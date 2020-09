Sánchez creu que la fusió CaixaBank-Bankia és bona i la quarantena pel covid-19 podria durar 10 dies: les claus del dia, amb Antoni Bassas

Bon dia des de l’ARA. És dimarts, 8 de setembre del 2020. Felicitats a totes les Núries i Meritxells, que, a més a més, avui és la Festa Nacional d’Andorra. D esprés d’un dilluns insegur i amb tempestes importants, entre avui i demà estarem pendents d’una pertorbació que portarà més xàfecs al llarg d’aquesta tarda i especialment a la nit amb una pluja forta que podrà afectar gairebé qualsevol punt del país, i serà més freqüent a les comarques pròximes a la costa i a l’interior de la meitat est. A part, també tindrem vent i mala mar al litoral.

1. Avui se celebrarà la primera reunió del consell executiu de la Generalitat després de la remodelació que va ordenar el president Torra. I també hi ha consell de ministres. Pedro Sánchez va trucar ahir a Quim Torra per reunir la taula de diàleg. El president de la Generalitat va acceptar parlar-ne sempre que a l’ordre del dia s’hi inclogui “l’exercici del dret a l'autodeterminació i l’amnistia”, mentre que la Moncloa explica que vol que s’hi abordi “l’agenda del retrobament” –que és la manera d’anomenar el diàleg amb Catalunya que té el govern espanyol– a més de “la millora de la cooperació” i també “la lluita contra la pandèmia”.

Us recomanem dos articles sobre la qüestió:

Dos partits, dues estratègies i dos llibres. Què uneix i què separa Oriol Junqueras i Marta Rovira, que acaben de publicar Tornarem a vèncer per explicar la proposta d’ERC, i Puigdemont va fer el mateix amb la de JxCat a Reunim-nos, a part de tenir en circulació el seu dietari comentat.

I recomanem també aquest article de Joan B. Culla: “Una crisi lamentable”, en què crítica durament el president Torra i, de retruc, Puigdemont per la crisi de govern que li va costar el càrrec a la consellera d’Empresa, Chacón. Diu Culla: “Ja em perdonaran –o no–, però crec que és un camí completament equivocat. Catalunya no serà mai independent sota el guiatge d’aquells que creuen que el moviment independentista –igual com els partits comunistes en temps de Stalin– s’enforteix depurant-se, a base d’expulsar els que tenen un pensament un xic herètic en matèria de tàctica o estratègia. Si això no ho tenen clar a la presidència de la Generalitat ni 1.300 quilòmetres més al nord, malament rai”.

2. Ahir es va celebrar l’obertura de l’any judicial espanyol, presidit pel rei Felip de Borbó a la mateixa sala del Suprem on van jutjar els presos polítics. El cap del poder judicial, Carlos Lesmes, es va exclamar perquè aviat farà dos anys que estan en funcions, perquè el PP i el PSOE, ignorant el que diu la Constitució, no es posen d'acord amb la renovació dels càrrecs. La fiscal general, Dolores Delgado, va dir que donava instruccions als fiscals perquè fossin més ràpids davant el delicte d’ocupació d’habitatges. I es va felicitar pel judici del procés: “Acaba així un procés d’especial transcendència a tots els nivells, en què els diferents operadors jurídics implicats han donat exemple de normalitat institucional i de compromís amb el deure i amb la legalitat”.

3. I parlant de la justícia, l’ Ernesto Ekaizer explica avui que el jutge va ordenar ahir aixecar el secret de sumari, a petició de la Fiscalia Anticorrupció, de l’anomenada operació Kitchen d’espionatge a l’extresorer del PP Luis Bárcenas, ordenada per alts càrrecs del govern de Mariano Rajoy entre el 2013 i el 2015 “com a mínim”. La peça estrella, segons ha confirmat l’ARA, és l'informe dels fiscals en el qual es descriuen les participacions en diferent grau del llavors ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz; el secretari d’estat de Seguretat, Francisco Martínez; la secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, i el seu marit, Ignacio López del Hierro. En l’informe de la Fiscalia Anticorrupció es vincula l’exministra de Defensa amb aquesta operació perquè tenia un interès personal en el fet que no sortís a la llum determinada “documentació comprometedora” sobre ella.

4. El doctor Fernando Simón va admetre ahir que estan considerant rebaixar els dies d'aïllament de 14 a 10.

Els últims estudis apunten que la càrrega viral desapareix a partir del desè, i a Europa cada vegada hi ha més països que s’adapten als 10 dies de quarantena i no als 14”. Una altra de les opcions que s’estudien és que, en cas de PCR negativa després de tres dies d’estar en aïllament, la quarantena es pugui reduir a 5 o 7 dies, una decisió, però, que “portarà més temps” prendre, admetia Simón.

5. A les pàgines d’Internacional tenim una pel·lícula de misteri. O de terror. O de totes dues coses. Un grup d’encaputxats, sense presentar cap tipus d’identificació i vestits de civils, han detingut aquest dilluns aquesta dona, l’opositora bielorussa Maria Kolesnikova, una de les tres dones que van presentar-se com a alternativa a Aleksandr Lukaixenko a les eleccions presidencials del 9 d’agost. Kolesnikova, l’única de les tres opositores que encara era a Bielorússia, està il·localitzable. Ni ella ni dues persones més del seu grup responen a les trucades als seus telèfons mòbils. Els fets van tenir lloc a plena llum del dia. Segons mitjans locals, els encaputxats van interceptar l’opositora mentre caminava pel centre de Minsk, i la van introduir en un minibús blau fosc que tenia escrita la paraula comunicació.

6. Continuem anant plens dels dubtes i preocupacions que desperta la fusió CaixaBank-Bankia, una operació que acaba pràcticament amb el que quedava de sistema financer català, i que ahir va ser aplaudida pel president espanyol, Pedro Sánchez, perquè cohesiona territorialment Espanya: "Hi ha un element que per a mi també és important en aquesta operació i és el de la cohesió territorial. És una operació que implicaria un banc amb una presència molt important a Catalunya, Madrid i també a la Comunitat Valenciana i a les Illes Balears”.

7. Mentrestant, el lloguer mitjà a Barcelona ciutat ha caigut un 10,5% en un any. La renda mitjana s’ha situat, al mes d’agost, en 1.750 euros al mes.

La consolidació del teletreball podria comportar que molts treballadors vegin que “poden dur a terme la seva jornada laboral des de qualsevol lloc”. El mateix ha passat a les ciutats de Girona i Tarragona. En canvi, la ciutat de Lleida experimenta l’efecte contrari i els lloguers a la ciutat i a la província s’han apujat.

8. Si voleu viure una vida més sostenible, us recomanem aquest article: "10 maneres per començar a ser més sostenibles a casa". El confinament ha animat molta gent a aplicar la filosofia zero waste i reduir residus. En resum: comprar menys i millor, planificar els menús i controlar l’armari.

9. I acabem explicant que aquesta nit s’han lliurat a Màlaga els premis Max de Teatre.

L’actor Lluís Homar s’ha endut el seu segon Max, com a millor actor protagonista per La neta del senyor Linh. El jurat destaca que l’obra permet a l’actor català fer una demostració “enorme” del seu talent interpretant tots els personatges de l’obra. El primer Max de l’actor català el va rebre per Terra Baixa, en què també representava tots els papers.

La dramaturga Marta Aran ha rebut el guardó a millor autoria revelació per la seva tasca a Els dies mentits, un monòleg sobre l’absència d’orgasmes en les relacions sexuals i el tabú que suposa aquesta circumstància.

I el dramaturg Jordi Casanovas ha guanyat el Max a la millor adaptació teatral per Jauría. L’obra també ha guanyat el premi a millor espectacle. Es tracta d’un text creat a partir de les transcripcions del judici a la Manada.

El jurat també ha reconegut l’adaptació de Doña Francisquita de Lluís Pasqual i la coproducció de dansa del Mercat de les Flors Gran Bolero.

Fins aquí les claus del dia. Tornem d’aquí uns minuts amb l’anàlisi de l’actualitat.