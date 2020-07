Matinada amb pluges violentes, el consell de ministres aprovarà el pla Renove, l’Espanyol perd i el Madrid guanya: les claus del dia, amb Antoni Bassas (03/07/2020)

Bon dia des de l’ARA. És divendres, 3 de juliol del 2020. Els ruixats sobtats i intensos seguiran fins a mig matí, concentrats sobretot en comarques de l'est. A la tarda encara pot tornar a ploure entre el Ripollès, la Garrotxa i Osona, però el cap de setmana farà sol a tot arreu. Aquest vespre serà el més fresc de la setmana però diumenge ja tornarà a fer més calor.

1. Ahir, a les 7 de la tarda, el president Carles Puigdemont va penjar aquest tuit: “Ens comprometem a fer de Junts per Catalunya una eina transversal, plural i eficaç al servei de la República Catalana i de les persones. T’esperem el dia 25 per començar a caminar junts”.

Era l’anunci de què parlàvem ahir: La creació del nou partit polític que vol que aglutini l’espai de JxCat, sense esperar a resoldre el debat intern al Partit Demòcrata. ¿Un trencament? Encara no es pot dir, perquè les converses entre Jordi Sànchez, president de la Crida, i David Bonvehí, president del PDECat, continuaran fins a l’últim minut per evitar la trencadissa de cara a les eleccions vinents.

Una de les qüestions que hi haurà damunt la taula és qui es queda la marca JxCat, que ahir va fer servir Puigdemont al manifest, però que té registrada el PDECat des del 2018.

Diu Puigdemont: “Interpel·lem les persones que creuen que l’Estat no té cap voluntat de reformar-se”, diu la declaració impulsora, a més de comprometre's a “accelerar el Procés” i a governar amb el “compromís” de la independència.

2. Les juntes de tractament de les presons de Lledoners, Puig de les Basses i Wad-Ras van proposar que tots els presos polítics passin a tercer grau.

Si el Servei de Classificació de la Generalitat avala la proposta –té un màxim de dos mesos per fer-ho, però la decisió podria ser qüestió de setmanes–, tots nou presos podran anar a dormir a casa els caps de setmana i entrar en una llista d’espera per instal·lar-se en centres oberts o bé en pisos tutelats de la Generalitat. En cas que la Generalitat validi el tercer grau, la Fiscalia recorrerà al jutge de vigilància penitenciària –com ja ha fet quan s’ha concedit el 100.2 als presos polítics– i l’última paraula la tindrà el Tribunal Suprem.

3. Dues notícies de Barcelona: El carrer Aragó tindrà un carril bici de 4,8 km i el passeig de la Zona Franca dos carrils bici més (a banda i banda, en sentits oposats) de 3,2 quilòmetres a partir de l’octubre. Els talls de trànsit que es van desplegar durant l’estat d’alarma a la carretera de Sants - Creu Coberta i al passeig de Sant Joan tornaran a l’octubre i seran permanents cada cap de setmana.

I l’altre és prou dura: Les persones que dormen al ras comptades a Barcelona han passat de 658 fa 12 anys a 1.239 aquest any, fet que suposa un augment del 88% en dotze anys, segons l’informe publicat ahir per Arrels Fundació.

4. I si voleu saber com està el mercat de treball, a Catalunya hi ha 485.000 persones sense feina i de treballadors en ERTO encara n’hi ha 382.000. També s’ha de dir que la xifra s’ha reduït un 38% al juny.

5. Per tot plegat, Pedro Sánchez va anunciar una pujada d’impostos: "Nosaltres farem una reforma fiscal perquè tenim 7 punts per sota d'ingressos que la mitjana europea. Volem tenir un estat del benestar sòlid i ho farem amb justícia fiscal i això significa, per exemple, apujar els impostos a les grans corporacions i no a les petites i mitjanes empreses".

Sánchez va assegurar que no abaixarà les pensions ni tocarà els sous dels funcionaris i que els impostos que pujaran seran els de grans patrimonis i corporacions.

6. Avui el consell de ministres aprovarà un fons per a les empreses i un pla Renove de cotxes.

7. Més important del que pot semblar: dimecres Alemanya va assumir la presidència rotatòria del Consell Europeu i les expectatives no podien ser més altes.

En joc hi ha l’aprovació del pla de recuperació econòmica i el pressupost comunitari per als set anys vinents, però també la lluita per no quedar-se fora de la cursa per la vacuna contra el coronavirus enmig de les difícils relacions amb els Estats Units i la Xina. La UE confia absolutament en l’empenta que Angela Merkel pugui donar a Europa aquest mig any.

Diu Xavier Roig en aquest article: “Els catalans sabem que ens convé més Europa i menys Espanya –entre altres coses per protegir-nos de nosaltres mateixos–. Esperem que l'Europa que ens interessa –la que és al nord dels Pirineus– agafi, en part, les regnes del nostre destí. Que obligui a implantar les reformes a les quals nosaltres ens neguem”.

8. I la tensió diplomàtica entre Londres i Pequín puja de to a causa de Hong Kong, arran de l'entrada en vigor a Hong Kong de la nova legislació de seguretat nacional, que considera il·legal defensar la independència del país.

El govern britànic ha renovat aquesta setmana la seva promesa perquè tres milions de ciutadans de l’excolònia puguin obtenir la nacionalitat britànica. A Pequín s’han enfilat per les parets però la posició de Londres és simbòlica, perquè els xinesos que resideixen a Hong Kong són nacionals xinesos, siguin o no titulars del passaport britànic.

9. A Cultura, la secció filològica de l’ Institut d’Estudis Catalans compta, des d’aquest dijous, amb quatre nous membres numeraris. Es tracta de l’escriptor Sebastià Alzamora, el periodista Vicent Partal i els doctors en filologia catalana Sandra Montserrat i Enric Ribes.

10. I recordeu que d’aquí 20 dies, el dia 23, celebrarem el Dia del Llibre i la Rosa. A Barcelona, la Cambra ha confirmat que cada llibreria i floristeria podrà posar una parada al carrer davant del seu establiment, i alhora s'habilitarà durant tot el dia l’espai central del passeig de Gràcia perquè editors, llibreters, distribuïdors i floristes que ho sol·licitin puguin instal·lar-hi una parada per vendre llibres i roses i organitzar signatures de llibres.

11. Als Esports, l’Espanyol va perdre a Sant Sebastià per 2 a 1 (havia començat guanyant), el Madrid va guanyar el Getafe per 1 a 0, gràcies a un gol de penal (ho era) als últims minuts. O sigui que l’Espanyol va fer un pas més per baixar a Segona i el Madrid per guanyar la Lliga. I el Barça va anunciar ahir que Sarunas Jasikevicius serà el nou entrenador del bàsquet blaugrana.