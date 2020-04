Rius crescuts i el govern espanyol rectifica: les claus del vespre amb Antoni Bassas (21-04-2020)

Bon nit des de l’ARA. Dimarts, 21 d’abril del 2020. No sé quants rècords de pluja es deuen haver batut aquests dies. La costa i el prelitoral centrals acumulen les pluges més abundants fins a aquesta tarda: des de dissabte destaquen els més de 180 l/m2 acumulats al Parc Natural del Garraf i els més de 170 del Tibidabo. Barcelona ha batut el rècord de pluja del mes d'abril i la ciutat no vivia un mes tan plujós des del setembre de 1994. I una dada més: des de dissabte ja s'han superat les 45 hores de pluja, una quarta part de les que sol haver-hi en tot un any.

I quan pararà de ploure? Encara queden dotze hores de pluja, amb les precipitacions cada cop més concentrades a les comarques de Girona, on ja hi ha rius com l'Onyar i el Daró que baixen al límit. Demà a la tarda s'obriran clarianes i la segona part de la setmana la temperatura pujarà clarament.

1. La Moncloa ha anunciat que els menors de 14 anys podran sortir amb adults, perquè la possibilitat que els nens estiguin contagiats és "molt baixa" després de tants dies tancats a casa. Tot i això, es demana que se segueixin "escrupolosament" les instruccions de distanciament social. Què podran fer? La ministra María Jesús Montero: “A partir del dia 27 d'abril els menors de 14 anys podran acompanyar un adult en les activitats que ja permet el decret de l'estat d'alarma. És a dir, podran acompanyar l'adult amb qui viuen habitualment en els desplaçaments per anar al supermercat, a la farmàcia o l'entitat bancària. Sabem que és un alleujament parcial del desconfinament”.

A partir dels 15 anys podran sortir sols i anar a comprar sols. "No hi haurà ningú amb un cronòmetre calculant quant es triga a comprar el pa", ha assenyalat la ministra.

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha rebut la informació sobre els permisos perquè els nens surtin mentre estava en roda de premsa i ha criticat el fet que només puguin acompanyar els adults a fer la compra i a treure la brossa. Vergés: "Precisament s'havien de donar permisos per airejar-se amb activitats que no es podien fer a casa i no posar més pressió sobre els establiments perquè hi hagi més gent".

Ha dit, a més, que les mesures per a la infància haurien d'incloure fins als 18 anys, perquè hi ha la mateixa "preocupació" per l'adolescència.

I per cert, el consell de ministres ha aprovat una ordre que habilita el ministeri de Sanitat per adoptar mesures de més o menys restricció en cada territori en funció de la situació epidemiològica. A les Canàries, per exemple, el grau de transmissió del coronavirus està sent "nul o gairebé nul", i es preveu que s'hi puguin alleugerir les restriccions abans que en altres comunitats.

2. El govern espanyol ha aprovat també allargar dos mesos més la preferència de teletreballar per a totes les persones que ja ho fan des que es va decretar l'estat d'alarma, i les reduccions de jornada per als treballadors que hagin de tenir cura de menors o de persones dependents.

També es rebaixarà l'IVA que s'aplica a llibres, revistes i diaris electrònics, conegut com l'IVA digital. Fins ara l'impost era del 21% i passarà a ser del 4%.

3. En les últimes 24 hores han mort 430 persones per covid-19 a Espanya. En total, la pandèmia ha deixat 21.282 morts a Espanya. El mateix doctor Simón ha reconegut que la pitjor dada és que el nombre de morts no baixa de la barrera psicològica dels 400.

Si mirem les dades en proporció a la població de cada país, Bèlgica i Espanya són els països que encapçalen el rànquing de mortalitat. A Bèlgica hi ha 497 morts per cada milió d'habitants, mentre que a Espanya són 437, per davant d'Itàlia (391) i de França (294).

4. Ja hem explicat que a Barcelona la cua per rebre menjar a la parròquia de Santa Anna cada dia és més llarga. Bé, doncs l'Ajuntament de Barcelona, en col·laboració amb el Govern, repartirà 20.000 lots amb un total de 220 tones de menjar i una llista de botigues amb servei a domicili per utilitzar quan s'acabi la cistella.

La meitat els rebran persones de més de 70 anys que no tinguin ningú que els porti el menjar, un 25% aniran a persones amb patologies prèvies, i l'altre 25% a veïns confinats amb símptomes de coronavirus i que tampoc tenen algú a prop que els pugui fer la compra. Tot perquè no surtin al carrer i no encomanin ningú.

5. Per cert, el sistema informàtic de les farmàcies s'ha tornat a bloquejar durant el segon dia de dispensació del gran lot d'1,5 milions de mascaretes adquirit per la Generalitat. Amb tot, entre avui i ahir s'han repartit 200.000 mascaretes.

6. A Barcelona l’Ajuntament ha anunciat que està concretant amb l'Agència de Salut Pública de la ciutat com tornar a reobrir el servei de Bicing en "els pròxims dies".

7. La campanya Llibreries Obertes s'ha proposat vendre mig milió d'euros en llibres aquest Sant Jordi confinat. Des de dissabte passat, Òmnium Cultural ha passat a liderar el projecte. En només tres dies, el portal web ha passat dels 11.000 als 20.000 llibres venuts. A aquest ritme, el 23 d'abril s'haurà arribat a l'objectiu inicial de la campanya, que era vendre 30.000 llibres.

Des de dissabte, les llibreries reben l’import íntegre de la venda del llibre en el moment en què es fa la comanda.

8. I acabem parlant del Barça. La junta directiva del club ha decidit cedir els drets per posar nom al Camp Nou a la Fundació Barça per lluitar contra el coronavirus durant una sola temporada. Fins ara els diferents estadis del Barça mai havien dut un nom comercial. La decisió, que té un indubtable sabor de “més que un club”, és de fet una maniobra possible perquè les obres s'han endarrerit i perquè, per tant, l’any que ve el Barça no havia d’ingressar cap quantitat pels drets de nom del Camp Nou.

Fins aquí les claus del vespre. A l'Ara.cat hi trobaran les notícies actualitzades al minut. Bona nit i que descansin.