3.300 treballadors de Nissan al carrer i el govern espanyol aprova la renda mínima vital: les claus del dia amb Antoni Bassas (29/05/2020)

Bon dia des de l'ARA. És divendres 29 de maig del 2020 i ens interessa saber quin temps farà aquesta cap de setmana. Aquesta tarda les tempestes s'escamparan per la Catalunya Central i per comarques interiors de Girona i de Barcelona, però en general el cap de setmana serà de sol i només amb xàfecs de tarda al Pirineu. Avui farà més calor però demà baixarà el termòmetre.

1. Avui el consell de ministres aprova la tan anunciada renda mínima vital. Serà d'entre 462 i 1.015 euros (depenent del nombre de persones a les cases i dels ingressos que tinguessin l'any passat).

2. La foto de portada de l'ARA ja us la podeu imaginar, és per a la protesta a les portes de la fàbrica de Nissan a la Zona Franca, pocs minuts després que la direcció de l'empresa anunciés el tancament de les tres plantes que té a Catalunya.

Miguel Ángel Boiza, treballador de Nissan: "El pla és molt clar, lluitar perquè no tanquin. L'anunci per nosaltres no és definitiu, nosaltres treballarem per fer-los veure que s'estan equivocant.Això no és un conflicte laboral més, hi ha 25.000 famílies implicades directament o indirectament i això és un cop molt fort per la indústria a nivell de Catalunya i Barcelona".

Nissan són 3.300 llocs de treball directes i bastants milers més d'indirectes. La destrossa econòmica és notable. Era la 13a empresa per facturació. Facturava més que Mango o que Vueling. Per això ahir en van parlar des dels governs català i espanyol.

Torra: "Nosaltres aquesta decisió no la donem per definitiva en absolut sinó que ens posem a treballar amb totes les administracions i al costat dels treballadors perquè aquesta decisió es reverteixi. Estic apel·lant a la unitat, a sumar tots els esforços perquè ara el més important són les 25.000 famílies que queden al darrere".

Calviño, ministra d'Afers Econòmics: "El que farà el govern [espanyol] és el mateix que hem estat fent, treballar amb la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, la Zona Franca, amb l'empresa i els treballadors per veure com es pot canalitzar aquesta decisió de la millor manera possible o buscar alternatives".

La data límit que ha donat l'empresa per tancar és el 20 de desembre. L'empresa es dona aquest termini per negociar el tancament amb administracions i sindicats. Segons el govern espanyol, el tancament costarà uns 1.000 milions d'euros a la multinacional.

3. Tot Espanya estarà dilluns en fase 2 (un 70% de la població) a excepció de les regions sanitàries Barcelona i Lleida i les comunitats autònomes de Madrid i Castella i Lleó.

Girona, la Catalunya Central, el Garraf i l'Alt Penedès passaran dilluns a la fase 2 i Lleida es mantindrà a la 1, com Barcelona.

El ministre Illa va elogiar la prudència de la consellera Vergés. Illa: "L'actitud de prudència de la consellera Vergés em deixa molt tranquil, vull posar en valor la seva prudència detectant precoçment el brot i ella mateixa dient-nos que creia prudent estabilitzar la zona sanitària una setmana més amb la fase que està".

La principal negativa aquesta setmana és a la proposta de les Balears, que sol·licitaven accedir per complet a la fase 3.

651x366 El mapa del desconfinament per fases de Catalunya, dijous 28 de maig del 2020 El mapa del desconfinament per fases de Catalunya, dijous 28 de maig del 2020

perquè a Mallorca s'han reduït les hospitalitzacions un 44% durant l'última setmana, fa 20 dies que no hi ha positius nous a Menorca i 50 que no s'ingressa cap pacient a l'UCI d'Eivissa. Però les Balears hauran d'esperar.

4. Mentrestant, a Catalunya, la xifra de morts va créixer en 26 persones, però només 3 són del dia abans. I a Espanya, Sanitat va notificar ahir 38 defuncions en els últims 7 dies, però només 1 en les últimes 24 h.

La dada més tristament rodona del món és la dels Estats Units, que ha arribat als 100.000 morts, però la seva mortalitat és la meitat que la d'Espanya en relació a la població.

Ho ha comptat la Cristina Mas: per xifra absoluta de morts, els països on la pandèmia s'ha endut la vida de més ciutadans són els Estats Units, al Regne Unit i a Itàlia. Si ho comptem en relació a la població, el coronavirus ha fet una gran mortaldat a Bèlgica, Espanya, el aRegne Unit i Itàlia.

5. Interessant aquesta pàgina: alguns pediatres qüestionen que els nens siguin grans transmissors del covid-19. Es basen en el comportament de la pandèmia i recomanen que tornin a escola "sense por". El que sí que és molt important és que els pares no portin la canalla a escola si estan malalts, i això amb qualsevol tipus de malaltia. "Les coses que ja se sabien i no es feien ara s'hauran de fer. Per exemple, ensenyar bons hàbits als nens, com ara que no estosseguin de cara als altres o que no comparteixin el got".

6. Avui continua sent especialment lamentable la crònica de la política espanyola. Intercanvi entre govern i Vox. Pablo Iglesias: "Jo crec que els agradaria fer un cop d'estat però que no s'atreveixen, perquè per fer això a part de desitjar-ho cal atrevir-s'hi".

Espinosa de los Monteros: "És una vergonya el que estan fent vostès, això és un espectacle propi d'un marxista comunista com vostè. No coneix el que és el consens. Vostè continuï, però jo no ho toleraré, això".

El més trist és que aquesta escena es produïa a la comissió de reconstrucció.

7. I aquesta fotografia és per a la història de la pandèmia. El primer concert a Catalunya (i a Espanya) presencial després del confinament. Va ser ahir al Jamboree, la històrica cava de la plaça Reial de Barcelona, que té l'orgull de recordar que és l'únic lloc de la ciutat on cada dia de l'any hi ha un concert en directe. "I el públic (amb mascareta) torna a aplaudir en un concert al Jamboree", diu el Xavier Cervantes.

651x366 Públic amb mascareta en el concert de la Clarence Bekker Band al Jamboree. / CÈLIA ATSET Públic amb mascareta en el concert de la Clarence Bekker Band al Jamboree. / CÈLIA ATSET

8. Als esports, Toni Padilla i Núria Garcia van assistir a la roda de premsa virtual de presentació del llibre de Sandro Rosell. Diu que no vol liderar cap projecte electoral, defensa Bartomeu i dirà al soci quin candidat no li convé al Barça.

I la Lliga va pactar amb els clubs de Primera i de Segona que la competició torni el cap de setmana del 13 de juny i que s'acabi el 19 de juliol. La temporada que ve, la 2020/21, començarà el 12 de setembre.

9. Acabem amb una mirada dolça, que ja ens convé: al Mirades d'avui, la Mar gaudeix d'un gelat mentre el seu pare, el Raúl –amb samarreta negra–, conversa amb un amic a la part exterior d'una gelateria del Poblenou. La foto és del Pere Virgili. Tornant a la dolça rutina.

Fins aquí les claus del matí, d'aquí una estona tornem amb l'anàlisi. Que tingueu un bon divendres.