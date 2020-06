El Govern estudia contractar "milers de professors" per al curs que ve i el Congrés vota l'última pròrroga de l'estat d'alarma amb un discurs dur de Rufián contra JxCat: les claus del vespre amb Antoni Bassas (03/06/2020)

Bona nit des de l'ARA. Repàs al dimecres 3 de juny del 2020.

1. La sessió del Congrés per a la pròrroga de l'estat d'alarma ha servit perquè Esquerra, per boca de Gabriel Rufián, hagi pronunciat un discurs molt dur contra Junts per Catalunya.

Rufián: "Per ERC parla i decideix ERC. Des de Brussel·les fins a Martorelles passant pel Congrés i el Parlament, no som els criats de ningú." I ha afegit dirigint-se a Laura Borràs: "Si no sou Convergència no us heu de cabrejar si parlo de Pujol, no? Sobretot perquè convé la unitat i que no ens barallem. No ens hem de barallar".

Laura Borràs ha parat el cop: "El discurs d'avui del senyor Rufián em sembla innecessari, ofensiu i que mira més el passat que el present, i on hem de mirar és al futur. Hem de ser conscients que no podem prescindir de ningú. Tots som necessaris i ens hem de deixar d'atacar a nosaltres mateixos per assenyalar qui impedeix que sobrevivim com a nació".

I, pel que fa al govern espanyol, han tornat les mencions a la Guerra Civil i a les dictadures:

Sánchez: "Senyor Casado, l'hi deixaré molt clar perquè no hi hagi dubtes. En aquest govern no hi ha hagut ni hi haurà una intrusió política a les forces i cossos de seguretat de l'Estat. No som iguals senyor Casado i Abascal. Mentre governi el PSOE amb Unides Podem mai, mai, mai es farà una mal anomenada policia patriòtica".

Casado: "A què juga vostè, Sánchez? Com els totalitaris que esborraven els enemics de les fotos vostè esborra els morts per poder venir aquí a dir que hi hagut zero morts aquesta setmana? És immoral aquest titular".

2. El 21 de juny el ministre de Sanitat, Salvador Illa, deixarà de ser l'autoritat delegada i el president autonòmic –en el cas de Catalunya Quim Torra– tindrà la tutela total per decidir les mesures oportunes, inclosa la mobilitat entre territoris d'una mateixa comunitat en la fase 3. És la mesura que va arrencar ERC en l'acord del cap de setmana. Els presidents també podran decidir quan passen aquests territoris a la nova normalitat, és a dir, quan surten del control de l'estat d'alarma.

Però atenció, perquè Sánchez regularà també la nova normalitat. Ha anunciat que "totes les mesures de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la pandèmia després de l'expiració de l'estat d'alarma", les controlarà el govern espanyol. D'aquesta manera la Moncloa compleix un dels punts de l'acord amb Ciutadans, que hi hagi unes normes "igualitàries" entre comunitats i que abans del 15 de juny es publiqui un compendi de normatives de cara al futur.

3. Aquest dimecres, en una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha dit que el Govern estudia contractar "milers" de nous professors.

Perquè "tots els nens puguin tornar a l'escola al setembre", ha assegurat, caldrà "triplicar les aules amb milers de professors nous que s'hauran de contractar". "L'emergència educativa és una prioritat", ha ressaltat, però no ha concretat quina xifra de nous professors serà necessària. "Ho estem estudiant", ha dit i ha afegit que ahir al consell executiu el conseller d'Educació, Josep Bargalló, va fer les primeres propostes.

4. El nombre de morts per coronavirus a Catalunya ha augmentat aquest dimarts en 34 i la xifra total arriba a 12.323 defuncions amb covid-19 o com a sospitoses registrades per les funeràries des de l'inici de la pandèmia.

Com passa des de fa uns dies, però, les dades d'aquesta actualització no corresponen només a les notificacions de persones mortes en les últimes 24 hores, sinó que també hi ha comptabilitzats casos dels últims dies que no s'havien inclòs al recompte fins ara.

I creix la xifra de morts per coronavirus a Espanya. El ministeri de Sanitat ha informat de 63 defuncions. En les últimes 24 hores el ministeri ha notificat una nova víctima mortal (feia dos dies que no en sumava cap al total) i eleva així el còmput de defuncions a 27.128.

5. Entre les conseqüències de la pandèmia: Espanya és el tercer país del món amb més morts per 100.000 habitants, el segon país de la UE que més fons comunitaris post covid-19 rebrà i, per culpa de la pandèmia, Espanya ja acapara el 29% dels aturats de la zona euro. I això que els espanyols tan sols suposen el 14% de la població europea. El pes dels aturats espanyols a Europa, per tant, duplica el de la població.

6. Als Estats Units la policia continua desplegada en moltes ciutats del país i el secretari de Defensa diu que no caldrà l'exèrcit per acabar amb les protestes, a diferència del que va demanar Trump. Veurem què passarà aquest vespre, quan tornin a entrar en vigor els tocs de queda.

7. I demà, ¿continuarà el sol al matí i les tempestes a la tarda? Aquesta nit els ruixats i les tempestes seguiran apareixent de manera intermitent. Demà al matí hi haurà una treva, però a la tarda encara rebrotaran noves tronades, sobretot a la Catalunya Central i en comarques de Girona. Temperatures clarament a la baixa.

Fins aquí les claus dels vespre. Demà al matí hi tornarem, a les claus del dia. Bona nit i que descansin.