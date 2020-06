Crides al seny per Sant Joan, mor Carlos Ruiz Zafón i el Barça juga a les 22 h a Sevilla: les claus del vespre amb Antoni Bassas (19/06/2020)

Bon nit des de l'ARA, així acaba el divendres 19 de juny del 2020.

1. Com va dir ahir la consellera Vergés, "podem fer de tot". Amb un asterisc, del ministre Illa: "Per la revetlla de Sant Joan la meva primera recomanació és que els ciutadans de Catalunya segueixin al peu de la lletra les indicacions que doni l'autoritat sanitària de Catalunya. Faig una apel·lació a tots els ciutadans a actuar amb responsabilitat, que és la clau d'aquesta fase. Fer servir la mascareta, distància i rentar-se molt les mans".

2. El ministeri de Sanitat ha informat que en les últimes 24 hores s'han produït 154 nous diagnòstics per covid-19. Aquesta última actualització també fa elevar la xifra de morts que Sanitat ha actualitzat aquest matí: 28.315. Pel que fa als últims set dies, l'Estat ha informat de 40 morts, 8 persones que han ingressat en una unitat de cures intensives (UCI) i 97 més que han requerit hospitalització.

3. La CUP ha exigit a l'Ajuntament de Barcelona la retirada de l'estàtua de Cristòfor Colom del final de la Rambla, una icona del paisatge barceloní i també l'exemple més evident del passat colonialista de la ciutat. Eulàlia Reguant: "Les accions contra els monuments esclavistes o contra els monuments de Cristòfol Colom en diferents ciutats del món han tornat a posar sobre la taula la necessitat que Barcelona faci els deures i deixi d'enaltir aquesta figura com a icona de la ciutat que forma part de l' skyline que defineix Barcelona de portes enfora".

4. La Guàrdia Civil ha detingut aquest divendres l'exmilitar que havia estat identificat com a presumpte autor dels trets disparats a fotografies de diversos membres del govern espanyol com el mateix president, Pedro Sánchez, en una galeria de tir a Màlaga. Li han obert diligències per investigar penalment aquest cas per un presumpte delicte d'amenaces. Fonts policials havien avançat que es tractava d'un exmilitar que exercia de taxista i s'indagava la seva presumpta relació amb moviments d'extrema dreta.

5. Parlant d'armes, les exportacions d'armes espanyoles s'han multiplicat pràcticament per quatre en els últims nou anys, o el que és el mateix, han crescut un 295% entre el 2010 i el 2019. L'ascens meteòric d'Espanya en el mercat armamentístic global, que el 2019 la va situar com el sisè màxim exportador d'armes del món, porta un ritme molt més accelerat que el del creixement mundial, que en el mateix període de temps va ser del 5,5%.

Ho constata l'informe publicat aquest divendres pel Centre Delàs Orient Mitjà i Àsia, mercats lucratius per a les armes espanyoles. Les exportacions espanyoles d'armes van pujar un 8,7% respecte al 2018, fins a un total de 4.042 milions d'euros en armament i material militar exportat.

6. Carlos Ruiz Zafón, autor de L'ombra del vent, ha mort als 55 anys a conseqüència d'un càncer a Los Angeles, ciutat on vivia des de mitjans de la dècada dels 90.

Nascut a Barcelona el 1964, a Ruiz Zafón el gran canvi li va arribar el 2001, quan va publicar L'ombra del vent, que ha sigut traduïda a gairebé 40 llengües i se n'han venut més de 16 milions d'exemplars des del 2001. Ruiz Zafón deia que l'èxit s'explicava perquè "venia del món de la literatura juvenil i dominava la manera d'atreure l'atenció dels lectors", però com que li agradava molt el cinema combinava també "la potència de les escenes, molt cinematogràfiques, amb el gust per la tradició clàssica i també pel gòtic": dos dels seus autors preferits eren Charles Dickens i Stephen King.

I qui ha mort avui també és Erik el Belga, un dels grans lladres d'obres d'art, conegut a Catalunya pel robatori de l'arqueta de Banyoles. Ha mort aquest divendres als 81 anys a Màlaga.

7. L'atreviment del Joventut de Badalona ha tingut premi contra el RETAbet Bilbao Basket (79-86). La Penya s'ha endut un apassionant partit de la fase final de la Lliga Endesa que s'ha decidit a la pròrroga. L'equip verd-i-negre ha confirmat les bones sensacions que, tot i la derrota, va exhibir dimecres i s'ha apuntat un triomf coral a València.

Carles Duran ha recuperat Klemen Prepelic, que ha sigut el màxim anotador de l'equip verd-i-negre. L'equip verd-i-negre ha recuperat un desavantatge de nou punts. La clau de la remuntada ha sigut la millora en defensa. Conor Morgan ha forçat la pròrroga amb un llançament decisiu (73-73).

Recordeu que a les 10 juga el Barça a Sevilla.

8. I amb el final de l'estat d'alarma arriba l'estiu astronòmic i la calor. El solstici es produirà demà a tres quarts de dotze de la nit. La temperatura començarà a pujar aquest cap de setmana i al voltant de Sant Joan ja hi haurà fins a 7 o 8 graus més que els últims dies. Atents demà a la tarda encara a algunes tempestes entre el Pirineu i la Catalunya Central.

Fins aquí les claus del vespre, que us han acompanyat durant els tres mesos llargs que ha durat l'estat d'alarma. Gràcies per l'acollida, bona nit i bon cap de setmana.