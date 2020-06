El Govern demana que Barcelona i Lleida continuïn a la fase 2 la setmana que ve, i la Fiscalia demana 10 anys de presó per a Trapero: les claus del vespre amb Antoni Bassas (08/06/2020)

Bona nit des de l'ARA, repassem l'actualitat que ens deixa el dilluns 8 de juny del 2020.

1. El Govern proposa que Girona i la Catalunya Central passin a la fase 3 la setmana que ve. Barcelona i Lleida continuaran a la fase 2.

2. Seguint la sentència del Tribunal Suprem, la Fiscalia ha rebaixat l'acusació de rebel·lió a sedició, però la petició de penes per al major Trapero, l'ex director general Pere Soler i l'ex secretari general d'Interior Cèsar Puig només es veu reduïda d'11 a 10 anys de presó i inhabilitació absoluta. També ha anunciat l'alternativa d'una condemna per desobediència, que no implica presó.

La desobediència requereix una negativa "oberta" al compliment de les resolucions judicials, cosa que és difícilment atribuïble a Trapero perquè sempre va manifestar la voluntat d'aturar el referèndum.

La Fiscalia sosté que hi va haver una estratègia concertada per fer la independència, amb els Mossos com una pota fonamental, amb l'única diferència que la violència ja no és un element estructural.

Pel que fa al 20-S, ja no s'utilitzen adjectius per parlar dels danys als Patrol de la Guàrdia Civil ni les expressions com "massa" o "tumult" per definir la concentració davant la conselleria d'Economia. La descripció de la sortida de la secretària judicial del jutjat número 13 de l'edifici és breu i sense qualificatius, i no hi ha ni una sola referència al suposat intent dels manifestants d'esbotzar la porta de la conselleria, un dels recursos insistents de la Fiscalia al Suprem.

Passa el mateix amb l'1-O. Es limita a reiterar que el dispositiu dels Mossos va dissenyar un operatiu "deliberadament ineficaç" per "facilitar" la votació. En definitiva, el ministeri públic considera que Trapero, Puig i Soler van contribuir "de manera decisiva perquè els Mossos es posessin al servei del pla secessionista".

L'advocada de Trapero, Olga Tubau, ha ratificat que en reclamava l'absolució quan la jutge li ha preguntat si volia anunciar les seves conclusions.

3. Més tribunals. La Fiscalia del Tribunal Suprem investigarà el rei emèrit Joan Carles de Borbó sobre les presumptes comissions pagades en l'adjudicació del tren d'alta velocitat entre les ciutats de Medina i la Meca, adjudicada l'octubre del 2011 i que té un valor de 6.736 milions d'euros.

La investigació "se centra precisament en delimitar o descartar la rellevància penal dels fets que passen amb posterioritat al mes de juny del 2014, moment en què el rei emèrit va deixar d'estar protegit per la inviolabilitat que la Constitució espanyola reconeix al cap de l'Estat".

Això vol dir que el rei emèrit espanyol anirà a declarar en qualitat d'investigat, i també la seva examant Corinna Larsen.

4. Després de tres dies consecutius amb un sol mort per coronavirus a Espanya, el ministeri de Sanitat informa aquest dilluns que no ha registrat cap difunt per la pandèmia en les últimes 24 hores. I aquest dilluns el ministeri informa de 48 positius, la xifra més baixa des del 5 de març.

A Catalunya el nombre de morts per coronavirus ha augmentat aquest dilluns en 8 defuncions i la xifra total arriba a les 12.403. A les dades de l'actualització hi ha comptabilitzats casos dels últims dies que no s'havien inclòs al recompte fins ara. De les vuit morts més vinculades amb el coronavirus, però només una correspon a les últimes 24 hores.

5. Per cert, Nova Zelanda és el primer país que dona per eliminat el covid-19. Les úniques normes que hauran de complir a partir d'avui els neozelandesos seran rentar-se les mans, tossir i esternudar a la part interior del colze i quedar-se a casa si estàs malalt.

6. Nova topada entre Junts per Catalunya i ERC, aquesta vegada pel contracte de 17 milions d'euros que ha subscrit la conselleria de Salut amb una filial de Ferrovial perquè faci el rastreig dels contactes de persones que han donat positiu per coronavirus. Els republicans han assegurat que el departament rectificarà.

Marta Vilalta: "Tot i haver-ho fet correctament ens hem conjurat per buscar alternatives i revertir aquest allargament de contracte que fins ara gestionava el 061 i fer-ho d'una manera molt millor per a la ciutadania i la gestió de la Generalitat".

La portaveu d'ERC Marta Vilalta ha avisat que el seu partit no accepta "lliçons en l'àmbit de la gestió pública i de la presa de decisions". L'oposició ja es belluga. Granados, del PSC, diu: "Hem entrat preguntes al Parlament perquè no entenem quins són els criteris del departament de Salut per a aquesta contractació a Ferrovial per aquest volum de diners, el contracte més gran de tot l'estat d'alarma i un contracte que no ha estat per concurs". I Jéssica Albiach: "Nosaltres considerem que aquesta externalització el que fa és trencar consensos que s'havien consolidat en aquestes setmanes. Hem vist com les retallades i externalitzacions afebleixen el nostre sistema de sanitat pública i per això hem registrat una bateria de preguntes i demanem la compareixença de la consellera de Salut".

7. La Sagrada Família obrirà els dos primers caps de setmana del mes de juliol, per als sanitaris, els cossos de seguretat o entitats com Càritas i Mans Unides. A partir del 18 de juliol i fins a finals d'any, el temple oferirà 125.000 entrades per poder fer la visita –també de manera gratuïta– tots els caps de setmana en horari de tarda als barcelonins.

El director general de la Junta Constructora , Xavier Martínez, ha reconegut que és "massa aviat" per poder saber si es manté el 2026 com a data de finalització del temple. Ara els ingressos són "zero" i, per tant, defensen que no es pot destinar res a les obres mentre no es reactivi el turisme.

Quan el temple torni a obrir les portes, a partir del 4 de juliol, s'acabarà el període més llarg –tret de la Guerra Civil– en què ha estat tancat: 114 dies.

8. I acabem amb el pronòstic del temps: on i quan plourà demà? Els ruixats es concentraran sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona, tant a la costa com en sectors interiors. Descarregaran especialment a la tarda i aniran acompanyats de tempesta en molts casos. La sensació d'estiu trigarà uns quants dies en tornar.

