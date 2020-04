Els crèdits amb l’aval de l’ICO avancen molt lentament i Foment rebutja allargar les concessions d’Abertis: les claus del vespre amb Antoni Bassas (27/04/2020)

Bona nit des de l’ARA. Repàs a les principals notícies d’aquest dilluns, 27 d’abril de 2020.

1. La Generalitat ha anunciat unes ajudes de 20 milions d'euros per a les persones a l'atur, afectades per un ERTO o que s'hagin quedat sense feina pel covid-19 i que hagin perdut un 30% dels ingressos. El suport econòmic vol servir per garantir la compra de productes de primera necessitat i alimentació. Es calcula que s'hi podran acollir unes 100.000 famílies, i seran compatibles amb qualsevol altra prestació concedida per una administració. La idea és que cada sol·licitud es resolgui en el termini màxim d'una setmana i que s'aboni amb una transferència bancària.

2. Avui la canalla ha pogut tornar a sortir de casa, i el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha insistit aquest dilluns en crear franges per als menors, perquè així es podrien sancionar els incompliments que es van produir aquest diumenge. Buch: "És bastant complicat perseguir les conductes irresponsables sense franges horàries".

3. Per cert, mireu aquest entrevista feta per la Maria Ortega. Des del Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya alerten que a la canalla, en aquestes setmanes de tancament, els pot augmentar la miopia pels efectes d'haver estat tancats. "Els espais oberts i la llum natural són un inhibidor de la miopia i, per tant, aquests dies són especialment complicats”. I ho són més en pisos petits i amb poca entrada de llum natural.

4. Lleuger repunt en el nombre diari de morts per coronavirus a Espanya després de dies de tendència negativa i d'haver aconseguit baixar del llindar de les 300 defuncions. En les últimes 24 hores hi ha hagut un total de 331 noves morts. Espanya ja supera els 100.000 curats des de l'inici de la pandèmia, que ja ha deixat almenys 23.521 víctimes mortals.

Al món ja anem pels 207.000 morts.

5. El ministeri de Sanitat ha començat a fer tests a tot Espanya per saber l'afectació del covid-19 entre la població, i a Catalunya n’hi correspondran 9.900 en dues setmanes. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que havien començat a fer trucades per concertar cites amb un total de 146 equips d'atenció primària. Es faran tests fins a tres vegades a la mateixa persona durant un total de sis setmanes, deixant passar dues setmanes entre cada tongada. La primera tongada serà un test d'anticossos en què n'hi ha prou amb una punció al dit, com si fos una prova del sucre, i els resultats del qual es tindran al cap de 10 minuts. La segona és una anàlisi de sang que s'haurà de fer al centre mèdic per poder analitzar més en profunditat els resultats.

6. El cap d’Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, s’ha enrecordat del conseller Buch. Rufián: "A nosaltres tan anormal ens sembla un uniformat parlant de guerres com un senyor amb corbata fent numerologia conspiranoica sobre les mascaretes que li han passat".

7. Aquest matí l’ARA ha explicat que Abertis volia allargar les concessions de les autopistes per compensar els diners que no recapta amb la baixada del trànsit, donat que les autopistes han d’estar obertes perquè són serveis essencials. Doncs bé, el ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha dit que res de compensacions. I parlant de diners públics, l’Àlex Font Manté explica que els crèdits amb aval públic, l'instrument estrella del govern espanyol perquè les empreses puguin esquivar la crisi del covid-19, avancen molt lentament. Quan ja fa sis setmanes que es va anunciar el pla, dotat amb 100.000 milions de garanties públiques, la xifra d'avals concedits no arriba ni a una cinquena part. Principalment, el motiu dels endarreriments és que l'ICO està revisant un per un els préstecs que els bancs li fan arribar.

8. Boris Johnson ha reaparegut aquest dilluns al matí a Downing Street, al cap de dues setmanes de sortir de l'hospital on va ser tractat de la infecció de coronavirus que va patir a finals de març, i ha advertit els britànics que s'està "controlant" la corba, però que, en un missatge especialment adreçat als empresaris, cal contenir "la impaciència". "Hem d'admetre el risc que es produeixi una segona onada. Encara no és el moment de relaxar les mesures de confinament al Regne Unit”.

9. I als esports, l'empresari Jaume Roures, propietari de Mediapro, ha anunciat avui en una entrevista al Diari de Girona que té preparada una demanda contra el FC Barcelona "per administració deslleial dels diners dels socis", ja que va ser una de les persones atacades a les xarxes socials per uns comptes de Facebook suposadament controlats per I3 Ventures, l'empresa contractada pel Barça per millorar la imatge de la junta directiva que presideix Josep Maria Bartomeu.

10. I acabem amb el temps amb Miquel Bernis. Fins demà al matí el temps serà insegur i no ens ha de sorprendre algun xàfec de poca estona. Demà els ruixats quedaran emmarcats al Pirineu, la Garrotxa i l'Empordà. Cap al final de la setmana arribarà la calor d'estiu.

