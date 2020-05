Dubtes en el desconfinament de l'àrea de Barcelona i un 22% de la població activa espanyola està rebent subsidis: les claus del vespre amb Antoni Bassas (05/05/2020)

Bona nit des de l’Ara. Repàs a l’actualitat d’aquest dimarts, 5 de maig del 2020.

1. ¿Com quedarà dividida Catalunya a l'hora d'anar passant de fase de desconfinament? Demà s'acabarà confirmant que serà per regions sanitàries. Però, aleshores, ¿Barcelona o l'àrea metropolitana (dividida en la capital i dues regions més, nord i sud) podrien no anar alhora? La consellera Vergès ha explicat aquest migdia: "No hi ha cap decisió presa. Treballarem molt especialment per tenir aquestes propostes. Nosaltres posarem aquestes dades sanitàries sobre la taula, que a més a més s'hauran de complementar amb altres dades, i indicadors que ens permetin decidir en quin moment ens trobem i quin és el moment de canviar de fase".

Vergés ha insistit ara que s'estan fent "avaluacions de risc" per valorar el creixement de l'epidèmia i les possibilitats de rebrot a tot el país.

Així, i ara per ara, el Govern no ha donat detalls de la proposta que ha d'enviar al ministre de Sanitat, Salvador Illa. En aquest document han de constar les dades imprescindibles, sobretot la capacitat de llits per absorbir un augment de la demanda en cas de rebrot, per acreditar que Catalunya compleix els requisits per fer el desconfinament poblacional per regions.

2. Lleuger repunt de víctimes mortals per coronavirus. El govern espanyol xifra en 185 les persones mortes per covid-19 en les últimes 24 hores, una dada que eleva el total de víctimes fins a les 25.613.

Pel que fa a les persones que ja han superat la malaltia, són 123.486.

3. Avui hi ha hagut consell executiu de la Generalitat. El Govern ha acordat la represa gradual d'obres i serveis d'instal·lacions públiques. Precisament a la sortida del Consell hem entrevistat el conseller Damià Calvet, que ens ha posat alguns exemples d'obres que es reprenen.

4. Tot i que la direcció general del PP continua sense detallar si s'abstindrà o votarà en contra d'una nova pròrroga de l'estat d'alarma demà al Congrés , els barons del partit cada cop s'inclinen més per donar una mica d'aire al govern espanyol i permetre almenys allargar la mesura excepcional fins al 24 de maig. El gallec Núñez Feijóo, la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, i l'andalús Juanma Moreno ha posat de límit el principi de juny.

5. El rastre de la pandèmia al mercat de treball té un nou rècord. Amb l'impacte pels treballadors afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO), Espanya va arribar a l'abril a un màxim històric de gairebé 5,2 milions de persones que depenen d'una prestació dels serveis d'ocupació. Per posar-ho en context, la factura mensual per pagar les prestacions de l'atur ha pujat fins als 4.512 milions d'euros, pràcticament 4.000 milions més que el 2019. Un 22% de la població activa espanyola està rebent subsidis.

Precisament ensorrada de l'economia i recuperació lenta és el pronòstic de la Cambra de Comerç de Barcelona. Preveu una davallada del producte interior brut català aquest any del 7,3% en el cas més positiu i del 10,1% en el més pessimista. La forta caiguda, però, no es recuperaria el 2021, ja que, tot i que es recuperaria el creixement, els increments del PIB serien del 5% i del 5,3% en cadascun dels dos escenaris. Això significa que l'economia catalana trigaria diversos anys a recuperar els nivells del 2019. Les xifres són similars a les previstes pel Govern català i per organismes com el Banc d'Espanya o l'FMI.

6. La multinacional catalana d'hemoderivats Grifols posarà a disposició d'Espanya, a partir de la setmana que ve, 1,5 milions de tests moleculars capaços de detectar el virus SARS-CoV-2 en tres hores i mitja. "No es tracta d'un test ràpid", sinó d'un test molecular de molt alta sensibilitat que "busca la presència de virus i que és capaç de detectar-lo també en persones asimptomàtiques". Si hi ha virus, el troba.

7. El ministeri d'Educació estudia amb les comunitats autònomes com organitzar la tornada a classe al setembre "guardant les mesures imprescindibles de seguretat sanitària". La titular d'Educació, Isabel Celaá, afirma en una entrevista a Heraldo de Aragón que " si no hi ha vacuna les escoles tindran la meitat d'alumnat a les aules". Això voldria dir que alguns alumnes es quedarien a casa i seguirien l'ensenyament a distància. Per tant, una part dels alumnes estaran treballant presencialment i l'altra part telemàticament", ha expressat Celaá. Segons diu, "si tots els nens tornen a la vegada no podrem salvaguardar la distància obligatòria".

8. I acabem amb la previsió del temps per a demà. ¿Encara farà caloreta? A mesura que avanci la setmana la temperatura anirà baixant, però demà encara se superaran els 25 graus en moltes comarques. Aquest dimecres hi haurà menys núvols i a la tarda cauran xàfecs puntuals al Pirineu Oriental.

