Aprovada la renda mínima vital i Barcelona, candidata per acollir el Centre Europeu de Prediccions Meteorològiques: les claus del vespre amb Antoni Bassas (29/05/2020)

divendres, 29 de maig del 2020.

1. El govern espanyol ha aprovat una ajuda pensada per a aquelles persones més vulnerables que no arribin a un mínim d'ingressos i que han vist la seva situació agreujada pel covid-19. Es tracta de la tan anticipada renda mínima vital. Pablo Iglesias: “Avui és un dia històric per a la nostra democràcia. És un honor per a mi anunciar que neix un nou dret social a Espanya, un ingrés mínim vital, que podem qualificar de l'avenç més gran en drets socials a Espanya des de l'aprovació de la llei de dependència l'any 2006”.

La podran demanar persones d'entre 23 i 65 anys o a partir de 18 anys si tenen menors a càrrec amb unes rendes anuals que no superin els 12.184 euros anuals. Uns 2,3 milions de persones s'hi podrien acollir. Cobrarien 462 euros per un sol adult, però s'hi sumarien 139 euros més per cada membre de la família fins a un màxim de 1.015 euros.

La Generalitat va reclamar ahir al govern espanyol poder-la gestionar i ERC ho va posar com una de les condicions per canviar el sentit del vot si hi ha una nova pròrroga de l'estat d'alarma.

Per cert, que el consell de ministres ha aprovat aquest migdia que Barcelona sigui la candidata de l'Estat per acollir la nova seu del Centre Europeu de Prediccions Meteorològiques (ECMWF).

2. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha comparegut davant del Parlament per fer balanç de la seva gestió al capdavant de la crisi del covid-19, en la qual han mort més de 12.000 persones. En una comissió de Salut telemàtica de gairebé quatre hores, la consellera ha explicat que el virus va a la baixa, però ha recordat que encara hi ha 144 persones ingressades a les UCI –un 13% en llits d'hospitals privats–, moltes de les quals des de fa 50 dies. En aquest sentit, ha assegurat que són xifres similars a les de l'inici de la pandèmia i ha recordat que en la pitjor fase es van arribar a atendre alhora 1.529 malalts a les unitats de crítics. La consellera també ha dit: "El desconfinament s'ha convertit en un concurs de fases, a veure qui passa a la següent fase i com, i d'un embolic mental claríssim de cara a la gent de què vol dir estar en cada fase. Això no ho hem decidit nosaltres".

¿I la resta de malalties? Vergés ha apuntat que s'han fet 34.000 intervencions quirúrgiques, la meitat que l'any passat i la majoria de les quals són extirpacions de teixits tumorals. Els pròxims mesos s'hauran de reprogramar unes 70.000 intervencions que han quedat ajornades.

3. El nombre de morts per coronavirus ha augmentat aquest divendres en 42 i la xifra arriba a 12.222 defuncions registrades per les funeràries des de l'inici de la pandèmia amb covid-19 o com a sospitoses. D'aquestes defuncions, unes 6.700 són en un centre hospitalari o sociosanitari, unes 4.000 en una residència i unes 800 en domicilis.

En les últimes 24 hores tan sols s'han registrat onze defuncions per coronavirus.

I el 84% dels municipis del País Valencià no han registrat cap cas de coronavirus en els últims 14 dies. Són dades de la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que ha posposat repetidament la seva difusió per evitar "l'estigmatització" de les poblacions més afectades".

4. La Generalitat i el ministeri d'Indústria consideren que nacionalitzar Nissan és una solució poc realista i difícil de portar a terme.

Després que la multinacional japonesa anunciés dijous que marxarà de Catalunya al desembre i apareguessin les primeres propostes de nacionalització de l'empresa per salvar-la, com la del vicepresident Pablo Iglesias o la del diputat Gabriel Rufián, la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, ha dit que "s'ha de fugir de demagògies" i que "la nacionalització no és una opció realista".

5. Milers de persones han tornat a protestar aquesta nit als carrers de Minneapolis per la mort a mans de la policia de George Floyd, un afroamericà que, desarmat, estava sent detingut per haver intentat utilitzar un bitllet fals de 20 dòlars.

Les manifestacions s'han estès a altres ciutats, com Saint Paul, Memphis, Denver, Los Angeles i Nova York. Totes han derivat en moments de tensió amb la policia, detencions i vandalisme, però enlloc amb tanta gravetat com a Minneapolis, on la gent ha saquejat nombrosos negocis, ahir va cremar un edifici i aquesta matinada ha calat foc a una caserna de policia.

El president nord-americà, Donald Trump, ha titllat els manifestants de "gàngsters" i ha advertit que l'exèrcit està a disposició del governador de Minnesota.

....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

"Quan els saquejos comencen, els trets comencen", ha advertit en una piulada que Twitter ha marcat com a enaltiment de la violència.

6. Acabem amb la previsió del temps per al cap de setmana i dilluns, que és festa local allà on celebrem el dilluns de Pasqua Granada. Tindrem tempestes, com aquesta tarda? Les tempestes d'aquesta tarda no es repetiran demà ni diumenge, però dilluns sí que s'entreveu un altre dia mig ennuvolat i amb ruixats dispersos. Els xàfecs d'avui deixaran un ambient menys calorós que marcarà els pròxims tres dies.

Fins aquí les claus del vespre.