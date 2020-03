Confinats fins a l’11 d’abril: les claus del dia, amb Antoni Bassas (23/03/2020)

Bon dia des de l’ARA. Durant el matí plourà sobretot a la costa i al prelitoral. A la tarda, en canvi, els ruixats seran més probables en comarques interiors i del Pirineu. Sempre xàfecs intermitents. Encetem una setmana en què el fred tornarà a ser d'hivern i arribarà a nevar en cotes força baixes.

1. Estarem confinats fins a l’11 d’abril, ho va anunciar ahir el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que va tornar a comparèixer per anunciar el control públic de les residències privades de gent gran, i dimecres demanarà al Congrés renovar l’estat d’alarma quinze dies més, fins al dissabte 11 d’abril, que és Dissabte Sant: “El govern aprovarà, tal com està previst a la Constitució després de sentir els consells dels experts, ampliar l’estat d’alarma a tot el territori durant 15 dies més”.

Sánchez no endurirà les mesures de confinament, amb l’argument que les mesures a Espanya són de les més dures del món. El president Torra no hi està d’acord. Minuts abans, Torra havia insistit en una de les raons: “Quin sentit té que aquest cap de setmana s'hagin quedat a casa i que demà dilluns milers de treballadors s'hagin de desplaçar per anar a fer feines no essencials?”

El president va anunciar que, a Catalunya, tots els que hagin d’anar a treballar, hauran de guardar un metre i mig de distància amb la resta de companys de feina.

2. Tots els experts ens avisen que la setmana que comença avui serà pitjor que la que hem deixat enrere: és duríssim haver-ho de dir així, però morirà més gent i hi haurà més casos greus.

Aquest matí es compten 1.779 morts a Espanya. Un 60%, a Madrid. A Catalunya ja han mort 245 persones; ahir, 54. Per contra, aquest diumenge 84 malalts amb Covid-19 han rebut l'alta hospitalària, i en total 728 persones ja han pogut sortir de l'hospital des de l'inici de la crisi. Hi ha 551 els malalts en estat greu.

I una altra dada: el 88% dels morts, a Espanya, tenen més de 70 anys. Aquest virus s’acarnissa amb la gent gran.

Fixeu-vos com pugen de dretes les corbes de malalts a tot el món.

Per això, hem de considerar com a extraordinària i feliç aquesta notícia: per fi, una bona notícia! Les UCI podran deixar de patir per la falta de respiradors. Una aliança público-privada en col·laboració amb el CatSalut, a través del Consorci Sanitari de Terrassa i l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, ha aconseguit dissenyar el primer respirador de campanya fet amb impressió 3D. Avui començaran a fabricar-se, a un ritme de 100 unitat diàries i d’unes 300 a finals de setmana.

Aquests respiradors d’emergència són més senzills que els que hi ha a les UCI, i el seu cost és unes 50 vegades inferior als respiradors més sofisticats.

Entrevistarem el doctor Manuel Balcells, president del Consell Assessor del Departament de Salut de la Generalitat, aquest matí.

3. Si sortiu de casa, mireu de baixar-vos el document que trobareu enllaçat a la nostra web, perquè els Mossos o la Policia Local ja el poden demanar a Catalunya a partir d'avui dilluns, per comprovar que els ciutadans que surten de casa "compleixen els requisits" que permet el reial decret espanyol per poder-se saltar el confinament. Segons Protecció Civil, no cal per als desplaçaments breus, com ara llançar les escombraries o passejar la mascota. No és obligatori, però el Govern diu que és "molt recomanable". El document ofereix set opcions: adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat, assistència a centre, servei o establiment sanitari, desplaçament al lloc de treball, retorn al lloc de residència habitual, assistència o atenció a persones grans, menors d'edat, dependents, amb discapacitat o vulnerables, desplaçament a una entitat financera o d'assegurança i causa de força major o situació de necessitat. Encara que els treballadors ja tinguin un certificat de l'empresa, el conseller d'Interior ha assegurat que a partir d'ara ha d'anar "acompanyat" del nou document que ha anunciat el Govern.

4. I ahir, per primera vegada , el Comitè Olímpic Internacional va admetre que suspendre els Jocs de Tòquio és una possibilitat. Val més que se’n vagin fent a la idea, perquè les delegacions comencen a no voler anar-hi: qüestions de seguretat a part, els atletes es troben que no poden entrenar-se aquests dies.

Teniu el diari de paper amb totes aquestes notícies i moltes més, molt ben explicades, i el minut a minut a l’Ara.cat.