Iglesias corregeix la ministra d’Hisenda sobre les baixes dels pares, Junqueras refusa la confrontació amb l’Estat en les actuals condicions, i acaba sense acord la primera reunió Barça-Messi :les claus del dia, amb Antoni Bassas (03/09/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dijous, 3 de setembre del 2020. Avui la temperatura màxima serà entre 1 i 3 graus més alta que ahir i se superaran els 30 ºC a Ponent i a l'interior de la vall de l'Ebre. Amb tot, s'espera una jornada assolellada, tot i alguns intervals de núvols.

1. Recordaran que ahir explicàvem que el govern espanyol només estava disposat a pagar la baixa laboral dels pares si el fill havia donat positiu de covid, però no si el nen havia hagut de tornar a casa, sa, en quarantena perquè un company de classe estava malalt. Ahir el vicepresident Pablo Iglesias va desmentir la seva companya de govern i va dir que de cap manera: “El ministeri de Treball està treballant perquè hi hagi una incapacitat temporal que tingui reconeguts, com a mínim, el 75% de les cotitzacions socials. Això vol dir que si uns pares s’han de quedar amb els seus fills perquè se’ls ha recomanat que facin quarantena pel motiu que sigui es podran acollir a aquesta clàusula”.

2. Tres qüestions de política a Catalunya. Oriol Junqueras, que ha qüestionat obertament la via de la “confrontació intel·ligent” contra l’Estat proposada fa dues setmanes per Carles Puigdemont: “Si iniciem una confrontació amb l’Estat en les condicions actuals, anirem a perdre i nosaltres el que volem és guanyar”, va expressar en una entrevista amb Europa Press. “Si volem resultats diferents haurem de preparar-nos millor”. I aquest preparar-nos millor passa, segons Junqueras, per seguir sumant suports i gestionant les institucions amb la màxima solvència.



Segona qüestió, PDECat: ja pensa en la candidatura en solitari, amb la consellera d’Empresa, Àngels Chacón, com a candidata. La direcció del Partit Demòcrata considera que la formació de Puigdemont, Junts per Cat, s’ha escorat massa a l’esquerra i vol reivindicar-ho bastint una candidatura pròpia més que no pas intentant influir Junts. El PDECat ja ha llançat a Twitter la campanya “Centrem el país”.

I tercera qüestió, manifestació de l’11 de setembre. L’ANC insisteix: a causa del virus, ha fixat en 48.000 persones el màxim de participants en concentracions arreu de Catalunya, repartides en 107 punts distribuïts en 82 municipis. Elisenda Paluzie: “L’independentisme català, en general, i l’assemblea, al llarg de la seva història, s’ha caracteritzat per ser una entitat exemplar en l’organització de mobilitzacions i manifestacions. Per tant, tenim un repte aquest 11 de setembre i és la demostració que som capaços de manifestar-nos adaptant-nos al covid”.

3. Avui continuarà la ronda de reunions del govern espanyol amb els partits (inclosos els catalans) per demanar suport als pressupostos. Ahir es van veure el president i el cap de l’oposició espanyol, Sánchez i Casado. Com era de preveure, van acabar sense acord. Casado: “Això no va bé, així no podem donar un cop de mà en les qüestions que ens demanaven com el xec en blanc. A més, com ja dèiem, no sabem amb qui va de la mà i ens demana una adhesió infrangible a una gestió que és molt dolenta”. I Ministra Montero replica: “El senyor Casado ha perdut avui l’oportunitat de demostrar a tothom que és un home d’Estat”.



4. La residència d’estiu de Franco, el Pazo de Meirás, a la Corunya, ja no és de la família Franco sinó de l’Estat: Han hagut de passar 44 anys des de la mort del dictador. La Junta Pro Devolució del Pazo de Meirás no ha deixat mai de batallar perquè la família Franco tornés una finca que considera que va ser espoliada. Ara una jutge els ha donat la raó. La jutge sentencia que la suposada compravenda que es va fer el 24 de maig del 1941, i amb la qual el dictador va aconseguir inscriure el Pazo de Meirás al seu nom, va ser una “simulació” i, per tant, conclou que la compravenda és nul·la.



I parlant de la dictadura, avui ha de declarar davant la justícia argentina el que va ser procurador franquista i ministre durant la transició, Rodolfo Martín Villa, per, entre altres crims, la matança de Vitòria del 1976, on van morir de trets de bala 5 treballadors en assemblea i 43 més van quedar ferits de bala, també. Sebastià Alzamora s’hi refereix al seu article, que acaba dient: “Feia poc que havia mort el dictador i tots van cometre l’error de creure que ja podien reivindicar els seus drets com a ciutadans lliures, i fins i tot exercir-los. És raonable preguntar-nos si encara avui no cometem aquest mateix error".

5. I és interessant comprovar que una de les notícies del món té a veure amb això que escriu l’Alzamora de les dictadures. La cancellera alemanya Angela Merkel va confirmar ahir personalment que el líder opositor rus Aleksei Navalni va ser enverinat amb l’agent neurotòxic Novitxok.

Navalni continua en estat de coma a l’Hospital La Caritat, de Berlín. El Novitxok és una agent neurotòxic de producció soviètica que afecta seriosament el sistema motor i que pot resultar mortífer. La cancellera alemanya, Angela Merkel, es va mostrar categòrica quan es van conèixer els resultats de les proves: “Ara és clar, Navalni va ser víctima d’un crim. Volien silenciar-lo. Això planteja greus preguntes que només el govern rus pot i ha de respondre”.

A l’ARA publiquem un article de Nàdia Tolokónnikova, fundadora de la banda Pussy Riot, titulat “No em puc creure en què s’ha convertit la meva vida a la Rússia de Putin”. Hi explica que la deriva autoritària de la naixent democràcia russa va passar a poc a poc, amb accions petites. I cadascuna podia semblar benigna d’entrada, potser dolenta, però no letal. "T’enfadaves, potser et manifestaves, però continuaves amb la teva vida. La promesa de la nostra democràcia s’anava esmicolant a poc a poc: nomenaments de corruptes, aprovació d’ordres presidencials, falsejament de vots. Passava lentament, de manera intermitent; tant, que de vegades no vèiem que era ininterrompudament. L’autocràcia entrava d’amagat, com a covarda que és".

6. Un apunt preocupant de Societat: les ocupacions de pisos. L’any 2019 es van doblar els casos per ocupacions i aquest any hi ha 20 denúncies diàries. El Col·legi d’Advocats de Barcelona va proposar una reforma legislativa que presentarà als partits polítics i que permetria que, si en les primeres 48 hores no es pot acreditar cap relació de l’ocupant denunciat amb l’immoble, la policia pugui desallotjar l’habitatge.

7. En un altre món, al planeta futbol, el pare de Leo Messi es va reunir amb Josep Maria Bartomeu: la reunió va durar 90 minuts, va ser cordial, es va fer a les oficines del Camp Nou de 19 h a dos quarts de 9 del vespre. Ningú es va moure ni un centímetre. Jorge Messi, acompanyat d’un advocat, li va dir a Bartomeu que el seu fill vol marxar i el president del Barça li va traslladar que el davanter no està en venda, que només negociaran una renovació per dos anys i els va demanar que el capità faci acte de presència als entrenaments de Ronald Koeman. Jorge Messi li va replicar que la justícia els donaria la raó. Continuarà.



Igual que continuarem analitzant l’actualitat a l’ARA d’aquí uns minuts.

Fins aquí les claus del dia.