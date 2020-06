Codis de colors per anar a la platja de Barcelona a partir de dilluns i el BCE compra 600.000 milions més de deute: les claus del vespre amb Antoni Bassas (04/06/2020)

Bona nit des de l'ARA. Ullada al dijous 4 de juny del 2020.

1. El nombre de morts per coronavirus ha augmentat aquest dijous en 10 i la xifra total arriba a 12.333 defuncions. Com passa des de fa alguns dies, les dades de l'actualització no corresponen només a les notificacions de persones mortes en les últimes 24 hores, sinó que també hi ha comptabilitzats casos dels últims dies que no s'havien inclòs al recompte fins ara. A les UCI hi ha 138 pacients amb covid-19, 11 menys que ahir.

I a Espanya un 5% dels habitants han generat anticossos contra el coronavirus, segons l'estudi de seroprevalença que estan elaborant l'Institut de Salut Carlos III i l'Institut Nacional d'Estadística. En el cas de Catalunya, només sis de cada cent catalans s'han contagiat de coronavirus.

Aquest dijous el ministeri de Sanitat ha sumat cinc víctimes mortals més al còmput total de defuncions per coronavirus en les últimes 24 hores. La xifra s'eleva fins a 27.133. En els últims 7 dies el ministeri de Sanitat ha registrat 56 decessos. Madrid i Catalunya continuen sent les comunitats que informen de més contagis.

El ministre Illa ha confirmat que quan s'acabin les fases caldrà fer servir mascareta i mantenir la distància personal fins que hi hagi una vacuna o un tractament.

2. Mentrestant, l'Escola Sant Esteve de Guialbes, a Vilademuls (Pla de l'Estany), ha comunicat al departament d'Educació que una mestra podria tenir covid-19.

I el centre sociosanitari Monterols, a Reus, ha registrat aquesta nit 19 positius per covid-19. Disset són residents i dos són professionals que han estat aïllats als seus respectius domicilis, segons han informat les mateixes fonts. Els residents del centre s'han quedat aïllats a la zona bruta del centre sociosanitari.

3. Barcelona entrarà a la fase dos de desconfinament previsiblement aquest dilluns. A les platges de la ciutat s'implantarà un sistema de videosensors per fer un seguiment dels nivells d'ocupació i s'establirà, també, un perímetre amb punts d'accés per poder-les tancar si estan massa plenes.

La informació de l'ocupació es donarà en temps real a través de la web municipal de platges perquè tothom pugui consultar, abans de sortir de casa, on tindrà lloc i on no. Funcionarà com un semàfor, però amb quatre colors: el verd i el groc permetran l'accés sense restriccions, amb el taronja –que indica una ocupació d'entre el 60% i el 80%– es recomanarà anar a altres platges i, si l'afluència supera el 80%, el semàfor es posarà vermell per desincentivar qui encara sigui a casa.

4. Els treballadors de Nissan de les fàbriques de la Zona Franca, Sant Andreu de la Barca i Montcada i Reixac han organitzat marxes lentes amb cotxe que han causat retencions als accessos a Barcelona.

Els treballadors s'han reunit a les respectives fàbriques per avançar lentament fins a la Diagonal de Barcelona i concentrar-se davant el consolat del Japó, en una acció de protesta per l'anunci del tancament de les plantes abans de final d'any.

5. El Banc Central Europeu redobla la injecció de fons per salvar l'economia. La institució que lidera Christine Lagarde ha anunciat aquest dijous que incrementa la compra massiva de deute anunciada al principi de la pandèmia del coronavirus en 600.000 milions d'euros més. S'afegeixen, doncs, als 750.000 milions d'euros anunciats al març. A més, el programa, que inicialment estava previst per a aquest 2020, s'allargarà com a mínim fins al juny del 2021. Són un total d'1,35 bilions d'euros que busquen apuntalar la recuperació d'una zona euro que veurà caure el seu PIB un 8,7%. “Les compres de deute es poden mantenir fins que es consideri que la fase de la crisi del coronavirus s'ha acabat", diu el BCE

6. Segur que recorden el nom de Madeleine McCann, la nena anglesa que va desaparèixer en una platja de Portugal el 2007. Doncs bé, segons el fiscal alemany del Tribunal Regional, és morta. Scotland Yard, però, encara no s'ha pronunciat sobre les circumstàncies del cas determinades per la policia alemanya, tot i que sí que apunten que "podria ser el moment més significatiu" en tretze anys d'investigació.

El cas reapareix a Alemanya perquè el sospitós, un ciutadà alemany de 43 anys, està actualment en presó preventiva a la ciutat de Kiel, a l'espera de ser jutjat per diferents delictes de robatori. A més, però, l'any passat va ser condemnat en ferm per la violació d'una ciutadana nord-americana de 72 anys, un crim que va cometre el 2005 a la ciutat de Praia da Luz, dos anys abans del segrest de la nena.

7. ¿I demà tindrem més pluges? No, demà el temps ens oferirà una treva, una treva curta perquè entre dissabte al vespre i diumenge reapareixeran les tempestes en moltes comarques. Aquesta nit serà fresca però el cap de setmana començarà amb un repunt curt de la calor.

Fins aquí les claus del vespre. Fins demà al matí, a les claus del dia. Bona nit i que descansin.