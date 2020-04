Amnistia Internacional afirma que la sentència per sedició restringeix "desproporcionadament" els drets humans: les claus del vespre amb Antoni Bassas (16-04-2020)

Bona nit des de l’ARA. A continuació, un repàs de les principals notícies d’última hora d’aquest 16 d'abril del 2020, començant per la previsió del temps. Demà serà un altre dia mig ennuvolat a l'espera d'una situació de pluges que començarà dissabte amb alguns ruixats i que podria durar fins dimarts. Demà s'arribarà als 20 graus però a partir de diumenge farà més fresca.

1. Abans del coronavirus, Amnistia Internacional ha fet públic l'informe anual del 2019 sobre drets humans a Europa, i pel que fa a Espanya diu que durant les protestes posteriors a la sentència del Tribunal Suprem –la majoria de les quals, destaca, van ser pacífiques, malgrat que també subratlla que hi va haver nombrosos incidents violents– la policia hi va respondre sovint amb un "ús excessiu de la força". L'informe també insisteix en destacar que el tribunal va interpretar el delicte de sedició de manera que restringeix "desproporcionadament" els drets humans.

2. La xifra de morts per coronavirus torna a augmentar lleugerament a Espanya. En les últimes 24 hores el govern espanyol ha comptabilitzat 551 víctimes mortals per covid-19. En total, a Espanya han mort 19.130 persones.

Per fer el còmput de persones mortes, el ministeri de Sanitat comptabilitza els pacients als quals s'ha fet la prova, han donat positiu i han acabat morint en un centre hospitalari.

Un procés que fins ara també seguia la Generalitat, però que ahir va canviar per afegir les persones diagnosticades amb covid-19 que havien mort també en residències i al seu domicili, a més dels casos que estaven sota sospita, en aïllament domiciliari o pendents de fer-se el test. Amb aquest canvi, la xifra de defuncions a Catalunya s'ha elevat fins a 7.097.

3. “Taula de Reconstrucció Econòmica i Social d'Espanya”. L'objectiu del president espanyol, Pedro Sánchez, és que ja es posi en marxa la setmana que ve i que, a més de totes les formacions amb representació al Congrés, hi participin tant els governs autonòmics com els municipis. El PP i Vox se n'han "autoexclòs", en paraules de la ministra portaveu, María Jesús Montero. Des de Junts per Catalunya han avalat seure-hi, però Laura Borràs ha advertit que no participarien en una "reconstrucció nacional" d'Espanya.

Mentrestant, el govern espanyol s'està accelerant al màxim per posar en marxa la renda vital mínima. El vicepresident de Drets Socials, Pablo Iglesias, ha assegurat que estarà enllestida –i es podrà començar a cobrar– al maig.

4. I és que la situació econòmica és molt preocupant: la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha dit que la UE necessita un Pla Marshall immediat i ha considerat que el pressupost europeu per als pròxims set anys, que els 27 encara han de negociar, és "l’únic instrument" per respondre a la urgència.

Als Estats Units ja han arribat a 31.000 morts i 22 milions d’aturats.

I al Regne Unit allarguen el confinament tres setmanes més.

5. Els 247 treballadors dels catorze centres propis de la direcció general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència denuncien "desemparament": afirmen que no hi ha EPIs per als treballadors i els infants i que no es fan revisions mèdiques als nens abans d’entrar als centres. També critiquen que les ràtios educador-menor no són suficients.

6. ' Canto jo i la muntanya balla' d'Irene Solà i 'Serem Atlàntida' de Joan Benesiu es troben entre les 47 obres seleccionades de 13 països que aspiren al Premi de la Literatura de la UE que s'anunciarà el 19 de maig. El Premi de Literatura de la UE reconeix autors de ficció emergents de tot Europa.

7. La Federació Espanyola de Futbol ha autoritzat aquest dimecres la pròrroga de dates per gestionar el final i l'inici de les temporades 2019-20 i 2020-21 i els criteris de classificació per a la pròxima Lliga de Campions en favor dels quatre primers equips de la Lliga actualment: Barça, Reial Madrid, Sevilla i Reial Societat.

Acabem aquí les claus del vespre. Fins demà al matí. Bona nit i que descansin.