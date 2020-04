Desconfinament per províncies i fins al juny, i dilluns que ve podrien obrir perruqueries i cuines de menjar per emportar: les claus del vespre amb Antoni Bassas (28/04/2020)

Bona nit des de l’ARA. Repàs de les principals notícies d’aquest dimarts, 28 d’abril de 2020.

Pedro Sánchez ha comparegut a mitja tarda, després d’un llarg consell de ministres, per explicar els plans de desconfinament. Hi haurà quatre fases, que tindran una durada mínima de dues setmanes cadascuna, de manera que no s'arribarà a la "nova normalitat" fins a finals de juny.

La unitat territorial ordinària serà la província.

I cada província haurà de veure si compleix uns marcadors que Pedro Sánchez no ha especificat. Si es passa de fase, el calendari de deconfinament podria ser aquest:

Dilluns que ve, 4 de maig, les províncies començaran per la fase 0, excepte les que estan bé des del punt de vista sanitari, com l'illa de Formentera, que ja començaran per la fase 1.

A partir del dia 4 de maig es començaran a aixecar les restriccions a alguns comerços amb cita prèvia (perruqueries, per exemple), i es permetrà obrir l'hostaleria però només per fer enviaments a domicili o menjar per emportar-se.

Al cap de quinze dies, si es compleixen els quatre marcadors establerts pel govern espanyol -i que Sánchez no ha detallat- es podrà entrar en la fase 1. I aleshores les terrasses dels bars podran obrir amb un 30% de capacitat a partir del 19 de maig, aproximadament.

En aquesta fase també es permet l'obertura d'hotels i allotjaments turístics, però excloent-ne les zones comunes.

S'obriran les esglésies i les mesquites però amb un terç de l’aforament.

Les platges tornaran a obrir al públic a mitjans de juny.

S’està estudiant la possibilitat d'establir franges horàries per als passeigs que podrem fer a partir de dissabte.

Els equips esportius i els professionals podran tornar a l'activitat a partir de dilluns, amb l'entrada a la fase 0 del pla.

D'aquí un mes podria arribar la fase 2 (la tercera), en la qual es permetran activitats culturals en teatres, cinemes i visites a monuments, però restringint fins a un terç de l'aforament.

A la fase dos, a començaments de juny, es podrien fer actes en sales de conferències amb un terç de l’aforament. I a l’aire lliure, actes però amb menys de 400 persones.

En resum, cada província avançarà alhora (tot i que no és el mateix Barcelona que Berga, i estan a la mateixa província), i caldrà veure com acabarà gestionant això la Generalitat i si podrà introduir alguns criteris, com el de la densitat de població, que sembla bastant lògic de fer servir. Mirin quina reacció del president Quim Torra a quarts de vuit del vespre:

No han escoltat res. La “coordinació” és centralització i menyspreu a tot el que hem argumentat. Catalunya torna a 1833, a Lérida, Gerona, Tarragona i Barcelona. Tota l’experiència de gestió de la sanitat a Catalunya per regions i àrees sanitàries, a la paperera. Un greu error https://t.co/fFmiRfUGhP — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) April 28, 2020

La unitat provincial com a mesura de la desescalada, de la manera que ho ha explicat Pedro Sánchez, podria fer que els veïns de dos pobles molt pròxims que pertanyen a dues províncies diferents i que estan en fases diferents no es puguessin veure. I passaria el mateix amb les segones residències. Hi aniran abans el que la tinguin a la mateixa província de la residència habitual.

Un cop acabada la roda de premsa de Pedro Sánchez, la Moncloa ha reunit els periodistes per entrar en detalls de tants casos com es poden donar i per aclarir dubtes. Per tant, prengueu-vos aquestes claus del vespre com un avançament (creiem que ho entenem tot bé) però, més tard, a l’Ara.cat i sobretot al diari de les 11 de la nit, al PDF, hi trobareu les explicacions més detallades.

Acabem amb la previsió del temps per a demà. Aquest dimecres serà un dia enterbolit en moltes comarques de la meitat nord de Catalunya. La temperatura s'enfilarà una mica més que avui i el vent bufarà moderat en molts indrets. A partir de dissabte, ambient d'estiu.

