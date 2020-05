El Govern proposarà a Madrid que també passin a fase 1 el Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Montseny, i que Barcelona passi a fase 0,5: les claus del vespre amb Antoni Bassas (14/05/2020)

Bona nit des de l'ARA. Mirada a les notícies de dijous, 14 de maig del 2020.

1. Nou repunt de les morts a Espanya: 217 en les últimes 24 hores. I, per cert, que més de la meitat, el 60%, són a Catalunya. A Espanya ja han mort 27.104 persones, i el món ja frega les 300.000 defuncions.

2. La ciutat de Barcelona i les dues regions metropolitanes nord i sud no entraran dilluns a la fase 1 de desconfinament, amb unes excepcions: el Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Montseny, que el Govern ha acordat avui plantejar que sí que facin el salt, com Girona, Lleida i la Catalunya Central.

Per a la ciutat i l'àrea metropolitana de Barcelona es dibuixa una fase "zero i mig". La consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que suposarà que els comerços puguin funcionar sense necessitat de cita prèvia, que les biblioteques tornin a oferir servei de préstec, que reobrin els museus amb un terç de l'aforament i obrir els centres escolars per fer-hi desinfeccions i tasques administratives. Els centres de culte podrien recuperar l'activitat amb menys aforament.

El que no estarà permès encara és l'obertura de les terrasses dels bars i les trobades familiars de més de deu persones, que sí que es preveuen en la fase 1. Tampoc es podran fer desplaçaments no laborals entre municipis. A l'alcadessa Colau li sembla positiu passar a la fase 0 avançada i assegura que estan treballant perquè el 25 de maig ja sigui possible obrir terrasses i fer trobades familiars.

La Generalitat vol que les mascaretes siguin obligatòries per anar pel carrer. Així ho demanarà al ministeri.

3. Per la seva banda, el conseller de Treball, Chakir el Homrani, ha explicat que se'ls han acabat les ajudes de 200 euros. "Hem tancat la convocatòria d'ajuts d'urgència puntuals de 200 euros per als treballadors autònoms i fixos discontinus que no estan cobrant la prestació a què tenen dret. Hem superat les 7.000 peticions i arribem al màxim dels 20 milions d'euros que havíem fixat per a aquesta ajuda", ha dit El Homrani.

4. L'índex de preus al consum (IPC) va caure un 0,7% tant a Catalunya com a Espanya l'abril passat en relació amb un any enrere, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Així doncs, l'economia catalana i l'espanyola entren en deflació per primera vegada en quatre anys fruit de la poca demanda interna. Els economistes consideren una deflació qualsevol període en què els preus decreixen. Són processos habituals en temps de crisi, ja que els consumidors redueixen el consum a causa tant de l'augment de l'atur com de la incertesa sobre el futur.

5. Com serà la desescalada? El Grup Costa Brava Centre, que agrupa uns 400 empresaris de l'hostaleria i el turisme, proposa taules separades dos metres entre elles, que inicialment tinguin quatre cadires cadascuna –sense perjudici que es puguin ajuntar– i que un cambrer rebi els clients quan arribin i sigui ell qui els assegui. De moment ja hi ha una desena d'ajuntaments que prendran aquest model com a referència.

6. La ministra d'Educació, Isabel Celaá, assegura que hi ha "un suport majoritari" de les comunitats autònomes a la decisió del govern espanyol de "prioritzar" els estudiants de segon de batxillerat i quart de secundària perquè rebin classes durant el mes de juny durant la fase 2 del desconfinament, en què estarà permès que els estudiants puguin tornar voluntàriament a les aules en grups reduïts per rebre classes i repàs. En canvi, els consellers d'Educació han dit a la ministra que no obriran els centres d'educació infantil (per a menors de zero a sis anys) aquest curs perquè no creuen que puguin mantenir les mesures de seguretat amb canalla d'aquesta edat.

7. La Guàrdia Civil ha redactat un informe, que algú ha filtrat, que preveu disturbis cap al final de la desescalada a causa de les tensions de tota mena d'aquests dies i parlava de Catalunya. Deia que hi hauria protestes de " corte separatista". Bé, curiosament, la primera manifestació de protesta s'ha vist en una zona benestant de Madrid, el barri de Salamanca, i en concret en un carrer que es diu Núñez de Balboa. Atenció al que ha dit avui la presidenta regional Díaz Ayuso: "Espereu que la gent surti al carrer, perquè el que ha passat a Núñez de Balboa serà una broma".

8. Els temps, per acabar. ¿Les pluges d'avui continuaran demà? No de manera tan extensa i continuada, però els ruixats i les tempestes sobtades continuaran fins diumenge. Demà afectaran sobretot comarques centrals i de l'oest. El cap de setmana s'acostaran també al litoral. No farà calor però la temperatura pujarà.

Fins aquí les claus del vespre.