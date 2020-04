El govern espanyol no accepta el mètode de càlcul de mortalitat de Catalunya: les claus del dia, amb Antoni Bassas (17/04/2020)

Bon dia des de l’ARA. És divendres, 17 d’abril del 2020. Fins i tot els carrers estan verds, els arbres esponerosos i l’ambient net, a Barcelona. Encarem un tram final de l'abril marcat per les pluges. Avui serà encara un dia mig ennuvolat, però demà a la tarda el temps ja serà més insegur, i entre diumenge i dimecres plourà de forma bastant insistent i general. El canvi de temps provocarà un ambient més fred.

1. 479 morts més a Catalunya les últimes 24 hores, segons els càlculs fets públics per Salut. És una xifra molt pròxima al total d’Espanya, que va ser de 551. La proximitat es dona perquè mentre que el govern espanyol només compta els casos que han donat positiu al test PCR, la Generalitat hi afegeix ara els casos reportats per les funeràries en els quals un metge ha atribuït la mort al virus.

El nombre total de morts passa a ser de 7.576, segons el recompte de la Generalitat. La xifra de positius, confirmats i sospitosos, puja a Catalunya fins al voltant de 100.000 persones.

Amb la informació de les funeràries, a les residències de gent gran han mort 2.015 persones.

Les UCI, encara que segueixen rebent una alta pressió de malalts amb coronavirus, van arribar a la xifra més baixa des de l’inici de la crisi: unes 1.200 persones.

2. El govern espanyol rebutja el nou mètode de recompte de la Generalitat. La ministra portaveu, María Jesús Montero, va dir que quan passi la fase més aguda de la pandèmia s'aportaran altres dades provinents "d'estudis rigorosos", però ha explicat que en un primer període l'objectiu és que la sèrie de dades sigui comparable: “Qualsevol intent de confondre els ciutadans no aporta cap llum al desenvolupament de la pandèmia, sinó que provoca una sensació de desconfiança i que no totes les administracions públiques estan complint amb l’obligació de rendir dades i de qualitat”.

El president Torra, en canvi, opina que és un exercici de "transparència" i que "els ciutadans han de saber què està passant". Torra ha proposat que l'OMS faci una proposta per "estandarditzar" totes les dades. Ho va dir en una roda de premsa amb corresponsals estrangers: “A mi m'agradaria que totes aquestes xifres es donessin a la resta de comunitats autònomes i a nivell d’Estat, crec que és molt important. I no ho demano només per Catalunya, sinó per tots els estats que no incorporen aquesta informació. És bo que sapiguem tota aquesta informació. Nosaltres en tot moment hem volgut informar la ciutadania de la situació exacta, precisa, en què es troba el país. Això no ha sigut possible fins ara i per això ho hem publicat avui”.

La consellera Vergés ha tancat files amb Torra: "És possible que algun cas sospitós en el qual un facultatiu hagi dit que el difunt té covid-19 s'equivoqui, però aquestes noves dades, en qualsevol cas, ens aproximen molt més a la realitat que les que teníem fins ara", ha sostingut.

A l’Editorial de l’ARA recordem que va ser el mateix govern espanyol qui fa una setmana va demanar a les autonomies que afinessin el recompte de morts amb altres fonts, com ara les dades de les funeràries o del Registre Civil, i també que hi incloguessin els casos sospitosos de contagiats.

Per això ens preguntem: “¿Volem saber la veritat o no? ¿O és que no volen que un augment sobtat de les xifres espatlli la política comunicativa de l’executiu de Pedro Sánchez? L’exercici de transparència que ha fet la Generalitat va en la bona direcció i hauria de servir d’exemple a la resta d’administracions”.

3. El govern de la Generalitat preveu poder fer tests massius a la gent gran que viu en residències i els seus treballadors. Abans del 8 de maig espera fer 27.238 tests a professionals i residents, en un pla d'acció per frenar el devastador efecte del covid-19 en aquests espais, on viuen 67.000 persones.

4. Andorra ha iniciat avui un desconfinament social per franges horàries després de 35 dies de reclusió a casa arran de la propagació del coronavirus. El govern permet als ciutadans sortir de casa en una única ocasió i només en dies alterns depenent del número del carrer on viuen. Els que viuen en números parells només poden sortir en dies del mes que també siguin parells i els que viuen en números senars només en dies senars. A més, les sortides estan subjectes a un repartiment d'activitats per franges horàries.

5. L’anunci d’obrir les escoles a l’estiu per fer activitats de reforç i lúdiques que compensin els infants del tancament de les aules ha agradat al sector educatiu, però diverses veus avisen que calen recursos perquè les grans proclames no siguin només una declaració d’intencions. D’aquí la pregunta: “Necessitem més monitors per a l’estiu, però qui els paga?”

Per cert, que avui a les 12 podreu veure l’entrevista a la secretària general d’Educació, Núria Cuenca, amb les vostres preguntes i amb els dubtes que ens heu fet arribar sobre el final de curs, l’estiu i el començament del curs 2020-2021.

6. Parlant de qui paga, avui parlem del laberint de l ’ajuda de la Generalitat als autònoms. Les traves burocràtiques frenen la prestació de fins a 2.000 euros que ofereix Treball. Treball ha rebut 6.000 peticions de l’ajuda de fins a 2.000 euros. A Catalunya hi ha més de mig milió d’autònoms.

7. Ja sabeu que no som de teories conspiratives, però n’informem quan ja arriben a nivell governamental. Avui la Xina nega que el virus sortís d’un laboratori de Wuhan, i és que el president Trump va dir: “No vull dir res, però ja en parlarem”.

El cas és que al món ja han mort més de 145.000 persones a causa del coronavirus: 33.000 als Estats Units, 22.000 a Itàlia, 19.000 a Espanya, 18.000 a França i 13.000 al Regne Unit.

8. Amnistia Internacional parla d’Espanya al seu informe sobre drets humans a Europa el 2019: diu que la policia va fer un ús excessiu de la força a la batalla d’Urquinaona i que la sentència per sedició restringeix "desproporcionadament" els drets humans.

Fins aquí les claus del matí. Recordeu que al vespre, cap a les vuit, fem un resum de la jornada. Que tingueu un bon dia.