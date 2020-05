Barcelona podrà obrir dilluns el petit comerç sense cita prèvia, però no les terrasses. El Baix Montseny no passa a la fase 1: les claus del vespre amb Antoni Bassas (15/05/2020)

Bona nit des de l'ARA, repàs a l'actualitat que tanca aquest divendres, 15 de maig del 2020.

1. El ministeri de Sanitat ha anunciat com queda el pas a la fase 1 de dilluns que ve. Hi havia molt d'interès a saber què passava amb Madrid i amb Barcelona. Barcelona i l'àrea metropolitana flexibilitzen les mesures i la resta de Catalunya passarà a la fase 1 dilluns. En la fase 0,5 es podran obrir comerços de fins a 400 metres quadrats sense cita prèvia, però no es podran obrir les terrasses de bars i restaurants. Madrid havia demanat passat a la fase 1.

Un 30% de la població espanyola continua en la fase 0. "En la fase 0 es permeten algunes millores. Concretament es permet l'obertura del comerç minorista i de les activitats de prestació de servei sense cita prèvia, sempre preservant els horaris especials per a majors de 65 anys, i es permeten algunes activitats culturals com els préstecs a les biblioteques o les visites als museus, sempre a un terç de la seva capacitat", segons Illa.

2. Mentrestant el nombre de morts per coronavirus torna a baixar a tot Espanya. En les últimes hores el govern espanyol ha notificat 138 defuncions més i la xifra total s'eleva fins a 27.459. Ja hi ha més de 144.000 persones curades.

3. Els aeroports del Prat, Gran Canària, Barajas, Màlaga i Palma seran a partir de demà els únics punts d'entrada a Espanya per via aèria per minimitzar la importació de casos de coronavirus. Han sigut designats per l'ordre ministerial publicada al BOE aquest divendres, que també limita l'entrada marítima als ports de Barcelona, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Màlaga, Palma, Tenerife, València i Vigo. Són "punts d'entrada amb capacitat d'atenció d'emergències de salut pública d'importància internacional", i el ministeri es compromet a fer-hi els controls corresponents.

4. L'Eurocambra ha aprovat aquest divendres per amplíssima majoria una resolució que és un toc d'atenció a la Comissió Europea i als estats. Reclamen un fons de recuperació de dos bilions d'euros que no siguin xifres inflades per enginyeria comptable. En un consens vist poques vegades, tots els partits espanyols de l'Eurocambra, des de Vox fins a Podem, hi han votat a favor.

5. I, per cert, Gonzalo Gortázar (conseller delegat de CaixaBank) i Jaume Guardiola (el seu homòleg al Sabadell) han participat en una taula rodona virtual organitzada pel Círculo Ecuestre. "Amb els crèdits ICO no n'hi haurà prou. Si les empreses tenen més i més deute, això no funcionarà", ha dit Gortázar. I el directiu del Sabadell s'ha queixat d'una enquesta recent que va publicar Pimec, segons la qual gairebé el 40% dels crèdits ICO que donen els bancs no són deute nou, sinó renovació de crèdits anteriors. "Pimec va fer un estudi amb 400 empreses, quan només al Sabadell en aquest període portem 80.000 operacions de finançament", ha protestat Guardiola. "Això és el que fem en sis mesos d'un any normal! I amb la gent teletreballant amb els nens estirant-los els pantalons. Les crítiques són injustes. Mereixeríem més reconeixement i menys clatellots".

6. L'aerolínia de baix cost Ryanair ha comunicat per carta a la seva plantilla l'acomiadament de 351 tripulants de cabina a les seves bases espanyoles. La companyia ha proposat un acord fins al 2025 en què aplicaria una rebaixa salarial del 10% a tots els treballadors i l'eliminació de tots els plusos que cobraven fins ara.

7. El ministre de Sanitat del Brasil, Nelson Teich, ha dimitit aquest divendres a causa de les seves discrepàncies amb el president Jair Bolsonaro sobre la gestió del coronavirus. Feia només un mes que havia accedit al ministeri en substitució de l'anterior ministre de Sanitat, que era un ferm defensor del confinament. La gota que ara ha fet vessar el got ha sigut la voluntat del president de fer servir un medicament utilitzat per a la malària, però els beneficis del qual contra el covid-19 no estan comprovats científicament.

8. Als esports, Messi diu que l'aturada potser acabarà sent positiva per al Barça, en una entrevista a Sport i a Mundo Deportivo. "Potser aquesta aturada ens acabarà beneficiant", i afegeix que creu que el tècnic, Quique Setién, va malinterpretar les seves paraules quan va dir que feien curt per guanyar la Champions: "Jo el que vaig dir és que jugant com estàvem jugant els últims partits abans de l'aturada semblava clar que no anàvem bé per guanyar la Champions. Mai he dubtat de la plantilla que tenim i no tinc dubte que es pot guanyar tot el que queda, però no jugant com ho estàvem fent. Tinc la sort de jugar la Champions cada any i sé que no és possible guanyar jugant com jugàvem".

Per cert, que Messi i la seva dona apareixen fent-se un petó en un vídeo musical amb set minuts de petons a tot el mon.

9. I Abelardo Fernández, entrenador de l'Espanyol, ha dit que els seus jugadors "han fet els deures".

10. Temps d'aquella manera, aquest cap de setmana. Encara hem d'esperar rebombori. Aquesta nit reapareixeran els xàfecs i tempestes en comarques del sud i demà a la tarda també hi haurà ruixats forts en sectors de la Catalunya Central, del Vallès o del Penedès. Tot això combinat amb clarianes i un ambient fresc.

