partit del Barça, el president Josep Maria Bartomeu va declarar: “Sap greu, perquè és la millor Lliga del món, però el VAR no funciona, no és equitatiu. I després de l’aturada, en molts partits el VAR no ha sigut equitatiu i ha afavorit sempre un equip. Ja n'hem parlat amb la Federació, cal millorar el VAR. Tothom ha vist moltes jugades aquests últims dies”.

L’Espanyol va perdre a casa, per 0-1 amb el Leganés, i, fatalitats del destí, els blanc-i-blaus podrien baixar a Segona demà passat al camp del Barça, si perd al Camp Nou. El partit serà dimecres a les 10 de la nit.

